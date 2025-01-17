Брентфорд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 17:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Обе команды в последних матчах выглядят не очень стабильными с точки зрения результатов. В матче прошлого тура в АПЛ "Брентфорд" смог удивить "Манчестер Сити", вырвав ничью в конце поединка. Есть ощущение того, что эта игра вернула уверенность лондонской команде, по крайней мере, на домашнем поле, и они попытаются продемонстрировать ее в матче с "Ливерпулем", который в 2025 году еще не побеждал в чемпионате Англии, но до сих пор остается лидером.

Новости "Брентфорда"

В последних пяти матчах во всех турнирах команда Томаса Франка одержала лишь одну победу, разгромив бедный и несчастный "Саутгемптон", аутсайдер АПЛ, которому тотально не везет в этом сезоне. Также у "пчел" были две ничьи и два поражения за этот период. Одно из этих поражений неожиданно застало "Брентфорд" в Кубке Англии, где они уступили дома "Плимуту" со счетом 1:0, который тоже находится на дне таблицы, но в более низком на уровень дивизионе — Чемпионшипе.

Две ничьи у "Брентфорда" выдались совершенно разными. Если в поединке с "Брайтоном" нулевая ничья выглядела не очень интересной, но хотя бы справедливой, то в последней игре с "Манчестер Сити" (2:2), "пчелы" играли смелее и могли забивать гораздо больше, чем два гола, чему есть статистическое подтверждение по показателю ожидаемых голов (xG) — 2,72 у хозяев против 2,42 у гостей, которые после комфортного преимущества в два мяча решили его защищать.

В начале года лондонский "Арсенал" пожаловал к своим соседям, обыграв "Брентфорд" со счетом 3:1, несмотря на то, что подопечные Артеты тогда пропустили первыми. Стиль Томаса Франка вряд ли изменится и в следующей игре, поэтому лидерам чемпионата необходимо как можно лучше подготовиться к открытой и очень интенсивной игре.

Новости "Ливерпуля"

В этом сезоне "Ливерпуль" под руководством Арне Слота играет в практически идеальный футбол, показывая очень высокий уровень игры, о чем свидетельствуют их результаты в каждом из турниров, в которых мерсисайдцы все еще продолжают бороться за трофеи. Однако в последних пяти матчах "красные" одержали лишь две победы.

После блестящей выездной победы над "Вест Хэмом" (5:0) была ничья в принципиальном поединке с "Манчестер Юнайтед" (2:2), тоже в рамках АПЛ, а затем — минимальное поражение от "Тоттенхэма" в матче Кубка лиги со счетом 1:0, которое стало первой неудачей за 24 матча во всех турнирах до того, в которых команда Слота никому не уступала.

В третьем раунде Кубка Англии "Ливерпуль" очень легко прошел "Аккрингтон" (4:0) из Второй лиги, четвертого по силе местного дивизиона. А в последнем матче чемпионата Англии "Ноттингем" смог во второй раз в этом сезон отобрать очки у "Ливерпуля", сыграв вничью со счетом 1:1, несмотря на полную доминацию мерсисайдцев в той встрече.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.08.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Брентфорд" 2:0

17.02.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ливерпуль" 1:4

12.11.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Брентфорд" 3:0

06.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Брентфорд" 1:0

02.01.23 АПЛ "Брентфорд" — "Ливерпуль" 3:1

Цифры и факты

В последних 12 из 15 матчей с участием "Брентфорда" в Премьер-лиге было забито не менее трех голов.

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 16 матчах в Премьер-лиге.

Последние 4 из 5 встреч между "Брентфордом" и "Ливерпулем" закончились победой мерсисайдцев.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На матч с "Манчестер Сити" Томас Франк выпустил Миккеля Дамсгора слева в атаке вместо Кевина Шаде. Датчанин на этот раз снова может появиться на поле с первых минут, но появится ли Егор Ярмолюк в этой игре в старте? По сравнению с прошлым матчем новых травмированных футболистов в составе "Брентфорда" нет.

Арне Слот на своей предматчевой пресс-конференции рассказал, что под вопросом на этот матч остается Диогу Жота, португальцу предстоит еще одно обследование. Также в лазарете "красных" до сих пор остается Джо Гомез. Луис Диас и Дарвин Нуньес полностью готовы к следующему поединку.

"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинс, Роерслев — Янельт, Йенсен, Нёргор — Дамсгор, Висса, Мбемо

"Ливерпуль", 4-5-1: Алисон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Джонс, Салах — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Матчи этих команд обычно являются достаточно результативными, потому эта игра будет существенно отличаться от того, что мы могли увидеть в поединке между "Ноттингемом" и "Ливерпулем" в прошлом туре. Фаворитом считается именно команда Арне Слота, история встреч тоже на стороне мерсисайдцев. Кроме варианта с победой гостей, осторожным прогнозом, по нашему мнению, является количество забитых мячей, которых, вероятно, будет не менее трех.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.