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Брентфорд - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 22-й тур.
18 января. 17:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Обе команды в последних матчах выглядят не очень стабильными с точки зрения результатов. В матче прошлого тура в АПЛ "Брентфорд" смог удивить "Манчестер Сити", вырвав ничью в конце поединка. Есть ощущение того, что эта игра вернула уверенность лондонской команде, по крайней мере, на домашнем поле, и они попытаются продемонстрировать ее в матче с "Ливерпулем", который в 2025 году еще не побеждал в чемпионате Англии, но до сих пор остается лидером.
Новости "Брентфорда"
В последних пяти матчах во всех турнирах команда Томаса Франка одержала лишь одну победу, разгромив бедный и несчастный "Саутгемптон", аутсайдер АПЛ, которому тотально не везет в этом сезоне. Также у "пчел" были две ничьи и два поражения за этот период. Одно из этих поражений неожиданно застало "Брентфорд" в Кубке Англии, где они уступили дома "Плимуту" со счетом 1:0, который тоже находится на дне таблицы, но в более низком на уровень дивизионе — Чемпионшипе.
Две ничьи у "Брентфорда" выдались совершенно разными. Если в поединке с "Брайтоном" нулевая ничья выглядела не очень интересной, но хотя бы справедливой, то в последней игре с "Манчестер Сити" (2:2), "пчелы" играли смелее и могли забивать гораздо больше, чем два гола, чему есть статистическое подтверждение по показателю ожидаемых голов (xG) — 2,72 у хозяев против 2,42 у гостей, которые после комфортного преимущества в два мяча решили его защищать.
В начале года лондонский "Арсенал" пожаловал к своим соседям, обыграв "Брентфорд" со счетом 3:1, несмотря на то, что подопечные Артеты тогда пропустили первыми. Стиль Томаса Франка вряд ли изменится и в следующей игре, поэтому лидерам чемпионата необходимо как можно лучше подготовиться к открытой и очень интенсивной игре.
Новости "Ливерпуля"
В этом сезоне "Ливерпуль" под руководством Арне Слота играет в практически идеальный футбол, показывая очень высокий уровень игры, о чем свидетельствуют их результаты в каждом из турниров, в которых мерсисайдцы все еще продолжают бороться за трофеи. Однако в последних пяти матчах "красные" одержали лишь две победы.
После блестящей выездной победы над "Вест Хэмом" (5:0) была ничья в принципиальном поединке с "Манчестер Юнайтед" (2:2), тоже в рамках АПЛ, а затем — минимальное поражение от "Тоттенхэма" в матче Кубка лиги со счетом 1:0, которое стало первой неудачей за 24 матча во всех турнирах до того, в которых команда Слота никому не уступала.
В третьем раунде Кубка Англии "Ливерпуль" очень легко прошел "Аккрингтон" (4:0) из Второй лиги, четвертого по силе местного дивизиона. А в последнем матче чемпионата Англии "Ноттингем" смог во второй раз в этом сезон отобрать очки у "Ливерпуля", сыграв вничью со счетом 1:1, несмотря на полную доминацию мерсисайдцев в той встрече.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2
|"Арсенал"
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|3
|Ноттингем Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|4
|"Ньюкасл"
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|5
|"Челси"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|6
|"Манчестер Сити"
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7
|"Астон Вилла"
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|8
|"Борнмут"
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|10
|"Фулхэм"
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|14
|"Тоттенхэм"
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|15
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|18
|Ипсвич Таун
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|19
|"Лестер Сити"
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|20
|"Саутгемптон"
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Личные встречи
25.08.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Брентфорд" 2:0
17.02.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ливерпуль" 1:4
12.11.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Брентфорд" 3:0
06.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Брентфорд" 1:0
02.01.23 АПЛ "Брентфорд" — "Ливерпуль" 3:1
Цифры и факты
- В последних 12 из 15 матчей с участием "Брентфорда" в Премьер-лиге было забито не менее трех голов.
- "Ливерпуль" не проигрывает в последних 16 матчах в Премьер-лиге.
- Последние 4 из 5 встреч между "Брентфордом" и "Ливерпулем" закончились победой мерсисайдцев.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
На матч с "Манчестер Сити" Томас Франк выпустил Миккеля Дамсгора слева в атаке вместо Кевина Шаде. Датчанин на этот раз снова может появиться на поле с первых минут, но появится ли Егор Ярмолюк в этой игре в старте? По сравнению с прошлым матчем новых травмированных футболистов в составе "Брентфорда" нет.
Арне Слот на своей предматчевой пресс-конференции рассказал, что под вопросом на этот матч остается Диогу Жота, португальцу предстоит еще одно обследование. Также в лазарете "красных" до сих пор остается Джо Гомез. Луис Диас и Дарвин Нуньес полностью готовы к следующему поединку.
"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинс, Роерслев — Янельт, Йенсен, Нёргор — Дамсгор, Висса, Мбемо
"Ливерпуль", 4-5-1: Алисон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Джонс, Салах — Нуньес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Матчи этих команд обычно являются достаточно результативными, потому эта игра будет существенно отличаться от того, что мы могли увидеть в поединке между "Ноттингемом" и "Ливерпулем" в прошлом туре. Фаворитом считается именно команда Арне Слота, история встреч тоже на стороне мерсисайдцев. Кроме варианта с победой гостей, осторожным прогнозом, по нашему мнению, является количество забитых мячей, которых, вероятно, будет не менее трех.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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