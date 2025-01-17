Ньюкасл – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Снова непростое испытание для команды Ильи Забарного, но в последнее время их результаты настолько классные, что для "Ньюкасла" это будет точно не менее сложным приключением, несмотря на то, что они будут играть у себя дома.

В любом случае это будет очередной захватывающий матч и большой вопрос, остановит ли Забарный и компания Александера Исака, который забивает уже в 8 матчах Премьер-лиги подряд?

Новости "Ньюкасла"

Впервые за долгое время команда Эдди Гау вернулась в топ-4 и точно не планирует покидать эту зону. Не в последнюю очередь это стало возможно благодаря невероятной форме Александера Исака, однако и общую форму этой команды нужно отмечать.

За последние 5 матчей на их счету 5 побед, они выиграли все и сделали это максимально уверенно. Сначала не заметили "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" (2:0), хотя могли забивать гораздо больше. Впоследствии в непростом матче обыграли "Тоттенхэм" и также это произошло на выезде (2:1). После этого в рамках Кубка Лиги в первом полуфинальном матче на выезде одолели "Арсенал" (2:0). Впечатляет, не так ли?

Впоследствии переиграли "Бромли" в Кубке Англии (3:1) и в прошлом туре очень легко разобрались с "Вулверхэмптоном" (3:0). Кажется, что они готовы играть против любого соперника прямо сейчас. "Сороки" в прекрасной форме, они вернули себе скорость, мобильность. Футбол команды не просто эффектный, но и достаточно эффективный.

Новости "Борнмута"

Андони Ираола и его команда в отличной форме. Они поддерживают ее почти на протяжении всего сезона и уже неоднократно доказывали, что для них не существует авторитетов, "вишни" могут отбирать очки у любой команды.

В прошлом туре они снова доказали это в матче против "Челси", когда соперник по сути спасся лишь на последних минутах. Впрочем, тот матч точно был неоднозначным, ведь в первом тайме команду Ираолы уничтожали. Все исправилось лишь во второй половине встречи и завершилось вничью 2:2.

А вообще за последние 5 матчей на их счету 3 ничьи и 2 победы. Кроме ничьей с "Челси", также миром разошлись с "Кристал Пэлас" (0:0), но игра скорее стала неудачей. Также боевые 2:2 с "Фулхэмом", непростым соперником.

Зато удалось обыграть "Эвертон" (1:0), а в Кубке Англии "Вест Бромвич" (5:1). Если кто-то и готов противостоять "Ньюкаслу" прямо сейчас, то это "вишни". Но придется очень сильно постараться, чтобы получить здесь результат.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.08.24 АПЛ "Борнмут" — "Ньюкасл" 1:1

17.02.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Борнмут" 2:2

11.11.23 АПЛ "Борнмут" — "Ньюкасл" 2:0

11.02.23 АПЛ "Борнмут" — "Ньюкасл" 1:1

20.12.22 КАЛ "Ньюкасл" — "Борнмут" 1:0

Цифры и факты

"Ньюкасл" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 6 матчах АПЛ;

"Ньюкасл" выиграл последние 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ньюкасл" забивал как минимум 2 гола в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Гау на эту игру остается без травмированных Джамала Ласселса, Каллума Уилсона, Ника Поупа и Харви Барнса. Все остальные готовы играть.

Что касается Андони Ираолы, то там проблемы масштабнее. Не смогут сыграть Эванислон, Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Маркус Тавернье, Алекс Скотт, Луис Синистерра, Адам Смит, Энес Унал и Джеймс Гилл. Это большой список и это может иметь влияние на итоговый результат матча.

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Голл — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Гордон

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Адамс, Забарный, Гейсен, Керкез — Кристи, Кук — Брукс, Клюйверт, Семеньо — Уаттара

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Борнмут" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Наверное, если бы не такие проблемы с травмами у команды Андони Ираолы, то мы бы сказали, что здесь возможна ничья и почти наверняка она будет. Однако кадровые потери большие, а соперник в очень хорошей форме. Тем не менее, легкой прогулки для "сорок" не будет. Мы ожидаем, что они выиграют, но минимально и не без проблем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.