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Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии

Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 19:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Вылет "Арсенала" на столь ранней стадии Кубка Англии может стать преимуществом для них в контексте борьбы за титул Премьер-лиги. Посреди недели они сократили отставание от "Ливерпуля" и теперь снова активно начались разговоры о том, что борьба все же будет.

Вот только другие клубы имеют собственные амбиции и "Вилла" настроена побеждать, получив шанс вернуться к активной борьбе за топ-4. Конкуренты в плохой форме, поэтому это хороший шанс. Но готовы ли они давать бой своему сопернику на "Эмирейтс"?

Содержание

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты провели немало неоднозначных матчей в последнее время, главным итогом которых следует считать полную концентрацию на Премьер-лиге и турнирных задачах, которые поставлены там.

Конечно, они еще могут дойти до финала Кубка Английской Лиги, однако поражение на родном стадионе от "Ньюкасла" со счетом 0:2 оставляет мало шансов на проход дальше. Также вылетели из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти. То есть почти наверняка попрощались с внутренними кубками и вполне заслуженно. Зато в АПЛ все начинает налаживаться.

Им удалось одолеть "Брентфорд" на выезде (3:1), хотя там пропустили первыми и все выглядело не так оптимистично в начале. Затем была ничья с "Брайтоном" (1:1), а на этой неделе переиграли "Тоттенхэм" в северо-лондонском дерби (2:1). Именно эта победа является важной в контексте морального духа и реальных амбиций на этот сезон Премьер-лиги.

Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Немножко забуксовала команда Унаи Эмери в последнее время, но продолжает борьбу за топ-4 АПЛ. Потенциальная победа в этом матче может им очень помочь в реализации данных амбиций.

За последние 5 матчей "вилланы" выиграли трижды, также один матч завершился вничью и было одно поражение. О неудачных матчах немного подробнее. Ничья была в матче с "Брайтоном" (2:2) и там на самом деле все выглядело скорее как победа "чаек", то есть частично не проиграть там даже повезло. Также было поражение от "Ньюкасла" (0:3), там вообще их разбили без шансов и тот день они предпочли бы не вспоминать.

Зато удалось обыграть "Лестер" (2:1), "Вест Хэм" в рамках Кубка Англии (2:1) и "Эвертон" (1:0). Да, даже с аутсайдерами победы получались не очень уверенными. Это намекает на то, что бирмингемцы точно не находятся в оптимальной форме. Например, с тем же "Эвертоном" все было очень ровно и судьбу матча решил один точный удар, соперник же банально свои моменты не использовал. Кажется, что "Арсенал" подобного не подарит, поэтому нужно делать качественный шаг вперед, чтобы получить здесь результат.

Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал "Арсенал" 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси "Челси" 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут "Борнмут" 21 9 7 5 32-25 34
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 7 10 4 32-29 31
10 Фулхэм "Фулхэм" 21 7 9 5 32-30 30
11 Брентфорд Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 21 7 5 9 26-29 26
13 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 21 7 5 9 27-41 26
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 21 7 3 11 43-32 24
15 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 23-28 24
16 Эвертон Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 21 1 3 17 13-47 6

Личные встречи

24.08.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 0:2

14.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 0:2

01.12.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 1:0

18.02.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 2:4

31.08.22 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 2:1

Цифры и факты

  • "Арсенал" непобедим в последних 11 матчах в рамках Премьер-лиги;
  • В последних 3 матчах между "Арсеналом" и "Астон Виллой" проходила ставка ТМ 2.5;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета продолжает страдать от травм, которые особенно затронули атакующую линию его команды. Не смогут сыграть Габриэл Жезус, Итан Нванери, Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Букайо Сака. Также под вопросом готовность Риккардо Калафиори.

Что касается "Виллы", то Унаи Эмери имеет больше проблем именно в обороне. Травмированы Пау Торрес, Диего Карлос, а также Джон Макгинн и Росс Баркли. Все остальные готовы к бою.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Мартинелли, Гаверц, Троссар

"Астон Вилла", 4-3-3: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Онана, Тилеманс, Камара — Роджерс, Уоткинс, Рамзи

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.58
4.50
6.90
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1.53
4.41
6.49
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Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Если одна команда не имеет основных исполнителей в атаке, то другая не имеет двух основных центральных защитников. Остается лишь ориентироваться на нынешнюю форму обоих коллективов и здесь "канониры" явно лучше. Тем более, матч будет проходить у них дома. Поставим на то, что "Вилла" создаст проблемы, но не получит результата. Победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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