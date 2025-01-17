Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 19:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Вылет "Арсенала" на столь ранней стадии Кубка Англии может стать преимуществом для них в контексте борьбы за титул Премьер-лиги. Посреди недели они сократили отставание от "Ливерпуля" и теперь снова активно начались разговоры о том, что борьба все же будет.

Вот только другие клубы имеют собственные амбиции и "Вилла" настроена побеждать, получив шанс вернуться к активной борьбе за топ-4. Конкуренты в плохой форме, поэтому это хороший шанс. Но готовы ли они давать бой своему сопернику на "Эмирейтс"?

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты провели немало неоднозначных матчей в последнее время, главным итогом которых следует считать полную концентрацию на Премьер-лиге и турнирных задачах, которые поставлены там.

Конечно, они еще могут дойти до финала Кубка Английской Лиги, однако поражение на родном стадионе от "Ньюкасла" со счетом 0:2 оставляет мало шансов на проход дальше. Также вылетели из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти. То есть почти наверняка попрощались с внутренними кубками и вполне заслуженно. Зато в АПЛ все начинает налаживаться.

Им удалось одолеть "Брентфорд" на выезде (3:1), хотя там пропустили первыми и все выглядело не так оптимистично в начале. Затем была ничья с "Брайтоном" (1:1), а на этой неделе переиграли "Тоттенхэм" в северо-лондонском дерби (2:1). Именно эта победа является важной в контексте морального духа и реальных амбиций на этот сезон Премьер-лиги.

Новости "Астон Виллы"

Немножко забуксовала команда Унаи Эмери в последнее время, но продолжает борьбу за топ-4 АПЛ. Потенциальная победа в этом матче может им очень помочь в реализации данных амбиций.

За последние 5 матчей "вилланы" выиграли трижды, также один матч завершился вничью и было одно поражение. О неудачных матчах немного подробнее. Ничья была в матче с "Брайтоном" (2:2) и там на самом деле все выглядело скорее как победа "чаек", то есть частично не проиграть там даже повезло. Также было поражение от "Ньюкасла" (0:3), там вообще их разбили без шансов и тот день они предпочли бы не вспоминать.

Зато удалось обыграть "Лестер" (2:1), "Вест Хэм" в рамках Кубка Англии (2:1) и "Эвертон" (1:0). Да, даже с аутсайдерами победы получались не очень уверенными. Это намекает на то, что бирмингемцы точно не находятся в оптимальной форме. Например, с тем же "Эвертоном" все было очень ровно и судьбу матча решил один точный удар, соперник же банально свои моменты не использовал. Кажется, что "Арсенал" подобного не подарит, поэтому нужно делать качественный шаг вперед, чтобы получить здесь результат.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.08.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 0:2

14.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 0:2

01.12.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 1:0

18.02.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 2:4

31.08.22 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 2:1

Цифры и факты

"Арсенал" непобедим в последних 11 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 3 матчах между "Арсеналом" и "Астон Виллой" проходила ставка ТМ 2.5;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета продолжает страдать от травм, которые особенно затронули атакующую линию его команды. Не смогут сыграть Габриэл Жезус, Итан Нванери, Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Букайо Сака. Также под вопросом готовность Риккардо Калафиори.

Что касается "Виллы", то Унаи Эмери имеет больше проблем именно в обороне. Травмированы Пау Торрес, Диего Карлос, а также Джон Макгинн и Росс Баркли. Все остальные готовы к бою.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Мартинелли, Гаверц, Троссар

"Астон Вилла", 4-3-3: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Онана, Тилеманс, Камара — Роджерс, Уоткинс, Рамзи

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Если одна команда не имеет основных исполнителей в атаке, то другая не имеет двух основных центральных защитников. Остается лишь ориентироваться на нынешнюю форму обоих коллективов и здесь "канониры" явно лучше. Тем более, матч будет проходить у них дома. Поставим на то, что "Вилла" создаст проблемы, но не получит результата. Победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.