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Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 19.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 22-й тур.
19 января. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Манкунианцы идут на улучшение, или это только краткосрочная вспышка? Вряд ли мы получим ответ на этот вопрос даже после этого матча, ведь команда Аморима будет принимать у себя дома главного аутсайдера этого сезона Премьер-лиги, которому не очень помогает даже приход нового тренера.
Конечно, хозяевам нужно побеждать и любой другой результат, кроме победы, болельщики точно не простят.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Подопечные Рубена Аморима в последнее время начали воскресать, но это скорее касается именно результатов, а не непосредственно игры. То есть если результаты скорее радуют, то к игре остается немало вопросов
За последние 5 матчей "красные дьяволы" дважды проиграли, один раз сыграли вничью и дважды выиграли. Все шло не лучшим образом в конце декабря, когда фактически без особых шансов они уступили "Вулверхэмптону" (0:2), а затем и "Ньюкаслу" (0:2). То есть в обоих матчах мы особо не видели проявлений атакующей яркости.
Зато потом они дали хороший бой "Ливерпулю" на "Энфилде", где все завершилось вничью 2:2. После этого в рамках Кубка Англии "дьяволы" прошли "Арсенал" в серии пенальти, хотя долгое время играли в меньшинстве и пришлось нелегко. А в четверг они провели матч АПЛ против "Саутгемптона" и там все максимально неоднозначно. То есть мы увидели ужасный перформанс манкунианцев, которых спас Амад Диалло на последних минутах, оформив хет-трик. Победа 3:1, впрочем игра настораживает и это оставляет неприятное послевкусие без особого оптиммизма.
Новости "Брайтона"
Команда Фабиана Хюрцелера последние два месяца не может найти какой-то стабильности в своих выступлениях и трудно оценить их игру как-то однозначно. Тем не менее, они уверенно идут в середине таблицы, впрочем именно такие ли амбиции были у "чаек" в начале сезона?
За последние 5 матчей на их счету 3 ничьи и 2 победы. Сначала поговорим о матчах, где не удалось одержать победы. Это игра с "Брентфордом" (0:0) и мало кто был удивлен именно такому итогу той игры, учитывая неплохую форму "пчел" на тот момент. Также была ничья с "Астон Виллой" (2:2) и "Арсеналом" (1:1). И именно эти результаты точно надо заносить им в актив, особенно это касается матча против "канониров", неплохо себя проявили.
А потом в Кубке Англии удалось спокойно одолеть "Норвич" (4:0), а посреди недели достаточно расслабленно удалось обыграть "Ипсвич Таун" (2:0). Против "трактористов" в последнее время играть не так просто, впрочем у "чаек" получилось. Учитывая игровые проблемы "Юнайтед", у них есть все шансы получить результат и в этом матче.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2
|"Арсенал"
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|3
|Ноттингем Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|4
|"Ньюкасл"
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|5
|"Челси"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|6
|"Манчестер Сити"
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7
|"Астон Вилла"
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|8
|"Борнмут"
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|10
|"Фулхэм"
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|14
|"Тоттенхэм"
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|15
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|18
|Ипсвич Таун
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|19
|"Лестер Сити"
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|20
|"Саутгемптон"
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Личные встречи
24.08.24 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 2:1
19.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:2
16.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" 1:3
04.05.23 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 1:0
23.04.23 КА "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:1
Цифры и факты
- В 5 из последних 6 матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" на "Олд Траффорд" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Брайтон" непобедим в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас Рубен Аморим не может рассчитывать на помощь Люка Шоу, Мейсона Маунта, Виктора Линделефа и Джонни Эванса.
Хватает кадровых проблем и у Фабиана Хюрцелера. Ему не смогут помочь Джеймс Милнер, Ферди Кадиоглу, Матч Виффер и Игорь Жулио. Под вопросом готовность Эвана Фергюсона, Джека Гиншелвуда и Диего Гомеса.
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — де Лигт, Магуайр, Мартинес — Мазрауи, Угарте, Мейну, Далот — Диалло, Фернандеш – Зиркзе
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба, Аяри — Адингра, О'Райли, Митома — Рюттер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. "Красные дьяволы" слегка улучшили свои результаты и доказали, что умеют играть против сильных соперников. Однако когда речь заходит о равных или более слабых командах, там по-прежнему хватает проблем. Победа в прошлом туре скорее благодаря гениальности Диалло и несмотря на ужасную игру команды. Поэтому здесь ожидаем очень сложного матча для манкунианцев и итоговую результативную ничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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