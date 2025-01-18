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Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 19.01.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 19.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

19 января. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Манкунианцы идут на улучшение, или это только краткосрочная вспышка? Вряд ли мы получим ответ на этот вопрос даже после этого матча, ведь команда Аморима будет принимать у себя дома главного аутсайдера этого сезона Премьер-лиги, которому не очень помогает даже приход нового тренера.

Конечно, хозяевам нужно побеждать и любой другой результат, кроме победы, болельщики точно не простят.

Содержание

Новости "Манчестер Юнайтед"

Подопечные Рубена Аморима в последнее время начали воскресать, но это скорее касается именно результатов, а не непосредственно игры. То есть если результаты скорее радуют, то к игре остается немало вопросов

За последние 5 матчей "красные дьяволы" дважды проиграли, один раз сыграли вничью и дважды выиграли. Все шло не лучшим образом в конце декабря, когда фактически без особых шансов они уступили "Вулверхэмптону" (0:2), а затем и "Ньюкаслу" (0:2). То есть в обоих матчах мы особо не видели проявлений атакующей яркости.

Зато потом они дали хороший бой "Ливерпулю" на "Энфилде", где все завершилось вничью 2:2. После этого в рамках Кубка Англии "дьяволы" прошли "Арсенал" в серии пенальти, хотя долгое время играли в меньшинстве и пришлось нелегко. А в четверг они провели матч АПЛ против "Саутгемптона" и там все максимально неоднозначно. То есть мы увидели ужасный перформанс манкунианцев, которых спас Амад Диалло на последних минутах, оформив хет-трик. Победа 3:1, впрочем игра настораживает и это оставляет неприятное послевкусие без особого оптиммизма.

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 19.01.2025 - изображение 1

Новости "Брайтона"

Команда Фабиана Хюрцелера последние два месяца не может найти какой-то стабильности в своих выступлениях и трудно оценить их игру как-то однозначно. Тем не менее, они уверенно идут в середине таблицы, впрочем именно такие ли амбиции были у "чаек" в начале сезона?

За последние 5 матчей на их счету 3 ничьи и 2 победы. Сначала поговорим о матчах, где не удалось одержать победы. Это игра с "Брентфордом" (0:0) и мало кто был удивлен именно такому итогу той игры, учитывая неплохую форму "пчел" на тот момент. Также была ничья с "Астон Виллой" (2:2) и "Арсеналом" (1:1). И именно эти результаты точно надо заносить им в актив, особенно это касается матча против "канониров", неплохо себя проявили.

А потом в Кубке Англии удалось спокойно одолеть "Норвич" (4:0), а посреди недели достаточно расслабленно удалось обыграть "Ипсвич Таун" (2:0). Против "трактористов" в последнее время играть не так просто, впрочем у "чаек" получилось. Учитывая игровые проблемы "Юнайтед", у них есть все шансы получить результат и в этом матче.

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 19.01.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал "Арсенал" 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси "Челси" 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут "Борнмут" 21 9 7 5 32-25 34
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 7 10 4 32-29 31
10 Фулхэм "Фулхэм" 21 7 9 5 32-30 30
11 Брентфорд Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 21 7 5 9 26-29 26
13 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 21 7 5 9 27-41 26
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 21 7 3 11 43-32 24
15 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 21 5 9 7 23-28 24
16 Эвертон Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 21 1 3 17 13-47 6

Личные встречи

24.08.24 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

19.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

16.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" 1:3

04.05.23 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

23.04.23 КА "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

Цифры и факты

  • В 5 из последних 6 матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" на "Олд Траффорд" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Брайтон" непобедим в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Рубен Аморим не может рассчитывать на помощь Люка Шоу, Мейсона Маунта, Виктора Линделефа и Джонни Эванса.

Хватает кадровых проблем и у Фабиана Хюрцелера. Ему не смогут помочь Джеймс Милнер, Ферди Кадиоглу, Матч Виффер и Игорь Жулио. Под вопросом готовность Эвана Фергюсона, Джека Гиншелвуда и Диего Гомеса.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — де Лигт, Магуайр, Мартинес — Мазрауи, Угарте, Мейну, Далот — Диалло, Фернандеш – Зиркзе

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба, Аяри — Адингра, О'Райли, Митома — Рюттер

Трансляция матча
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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон"
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Ставки и коэффициенты на матч

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2.10
3.75
3.40
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2.12
3.75
3.37
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Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. "Красные дьяволы" слегка улучшили свои результаты и доказали, что умеют играть против сильных соперников. Однако когда речь заходит о равных или более слабых командах, там по-прежнему хватает проблем. Победа в прошлом туре скорее благодаря гениальности Диалло и несмотря на ужасную игру команды. Поэтому здесь ожидаем очень сложного матча для манкунианцев и итоговую результативную ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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