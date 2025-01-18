Ипсвич – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 18.01.2025

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

19 января. 18:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Горожане" могут вернуться к полноценной борьбе не просто за топ-4, но и за чемпионство. Время и возможность для этого есть, нужно лишь просыпаться и забирать очки там, где это обязательно по умолчанию.

Матч против "Ипсвича" для такого гранда точно является именно таким противостоянием. Здесь нужно побеждать по умолчанию, иначе о борьбе за вероятное чемпионство следует забыть. Готовы ли они забирать свое?

Новости "Ипсвича"

Команда Кирана Маккенны в последнее время показывает неплохую игру и даже выходит из глубокого кризиса, который начался еще со старта этого сезона. Действительно, улучшились результаты, а вместе с ними и игра, хотя она и сильно ориентирована на основного нападающего Лиама Дилепа, воспитанника "Манчестер Сити".

За последние 5 матчей на счету "трактористов" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. А если придать контекст этим результатам, то вы точно удивитесь еще больше. Они проиграли "Арсеналу" (0:1), впрочем там выдали неплохой матч, а учитывая силу соперника, то очень достойно.

Затем выиграли свой первый домашний матч в этом сезоне и произошло это против "Челси" (2:0). Здесь стоит отметить, что это не случайная победа из-за того, что повезло, а скорее очень слаженная игра, которая гарантировала такой результат.

После этого была также хорошая ничья с "Фулхэмом" (2:2), где они едва не победили, пропустив на последних минутах с пенальти. Далее победили "Бристоль Роверс" в Кубке Англии (3:0) и лишь в прошлом туре провели не очень удачный матч, где проиграли "Брайтону" (0:2).

Новости "Манчестер Сити"

Команду Пепа Гвардиолы понять непросто. С одной стороны, они выиграли три матча подряд не так давно, а с другой - снова провели неудачный матч и потеряли очки. То есть стабильности все еще не хватает, из-за чего трудно говорить о борьбе за титул, если так в дальнейшем и продолжится.

Хотя они сейчас усилились центральным защитником Хусановым и нападающим Мармушем. Возможно, эти джентльмены добавят манкунианцам свежести, надежности сзади и остроты в атаке.

За последние 5 матчей "горожане" дважды сыграли вничью и трижды победили. Сначала была ничья с "Эвертоном" (1:1), где они открыли счет первыми, но впоследствии пропустили и повторно выйти вперед не получилось. После этого была серия из трех побед: против "Лестера" (2:0), "Вест Хэма" (4:1) и "Солфорда" в Кубке Англии (8:0).

Ну и посреди этой недели казалось, что они смогут победить и в четвертый раз подряд, но нет. "Брентфорд" не сдался и боролся до конца, оформив важный камбэк и отобрав очки у "Сити", который слишком рано поверил в победу. Такой расслабленности нельзя допускать с "Ипсвичем", они также умеют наказывать.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.08.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ипсвич" 4:1

27.01.02 КА "Ипсвич" — "Манчестер Сити" 1:4

07.05.01 АПЛ "Ипсвич" — "Манчестер Сити" 2:1

19.12.00 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ипсвич" 1:2

25.11.00 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ипсвич" 2:3

Цифры и факты

В последних 5 матчах между "Ипсвичем" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 3 матчах Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Киран Маккенна не сможет разыгрывать в помощь Акселя Туанзебе, Конора Чаплина, Сэма Смодича и Чедози Огбене. Это действительно болезненные потери. Зато за клуб может дебютировать свежий трансфер, Джейдон Филоджен, который пришел из "Астон Виллы".

Что касается Пепа Гвардиолы, то у него кадровые проблемы тянутся еще с начала сезона. Не сыграют Родри и Оскар Бобб. Также травмирован Рубен Диаш, а еще под вопросом готовность Джона Стоунза.

"Ипсвич", 4-2-3-1: Уолтон — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дэвис — Морси, Каюсте — Бернс, Хатчинсон, Броудхед — Дилеп

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Аканджи, Аке, Гвардиол — Ковачич — Фоден, Силва, Де Брюйне, Савиньо — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Есть ощущение, что Лиам Дилеп точно не оставит в покое свой родной клуб, в академии которого он долгое время играл. Впрочем общая сила "горожан", несмотря на недавнюю форму, все равно позволит им забрать свои три очка в этом матче. Поэтому прогнозируем победу гостей с пропущенным голом, автором которого должен стать Дилеп.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.