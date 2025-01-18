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Ипсвич – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 19.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ипсвичем" и "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 22-й тур.
19 января. 18:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Горожане" могут вернуться к полноценной борьбе не просто за топ-4, но и за чемпионство. Время и возможность для этого есть, нужно лишь просыпаться и забирать очки там, где это обязательно по умолчанию.
Матч против "Ипсвича" для такого гранда точно является именно таким противостоянием. Здесь нужно побеждать по умолчанию, иначе о борьбе за вероятное чемпионство следует забыть. Готовы ли они забирать свое?
Новости "Ипсвича"
Команда Кирана Маккенны в последнее время показывает неплохую игру и даже выходит из глубокого кризиса, который начался еще со старта этого сезона. Действительно, улучшились результаты, а вместе с ними и игра, хотя она и сильно ориентирована на основного нападающего Лиама Дилепа, воспитанника "Манчестер Сити".
За последние 5 матчей на счету "трактористов" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. А если придать контекст этим результатам, то вы точно удивитесь еще больше. Они проиграли "Арсеналу" (0:1), впрочем там выдали неплохой матч, а учитывая силу соперника, то очень достойно.
Затем выиграли свой первый домашний матч в этом сезоне и произошло это против "Челси" (2:0). Здесь стоит отметить, что это не случайная победа из-за того, что повезло, а скорее очень слаженная игра, которая гарантировала такой результат.
После этого была также хорошая ничья с "Фулхэмом" (2:2), где они едва не победили, пропустив на последних минутах с пенальти. Далее победили "Бристоль Роверс" в Кубке Англии (3:0) и лишь в прошлом туре провели не очень удачный матч, где проиграли "Брайтону" (0:2).
Новости "Манчестер Сити"
Команду Пепа Гвардиолы понять непросто. С одной стороны, они выиграли три матча подряд не так давно, а с другой - снова провели неудачный матч и потеряли очки. То есть стабильности все еще не хватает, из-за чего трудно говорить о борьбе за титул, если так в дальнейшем и продолжится.
Хотя они сейчас усилились центральным защитником Хусановым и нападающим Мармушем. Возможно, эти джентльмены добавят манкунианцам свежести, надежности сзади и остроты в атаке.
За последние 5 матчей "горожане" дважды сыграли вничью и трижды победили. Сначала была ничья с "Эвертоном" (1:1), где они открыли счет первыми, но впоследствии пропустили и повторно выйти вперед не получилось. После этого была серия из трех побед: против "Лестера" (2:0), "Вест Хэма" (4:1) и "Солфорда" в Кубке Англии (8:0).
Ну и посреди этой недели казалось, что они смогут победить и в четвертый раз подряд, но нет. "Брентфорд" не сдался и боролся до конца, оформив важный камбэк и отобрав очки у "Сити", который слишком рано поверил в победу. Такой расслабленности нельзя допускать с "Ипсвичем", они также умеют наказывать.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2
|"Арсенал"
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|3
|Ноттингем Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|4
|"Ньюкасл"
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|5
|"Челси"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|6
|"Манчестер Сити"
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7
|"Астон Вилла"
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|8
|"Борнмут"
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|10
|"Фулхэм"
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|14
|"Тоттенхэм"
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|15
|"Кристал Пэлас"
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|18
|Ипсвич Таун
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|19
|"Лестер Сити"
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|20
|"Саутгемптон"
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Личные встречи
24.08.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ипсвич" 4:1
27.01.02 КА "Ипсвич" — "Манчестер Сити" 1:4
07.05.01 АПЛ "Ипсвич" — "Манчестер Сити" 2:1
19.12.00 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ипсвич" 1:2
25.11.00 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ипсвич" 2:3
Цифры и факты
- В последних 5 матчах между "Ипсвичем" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 3 матчах Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Киран Маккенна не сможет разыгрывать в помощь Акселя Туанзебе, Конора Чаплина, Сэма Смодича и Чедози Огбене. Это действительно болезненные потери. Зато за клуб может дебютировать свежий трансфер, Джейдон Филоджен, который пришел из "Астон Виллы".
Что касается Пепа Гвардиолы, то у него кадровые проблемы тянутся еще с начала сезона. Не сыграют Родри и Оскар Бобб. Также травмирован Рубен Диаш, а еще под вопросом готовность Джона Стоунза.
"Ипсвич", 4-2-3-1: Уолтон — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дэвис — Морси, Каюсте — Бернс, Хатчинсон, Броудхед — Дилеп
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Аканджи, Аке, Гвардиол — Ковачич — Фоден, Силва, Де Брюйне, Савиньо — Холанд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Есть ощущение, что Лиам Дилеп точно не оставит в покое свой родной клуб, в академии которого он долгое время играл. Впрочем общая сила "горожан", несмотря на недавнюю форму, все равно позволит им забрать свои три очка в этом матче. Поэтому прогнозируем победу гостей с пропущенным голом, автором которого должен стать Дилеп.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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