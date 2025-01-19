Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 20.01.2025

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

20 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Челси" получил шанс вернуться в топ-4 после того, как „Ньюкасл“ проиграл „Борнмуту“ в субботу. Вот только "синие" уже сами привыкли дарить очки своим соперникам и не побеждали в рамках АПЛ уже больше месяца, поэтому готовы ли они возвращаться в зону Лиги Чемпионов - вопрос открытый.

"Вулверхэмптон" стал куда более грозным после прихода в клуб Витора Перейры, поэтому „волки“ точно создадут немало проблем своему сопернику, даже на чужом поле.

Новости "Челси"

Если бы не матч в рамках Кубка Англии против "Моркама", то команда Марески не побеждала бы больше месяца. Пока что у них только серия без побед в АПЛ уже больше месяца. Кажется, что с какой стороны не посмотри, все равно выглядит печально.

Они в кризисе и это не поддается сомнению. Большинство из последних матчей были неудачными не только в плане результатов, но и в плане самой игры. За последние 5 игр они выиграли лишь один раз, как мы уже упоминали, против "Моркама" в Кубке (5:0), но тот матч не стоит брать во внимание, чтобы оценивать реальную силу команды.

Также было две ничьи и 2 поражения. Сначала проиграли "Фулхэму" (1:2), где забили первыми, но по игре были слабыми и пропустили дважды на последних минутах. Затем практически без шансов уступили "Ипсвичу", одному из аутсайдеров лиги (0:2). Далее была ничья с "Кристал Пэлас" при очередной неудачной игре и пропущенным голом на последних минутах (1:1). Ну и в прошлом туре лондонцы едва спаслись против "Борнмута" (2:2), где лишь гол на последних минутах принес ничью. Но здесь стоит отметить, что в первом тайме они буквально уничтожали соперника, все пошло не так уже во второй половине. Проблем хватает и матч против "волков" может их только добавить.

Новости "Вулверхэмптона"

Подопечные Витора Перейры понемногу выходят из ямы, как в контексте турнирной таблицы, так и в контексте рисунка собственной игры. За последние 5 матчей у них 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала зацепим неудачные матчи.

"Волки" проиграли „Ноттингем Форест“ (0:3) и здесь нечего добавить. Команда Нуну Эшпириту Санту в такой форме, что спокойно разобралась с соперником. Также было поражение в прошлом туре от "Ньюкасла" (0:3). И здесь также следует отмечать банально силу соперника, который перед этим и так побеждал и был в прекрасной форме.

Зато "Вулвз" обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0) и это было уверенно и красиво. Также был неплохой бой против "Тоттенхэма" (2:2), где удалось вырвать ничью на последних минутах. Ну и победа над "Бристоль Сити" в Кубке Англии (2:1) также идет им в актив. Они улучшают свою игру и умеют играть против грандов, поэтому "синим" надо быть осторожными.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.08.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 2:6

04.02.24 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:4

24.12.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 2:1

08.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 1:0

08.10.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 3:0

Цифры и факты

В 9 из последних 10 матчей "Вулверхэмптона" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 9 из последних 11 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Энцо Мареска имеет немало кадровых потерь накануне этого матча. В частности, многие игроки под вопросом. Точно травмированы Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана и Кирнан Дьюсбери-Холл, они не сыграют. Также под вопросом Ливай Колвилл, Энцо Фернандес, Коул Палмер и Ромео Лавия. Не забываем об отстраненном Михаиле Мудрике.

Что касается Витора Перейры, то он не может рассчитывать на Ерсона Москеру, Бубакара Траоре, Энсо Гонсалеса, Сашу Калайджича и Тоте Гомеша. Все травмированы. Также не сыграет Марио Лемина.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Вейга, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Буэно, Агбаду — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Гедеш, Кунья — Ларсен

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на то, что на "Стэмфорд Бридж" лондонцы играют не лучшим образом и несмотря на то, что они не побеждают в АПЛ уже больше месяца, именно здесь мы ожидаем, что их серия прервется. Конечно, это будет сложно и проблемно, но именно с "волками" они заберут свои три очка.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.