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Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 20.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
20 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Челси" получил шанс вернуться в топ-4 после того, как „Ньюкасл“ проиграл „Борнмуту“ в субботу. Вот только "синие" уже сами привыкли дарить очки своим соперникам и не побеждали в рамках АПЛ уже больше месяца, поэтому готовы ли они возвращаться в зону Лиги Чемпионов - вопрос открытый.
"Вулверхэмптон" стал куда более грозным после прихода в клуб Витора Перейры, поэтому „волки“ точно создадут немало проблем своему сопернику, даже на чужом поле.
Новости "Челси"
Если бы не матч в рамках Кубка Англии против "Моркама", то команда Марески не побеждала бы больше месяца. Пока что у них только серия без побед в АПЛ уже больше месяца. Кажется, что с какой стороны не посмотри, все равно выглядит печально.
Они в кризисе и это не поддается сомнению. Большинство из последних матчей были неудачными не только в плане результатов, но и в плане самой игры. За последние 5 игр они выиграли лишь один раз, как мы уже упоминали, против "Моркама" в Кубке (5:0), но тот матч не стоит брать во внимание, чтобы оценивать реальную силу команды.
Также было две ничьи и 2 поражения. Сначала проиграли "Фулхэму" (1:2), где забили первыми, но по игре были слабыми и пропустили дважды на последних минутах. Затем практически без шансов уступили "Ипсвичу", одному из аутсайдеров лиги (0:2). Далее была ничья с "Кристал Пэлас" при очередной неудачной игре и пропущенным голом на последних минутах (1:1). Ну и в прошлом туре лондонцы едва спаслись против "Борнмута" (2:2), где лишь гол на последних минутах принес ничью. Но здесь стоит отметить, что в первом тайме они буквально уничтожали соперника, все пошло не так уже во второй половине. Проблем хватает и матч против "волков" может их только добавить.
Новости "Вулверхэмптона"
Подопечные Витора Перейры понемногу выходят из ямы, как в контексте турнирной таблицы, так и в контексте рисунка собственной игры. За последние 5 матчей у них 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала зацепим неудачные матчи.
"Волки" проиграли „Ноттингем Форест“ (0:3) и здесь нечего добавить. Команда Нуну Эшпириту Санту в такой форме, что спокойно разобралась с соперником. Также было поражение в прошлом туре от "Ньюкасла" (0:3). И здесь также следует отмечать банально силу соперника, который перед этим и так побеждал и был в прекрасной форме.
Зато "Вулвз" обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0) и это было уверенно и красиво. Также был неплохой бой против "Тоттенхэма" (2:2), где удалось вырвать ничью на последних минутах. Ну и победа над "Бристоль Сити" в Кубке Англии (2:1) также идет им в актив. Они улучшают свою игру и умеют играть против грандов, поэтому "синим" надо быть осторожными.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|2
|"Арсенал"
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|3
|Ноттингем Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|4
|"Ньюкасл"
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|5
|"Челси"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|6
|"Борнмут"
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|7
|"Манчестер Сити"
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|8
|"Астон Вилла"
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|9
|"Фулхэм"
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|15
|"Тоттенхэм"
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|18
|Ипсвич Таун
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|19
|"Лестер Сити"
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|20
|"Саутгемптон"
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Личные встречи
25.08.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 2:6
04.02.24 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:4
24.12.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 2:1
08.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 1:0
08.10.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 3:0
Цифры и факты
- В 9 из последних 10 матчей "Вулверхэмптона" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" забивал как минимум 2 гола в 9 из последних 11 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;
- В 5 из последних 6 матчей между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Энцо Мареска имеет немало кадровых потерь накануне этого матча. В частности, многие игроки под вопросом. Точно травмированы Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана и Кирнан Дьюсбери-Холл, они не сыграют. Также под вопросом Ливай Колвилл, Энцо Фернандес, Коул Палмер и Ромео Лавия. Не забываем об отстраненном Михаиле Мудрике.
Что касается Витора Перейры, то он не может рассчитывать на Ерсона Москеру, Бубакара Траоре, Энсо Гонсалеса, Сашу Калайджича и Тоте Гомеша. Все травмированы. Также не сыграет Марио Лемина.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Вейга, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон
"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Буэно, Агбаду — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Гедеш, Кунья — Ларсен
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на то, что на "Стэмфорд Бридж" лондонцы играют не лучшим образом и несмотря на то, что они не побеждают в АПЛ уже больше месяца, именно здесь мы ожидаем, что их серия прервется. Конечно, это будет сложно и проблемно, но именно с "волками" они заберут свои три очка.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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