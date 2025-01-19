Эвертон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.01.2025

Английская Премьер-лига, 22 тур

19 января, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

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У обеих команд результаты ниже, чем были ожидания у руководства. Однако пока Постекоглу держится на своем посту, Дайча уже уволили. Главным тренером "ирисок" стал Дэвид Мойес. Вернее вернулся. И даже успел провести один поединок. Результат получился не лучше, чем у "шпор" параллельно.

Новости Эвертона

Мойес отметил свое возвращение поражением, однако против действительно мощного соперника. Посреди этой недели "ириски" принимали дома "Астон Виллу". Преимущество бирмингемцев не было большим, а после забитого гола на старте второго тайма и вовсе упало. Однако этого точного удара от Уоткинса хватило для того, что испортить настроение новоиспеченному наставнику соперников.

Сейчас "Эвертон" борется за выживание. И это еще очки ФА не снимала. Отрыв от "Ипсвича", который находится в зоне вылета на 18 позиции, составляет одно очко. Каждая победа конкурентов может записать Миколенко и компанию в список главных соискателей Чемпионшипа. За последние шесть матчей в чемпионате "Эвертон" набрал три очка. Да, это были встречи против "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити". Но игры там как таковой не было. Руководству клуба не понравился автобус Дайча.

Кадры хозяев

Большой лазарет у "Эвертона". В настоящее время там находятся шесть футболистов: Макнил, Ироегбунам, Гарнер, Коулмен, Шермити и Броя. Удивительно, что с таким кадровым голодом клуб еще не вышел на трансферный рынок.

Новости Тоттенхэма

В прошлом туре "шпоры" также проиграли минимально. Более того, даже забили дважды, правда, один гол – в свои ворота. Это было дерби против “Арсенала”, однако мало что показали “шпоры”. Не то чтобы “канониры” были на голову сильнее, нет… Но три очка забрали заслуженно. Третий раз подряд "Тоттенхэм" проигрывает своему идеологическому конкуренту.

Это было четвертое поражение за последние пять туров чемпионата. По показателю набранных очков за этот отрезок хуже только "Лестер": у него ноль зачетных пунктов. И этот и последующие матчи именно шанс пополнить копилку, ведь сегодня команда Постекоглу играет против “Эвертона”, на следующей неделе – с “Лестером”. Шанс хоть чуть-чуть выбраться из 15 места, на котором находится команда. Да, к "ирискам" всего одна позиция, но разрыв аж семь очков. Но задача "Тоттенхэма" точно не состоит в том, чтобы просто избежать вылета.

Кадры гостей

Здесь ситуация еще хуже. В лазарете Бентанкур, Вернер, Ван де Вен, Удоги, Одобер, Соланке, Викарио и Ромеро. А под вопросом Бисум, Дэвис и Джонсон. То есть в общей сложности девять футболистов не полноценно доступны Постекоглу. И пока "Тоттенхэм" на трансферном рынке тоже не очень активен: купил только голкипера Кински.

Последние пять матчей Эвертон и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

15.01.2025. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

09.01.2025. Эвертон – Питерборо 2:0 (Кубок Англии)

04.01.2025. Борнмут – Эвертон 1:0 (АПЛ)

29.12.2024. Эвертон – Ноттингем Форест 0:2 (АПЛ)

26.12.2024. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.01.2025. Арсенал – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

12.01.2025. Темворт – Тоттенхэм 0:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

08.01.2025. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0 (Кубок лиги)

04.01.2025. Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед 1:2 (АПЛ)

29.12.2024. Тоттенхэм – Вулвергемптон 2:2 (АПЛ)

Последние пять матчей между Эвертоном и Тоттенгэмом

24.08.2024. Тоттенхэм – Эвертон 4:0 (АПЛ)

03.02.2024. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

23.12.2023. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

03.04.2023. Эвертон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

15.10.2022. Тоттенхэм – Эвертон 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 21 15 5 1 50-20 50 2 "Арсенал" 21 12 7 2 41-19 43 3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41 4 "Ньюкасл" 22 11 5 6 38-26 38 5 "Челси" 21 10 7 4 41-26 37 6 "Борнмут" 22 10 7 5 36-26 37 7 "Манчестер Сити" 21 10 5 6 38-29 35 8 "Астон Вилла" 21 10 5 6 31-32 35 9 "Фулхэм" 22 8 9 5 34-30 33 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 7 10 4 32-29 31 11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 9 7 25-28 27 13 "Манчестер Юнайтед" 21 7 5 9 26-29 26 14 "Вест Хэм Юнайтед" 22 7 5 10 27-43 26 15 "Тоттенхэм" 21 7 3 11 43-32 24 16 "Эвертон" 20 3 8 9 15-26 17 17 "Вулверхэмптон" 21 4 4 13 31-48 16 18 Ипсвич Таун 21 3 7 11 20-37 16 19 "Лестер Сити" 22 3 5 14 23-48 14 20 "Саутгемптон" 21 1 3 17 13-47 6

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Тоттенхэм

Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football

Атаки обеих команд не впечатляют. У "Эвертона" вообще вторая худшая результативность чемпионата. Зато у “ирисок” в обороне не все так плохо: сразу 13 команд имеют худший показатель. И "Тоттенхэм" в том числе. Команда Мойеса умеет сушить игру и попытается это сделать и сегодня. "Шпоры" не имеют много сил для постоянного сопротивления, поэтому будут вынуждены прокатиться на автобусе. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 2,13).