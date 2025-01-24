Борнмут – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 25.01.2025

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

25 января. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Команда, имеющая серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах против команды, которая не проигрывает 9 матчей подряд во всех турнирах. Это встреча коллективов, находящихся в прекрасной форме и уверенно идут к достижению своих поставленных целей.

Нуну Эшпириту Санту, наверное, уже в несколько раз перевыполняет то, что требовалось от его команды перед стартом сезона, а что касается Андони Ираолы, то они борются именно за то, за что и хотели - попасть в еврокубки.

Новости "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы имеет прекрасную серию без поражений, впрочем среди этих матчей было немало ничьих и это также нужно учитывать. Но для такого скромного клуба это уже невероятно классное достижение. Команда Ильи Забарного в отличной форме.

За последние 5 матчей они дважды сыграли вничью и выиграли три матча. Сначала поговорим о не очень удачных матчах. Была боевая ничья с "Фулхэмом" (2:2), где по сути любая команда могла забрать победу. Также была ничья с "Челси" (2:2), а там уже была скорее потеря победы, ведь "синие" сравняли счет уже в компенсированное арбитром время.

Также была победа над "Эвертоном" (1:0), это был непростой матч и частично повезло все же забрать три очка. Обыграли "Вест Бромвич" в Кубке Англии (5:1), но тот матч выносим за скобки, соперник был явно слабее. Ну и в прошлом туре неожиданно на выезде разгромили "Ньюкасл" (4:1), вот после того матча все особенно широко открыли свои глаза, очень мастерский перформанс получился от "вишен". Они уже прервали одну хорошую серию в прошлые выходные. Смогут ли сделать то же самое против "лесников"?

Новости "Ноттингем Форест"

Сказка под руководством Нуну Эшпириту Санту продолжается. "Лесники" выиграли 8 из последних 9 матчей и тот единственный не выигранный матч - это ничья против "Ливерпуля". То есть нужно понимать, что они смогли второй раз за сезон отобрать очки у мерсисайдцев и только против такого соперника сами теряют очки.

Кроме того непростого матча с подопечными Слота, они выиграли у "Эвертона" (2:0), что не всегда просто сделать, учитывая ту команду Дайча, которая умело оборонялась. Также без шансов обыграли "Вулверхэмптон" (3:0), хотя на старте матча "волки" могли за что-то зацепиться. Также в рамках Кубка Англии одолели "Лутон Таун" (2:0) и там все прошло спокойно.

Ну и в рамках прошлого тура обыграли "Саутгемптон" (3:2). Там получился странный матч, ведь долгое время "лесники" выигрывали 3:0, пропустив два гола во втором тайме и получив лишние нервы. Сейчас они идут на третьем месте и имеют поровну очков со вторым "Арсеналом". Это реально сказка для такой команды. Получит ли они свое продолжение в матче с "Борнмутом"?

Турнирная таблица

Личные встречи

17.08.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Борнмут" 1:1

04.02.24 АПЛ "Борнмут" — "Ноттингем Форест" 1:1

23.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Борнмут" 2:3

21.01.23 АПЛ "Борнмут" — "Ноттингем Форест" 1:1

03.09. 22 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Борнмут" 2:3

Цифры и факты

"Ноттингем Форест" выиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ноттингем Форест" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Борнмут" непобедим в последних 10 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Катастрофическая ситуация с травмами, кажется, не очень волнует Андони Ираолу, он находит выход из ситуации. Тем не менее отметим, что из-за травм не сыграют: Эванилсон, Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Маркус Тавернье, Алекс Скотт, Луис Синистерра, Адам Смит, Энес Унал и Джеймс Гилл.

Что касается кадровых проблем Нуну Эшпириту Санту, то пока у него лишь один травмированный футболист, это Ибрагим Сангаре. Ну и под вопросом готовность Каллума Гадсона-Одои.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Кук, Забарный, Гейсен, Керкез — Адамс, Кристи — Брукс, Клюйверт, Семеньо — Уаттара

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Домингес, Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Когда кажется, что кто-то должен прервать свою беспроигрышную серию, мы склоняемся к тому, что на самом деле никто этого не сделает и все завершится вничью. Обе команды выглядят великолепно, выглядят готовыми к сложной борьбе и мы ожидаем здесь обмена голами, однако без определения победителя.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.