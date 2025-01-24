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Борнмут – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 25.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 23-й тур.
25 января. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Команда, имеющая серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах против команды, которая не проигрывает 9 матчей подряд во всех турнирах. Это встреча коллективов, находящихся в прекрасной форме и уверенно идут к достижению своих поставленных целей.
Нуну Эшпириту Санту, наверное, уже в несколько раз перевыполняет то, что требовалось от его команды перед стартом сезона, а что касается Андони Ираолы, то они борются именно за то, за что и хотели - попасть в еврокубки.
Новости "Борнмута"
Подопечные Андони Ираолы имеет прекрасную серию без поражений, впрочем среди этих матчей было немало ничьих и это также нужно учитывать. Но для такого скромного клуба это уже невероятно классное достижение. Команда Ильи Забарного в отличной форме.
За последние 5 матчей они дважды сыграли вничью и выиграли три матча. Сначала поговорим о не очень удачных матчах. Была боевая ничья с "Фулхэмом" (2:2), где по сути любая команда могла забрать победу. Также была ничья с "Челси" (2:2), а там уже была скорее потеря победы, ведь "синие" сравняли счет уже в компенсированное арбитром время.
Также была победа над "Эвертоном" (1:0), это был непростой матч и частично повезло все же забрать три очка. Обыграли "Вест Бромвич" в Кубке Англии (5:1), но тот матч выносим за скобки, соперник был явно слабее. Ну и в прошлом туре неожиданно на выезде разгромили "Ньюкасл" (4:1), вот после того матча все особенно широко открыли свои глаза, очень мастерский перформанс получился от "вишен". Они уже прервали одну хорошую серию в прошлые выходные. Смогут ли сделать то же самое против "лесников"?
Новости "Ноттингем Форест"
Сказка под руководством Нуну Эшпириту Санту продолжается. "Лесники" выиграли 8 из последних 9 матчей и тот единственный не выигранный матч - это ничья против "Ливерпуля". То есть нужно понимать, что они смогли второй раз за сезон отобрать очки у мерсисайдцев и только против такого соперника сами теряют очки.
Кроме того непростого матча с подопечными Слота, они выиграли у "Эвертона" (2:0), что не всегда просто сделать, учитывая ту команду Дайча, которая умело оборонялась. Также без шансов обыграли "Вулверхэмптон" (3:0), хотя на старте матча "волки" могли за что-то зацепиться. Также в рамках Кубка Англии одолели "Лутон Таун" (2:0) и там все прошло спокойно.
Ну и в рамках прошлого тура обыграли "Саутгемптон" (3:2). Там получился странный матч, ведь долгое время "лесники" выигрывали 3:0, пропустив два гола во втором тайме и получив лишние нервы. Сейчас они идут на третьем месте и имеют поровну очков со вторым "Арсеналом". Это реально сказка для такой команды. Получит ли они свое продолжение в матче с "Борнмутом"?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|2
|"Арсенал"
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|3
|Ноттингем Форест
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|4
|"Челси"
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|5
|"Манчестер Сити"
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|6
|"Ньюкасл"
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|7
|"Борнмут"
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|8
|"Астон Вилла"
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|10
|"Фулхэм"
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|15
|"Тоттенхэм"
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|16
|Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|17
|"Вулверхэмптон"
|22
|4
|4
|14
|32-51
|16
|18
|Ипсвич Таун
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|19
|"Лестер Сити"
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|20
|"Саутгемптон"
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
Личные встречи
17.08.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Борнмут" 1:1
04.02.24 АПЛ "Борнмут" — "Ноттингем Форест" 1:1
23.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Борнмут" 2:3
21.01.23 АПЛ "Борнмут" — "Ноттингем Форест" 1:1
03.09. 22 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Борнмут" 2:3
Цифры и факты
- "Ноттингем Форест" выиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Ноттингем Форест" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Борнмут" непобедим в последних 10 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Катастрофическая ситуация с травмами, кажется, не очень волнует Андони Ираолу, он находит выход из ситуации. Тем не менее отметим, что из-за травм не сыграют: Эванилсон, Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Маркус Тавернье, Алекс Скотт, Луис Синистерра, Адам Смит, Энес Унал и Джеймс Гилл.
Что касается кадровых проблем Нуну Эшпириту Санту, то пока у него лишь один травмированный футболист, это Ибрагим Сангаре. Ну и под вопросом готовность Каллума Гадсона-Одои.
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Кук, Забарный, Гейсен, Керкез — Адамс, Кристи — Брукс, Клюйверт, Семеньо — Уаттара
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Домингес, Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Когда кажется, что кто-то должен прервать свою беспроигрышную серию, мы склоняемся к тому, что на самом деле никто этого не сделает и все завершится вничью. Обе команды выглядят великолепно, выглядят готовыми к сложной борьбе и мы ожидаем здесь обмена голами, однако без определения победителя.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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