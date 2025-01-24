Ливерпуль – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 25.01.2025

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

25 января. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча главного фаворита этого сезона АПЛ против одного из аутсайдеров сразу кажется крайне очевидной и прогнозируемой. На самом деле, так оно и есть. Коллективы на разных полюсах, в разных формах, однако иногда "трактористы" все же создают проблемы даже сильным соперникам. Смогут ли они создать команде Слота достаточно проблем, чтобы те не смогли забрать все три очка? Давайте разбираться.

Новости "Ливерпуля"

Даже если вам может показаться, что команда Арне Слота уже не в той мощной форме и понемногу сдает, они все равно получают нужные результаты и это самое главное. То есть даже в период легких спадов они не отдают очки своим соперникам, ну почти не отдают.

За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 1 поражение, 1 ничья и 3 победы. Да, был неудачный период в начале января, когда проиграли на выезде "Тоттенхэму" в рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги (0:1), это стало первым поражением с сентября для них. Далее обыграли "Аккрингтон Стэнли" в Кубке Англии (4:0), но тот матч выносим за скобки.

Далее потеря очков в АПЛ против "Ноттингем Форест" (1:1), хотя они и выглядели сильнее своего соперника. Также была непростая победа над "Брентфордом" (2:0), где оба колы от Нуньеса залетели уже в компенсированное арбитром время. Ну и посреди недели "Ливерпуль" одолел "Лилль" в Лиге Чемпионов (2:1), также получился не такой уж и простой матч. Да, скорости немного упали, ритм немного сбился, но это та же команда, которая продолжает идти к уверенному чемпионству.

Новости "Ипсвича"

Подопечные Кирана Маккенны продолжают идти в зоне вылета, однако имеют одинаковое количество очков с 17-м "Вулверхэмптоном", то есть до спасения рукой подать и если кто-то из новичков продолжает реальную борьбу за выживание, то это именно "трактористы".

Кроме того, зимой они подписали Филоджена и Энсисо из "Виллы" и "Брайтона" соответственно. То есть клуб активно работает над усилением и имеет амбиции. Вот только поможет ли это им - вопрос открытый. За последние 5 матчей на счету "Ипсвича" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Сначала была победа над "Челси" (2:0) в очень красивом матче, где удалось перетерпеть давление первого тайма и разбить соперника во втором. Далее сыграли вничью с "Фулхэмом" (2:2), то коллективы скорее обменялись точными ударами с пенальти. Впоследствии была победа против "Бристоль Роверс" в Кубке Англии (3:0). А потом поражения: сначала против "Брайтона" (0:2), а затем и против "Манчестер Сити" (0:6), особенно "горожане" жестоко избили своих соперников без всякого сожаления. Кажется, что и с "Ливерпулем" может произойти похожая история.

Турнирная таблица

Личные встречи

17.08.24 АПЛ "Ипсвич" — "Ливерпуль" 0:2

04.12.02 КАЛ "Ливерпуль" — "Ипсвич" 1:1

11.05.02 АПЛ "Ливерпуль" — "Ипсвич" 5:0

09.02.02 АПЛ "Ипсвич" — "Ливерпуль" 0:6

10.04. 01 АПЛ "Ипсвич" — "Ливерпуль" 1:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 13 из последних 14 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" непобедим в последних 17 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Ипсвич" пропустил как минимум 2 гола в последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот на этот матч не может рассчитывать на помощь Джо Гомеза и Диогу Жоты, который недавно восстановился от травмы, а теперь снова в лазарете. Также под вопросом Кертис Джонс. Все остальные готовы играть.

Что касается Кирана Маккенны, то ему в этой игре не смогут помочь Конор Чаплин, Сам Смодич и Чедози Огбене.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Ипсвич", 3-4-3: Уолтон — Туанзебе, О'Ши, Берджесс — Джонсон, Морси, Каюсте, Дэвис — Хатчинсон, Дилеп, Филоджен

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Единственное поражение мерсисайдцев в этом сезоне Премьер-лиги произошло именно на "Энфилде", впрочем соперником тогда был прагматичный "Ноттингем Форест", который продолжает удивлять весь сезон. А здесь в соперниках "трактористы", которые борются за выживание и в последнее время выдают нестабильные результаты. Здесь трудно увидеть что-то, кроме разгрома со стороны хозяев поля. Победа команды Слота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.