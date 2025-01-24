Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 25.01.2025

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

25 января. 19:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Настоящая битва за топ-4 между Пепом Гвардиолой и его учеником. Эти команды встречались в первом туре этого сезона и тогда учитель целиком и полностью переиграл своего ученика. Энцо Мареска и его команда переживают не лучший период, чтобы брать реванш у "Сити", однако и сами "горожане" точно не являются своей лучшей версией, от того сам матч невероятно интригует.

Новости "Манчестер Сити"

Худший этап падения команды Гвардиолы в этом сезоне, кажется, уже позади. Серии из нескольких поражений подряд, это все уже позади, коллектив понемногу приходит в норму, хотя стабильности все еще не хватает.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала удалось без проблем обыграть "Вест Хэм" (4:1), там вообще все было безальтернативно, "Сити" был сильнее. Далее спокойно обыграли "Солфорд" в Кубке Англии (8:0), но тот матч мы учитывать не будем. Далее была ничья против "Брентфорда", которая должна была быть победой. Там результат они потеряли на последних минутах.

В минувшие выходные "горожане" просто не заметили "Ипсвич" на выезде и разгромили соперника со счетом 6:0. А посреди недели в важном матче Лиги Чемпионов они проиграли "ПСЖ" (2:4), хотя вели по ходу матча 2:0. Поэтому, как и было сказано, стабильности не хватает, но теперь это уже больше похоже на тот "Сити", к которому мы привыкли. Тем более мы можем увидеть в этом матче дебют Хусанова, Мармуша и Рейса, трех зимних новичков команды.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески в кризисе. Проблемы начались еще в середине декабря и пока неизвестно, смогли ли они их решить. За последние 5 матчей на счету лондонцев две победы, две ничьи и одно поражение.

Учитывая тот факт, что одна из двух побед состоялась в матче против "Моркама" в Кубке Англии (5:0), все действительно достаточно печально. Сначала они проиграли "Ипсвичу" на выезде (0:2), где провели неплохой первый тайм, но полностью провалили второй.

Далее ничья с "Кристал Пэлас" (1:1), в котором также была невыразительная игра от "синих" и они упустили минимальное преимущество в счете на последних минутах. Вскоре после этого "синие" пережили настоящие карусели с "Борнмутом" (2:2). В первом тайме уничтожали соперника, а во втором уже отбивались, пропустив дважды. Удалось отыграться только за считанные минуты до финального свистка. Зато вернулись на победный путь в игре с "Вулверхэмптоном" (3:1) в минувшие выходные. Это не было так уверенно, как можно себе подумать и игра против "Манчестер Сити" станет куда более тяжелым испытанием для лондонцев.

Турнирная таблица

Личные встречи

18.08.24 АПЛ "Челси" — "Манчестер Сити" 0:2

04.08.24 КТМ "Манчестер Сити" — "Челси" 4:2

20.04.24 КА "Манчестер Сити" — "Челси" 1:0

17.02.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Челси" 1:1

12.11.23 АПЛ "Челси" — "Манчестер Сити" 4:4

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 9 из последних 11 матчей против "Челси" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних трех матчах "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Потери команды Пепа Гвардиолы давно известны и свежих пополнений там нет. Из-за травмы не сыграют Натан Аке, Родри, Оскар Бобб, Жереми Доку и Рубен Диаш. Все остальные готовы выходить на поле.

Что касается Энцо Марески, то не все так четко. Точно не сыграют из-за травм Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана и Ромео Лавия. Под вопросом физическая готовность Ливая Колвилла и Энцо Фернандеса. Ну и не забываем об отстранении от работы с командой Михаила Мудрика.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Нуньеш, Аканджи, Гвардиол, Льюис — Ковачич — Фоден, Силва, Де Брюйне, Савиньо — Холанд

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Обе команды далеко не в лучшей форме, однако "горожане" все же плавно возвращают себе былую форму, они также будут играть у себя дома, что добавляет им преимущества. "Челси" сейчас слишком растерян, чтобы одерживать крупные победы, они не смогут здесь забрать три очка и, как нам кажется, даже один балл добыть также не удастся. Минимальная победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.