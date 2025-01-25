Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.01.2025

Английская Премьер-лига, 23 тур

25 января, 17:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

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Команды последний раз играли еще в матче первого тура АПЛ. Тогда Хаверц и Сака похоронили “волков”, а Зинченко выходил в старте. Теперь украинец не только вне основы, но и вне планов Артеты, Букайо – в лазарете, а Кай – в игровом упадке. Но не то, чтобы и "Вулверхэмптон" был очень мощной командой. Какие же амбиции сегодня будут сильнее: стремление к сохранению прописки или чемпионства?

Новости Вулверхэмптона

"Волки" продолжают борьбу за избегание зоны вылета. Пока они идут на 17 месте АПЛ – сразу над тремя опасными позициями. Но и очков у них столько, сколько у 18-го Ипсвича. В очном матче "Вулверхэмптон" проиграл "трактористам", поэтому спасает только большее количество забитых от подопечных Витора Перейры.

За последние пять туров чемпионата команда выдала одну невероятную игру – против “Манчестер Юнайтед”. Особенно выделился Кунья, который тогда оформил гол+пасс. Также "вулвз" сразу же дальше отобрали очки у "Тоттенхэма" в гостях. А потом понеслось: за следующие три тура подопечные Перейры пропустили девять голов и не заработали ни одного зачетного пункта. Параллельно единственным позитивом является только проход в 1/16 Кубка Англии.

Кадры хозяев

Четыре потери у команды: Москера, Гонсалес, Калайджич и Лэмина. Бубакар Траоре уже завершает свое восстановление от тяжелой травмы и вскоре будет готов помочь первой команде, ведь пока пока играл в этом сезоне только за дубль.

Новости Арсенала

У "канониров" год начался ну очень турбулентно. За все пять матчей во внутренних соревнованиях подопечные Артеты одержали только одну победу. Однако это было в принципиальном дерби против “Тоттенхэма” в волевом стиле. А параллельно "Арсенал" потерял очки в чемпионате против достаточно мощных "Брайтона" и "Астон Виллы" и проиграл "Ньюкаслу" в первом матче Кубка лиги. А вот домашний вылет МЮ в Кубке Англии стал настоящим шоком.

Единственным относительно легким поединком стал тот, который состоялся в прошлую среду – против "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов. Хорваты не нанесли ни одного удара по воротам соперника, хотя и пропустили уже на второй минуте. В итоге "Арсенал" с Зинченко в старте разгромил соперника. А Александр вышел в основе впервые с 4 декабря прошлого года.

Кадры гостей

У лондонцев тоже немалый лазарет. Даже более ощутимый. Артете пока недоступны такие ключевые игроки команды, как Сака, Салиба, Уайт, Жезус и Томиясу. Также под вопросом Льюис-Скелли. 18-летний англичанин пропускал предыдущий матч, поэтому Зинченко играл в основе. Украинец может выйти и сегодня.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

20.01.25. Челси – Вулверхэмптон 3:1 (АПЛ)

15.01.25. Ньюкасл – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

11.01.25. Бристоль Сити – Вулверхэмптон 1:2 (Кубок Англии)

06.01.25. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:3 (АПЛ)

29.12.24. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.01.25. Арсенал – Динамо 3:0 (ЛЧ)

18.01.25. Арсенал – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

15.01.25. Арсенал – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

12.01.25. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5) (Кубок Англии)

07.01.25. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)

Последние пять личных матчей между командами

17.08.24. Арсенал – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

20.04.24. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

02.12.23. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)

12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 21 15 5 1 50-20 50 2 "Арсенал" 22 12 8 2 43-21 44 3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44 4 "Челси" 22 11 7 4 44-27 40 5 "Манчестер Сити" 22 11 5 6 44-29 38 6 "Ньюкасл" 22 11 5 6 38-26 38 7 "Борнмут" 22 10 7 5 36-26 37 8 "Астон Вилла" 22 10 6 6 33-34 36 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 8 10 4 35-30 34 10 "Фулхэм" 22 8 9 5 34-30 33 11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 9 7 25-28 27 13 "Манчестер Юнайтед" 22 7 5 10 27-32 26 14 "Вест Хэм Юнайтед" 22 7 5 10 27-43 26 15 "Тоттенхэм" 22 7 3 12 45-35 24 16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20 17 "Вулверхэмптон" 22 4 4 14 32-51 16 18 Ипсвич Таун 22 3 7 12 20-43 16 19 "Лестер Сити" 22 3 5 14 23-48 14 20 "Саутгемптон" 22 1 3 18 15-50 6

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Арсенал

Прогноз матча Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football

"Канониры" стандартно выступают хорошо до перерыва. В то же время "Вулверхэмптон" готов продолжить играть плохо. Действительно, разница в уровнях между командами. И ее лондонцы готовы претворить в реальность. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 2,03).