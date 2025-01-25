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Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.01.2025
Сыграет ли Зинченко и в этот раз?
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 23 тур
25 января, 17:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
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Команды последний раз играли еще в матче первого тура АПЛ. Тогда Хаверц и Сака похоронили “волков”, а Зинченко выходил в старте. Теперь украинец не только вне основы, но и вне планов Артеты, Букайо – в лазарете, а Кай – в игровом упадке. Но не то, чтобы и "Вулверхэмптон" был очень мощной командой. Какие же амбиции сегодня будут сильнее: стремление к сохранению прописки или чемпионства?
Новости Вулверхэмптона
"Волки" продолжают борьбу за избегание зоны вылета. Пока они идут на 17 месте АПЛ – сразу над тремя опасными позициями. Но и очков у них столько, сколько у 18-го Ипсвича. В очном матче "Вулверхэмптон" проиграл "трактористам", поэтому спасает только большее количество забитых от подопечных Витора Перейры.
За последние пять туров чемпионата команда выдала одну невероятную игру – против “Манчестер Юнайтед”. Особенно выделился Кунья, который тогда оформил гол+пасс. Также "вулвз" сразу же дальше отобрали очки у "Тоттенхэма" в гостях. А потом понеслось: за следующие три тура подопечные Перейры пропустили девять голов и не заработали ни одного зачетного пункта. Параллельно единственным позитивом является только проход в 1/16 Кубка Англии.
Кадры хозяев
Четыре потери у команды: Москера, Гонсалес, Калайджич и Лэмина. Бубакар Траоре уже завершает свое восстановление от тяжелой травмы и вскоре будет готов помочь первой команде, ведь пока пока играл в этом сезоне только за дубль.
Новости Арсенала
У "канониров" год начался ну очень турбулентно. За все пять матчей во внутренних соревнованиях подопечные Артеты одержали только одну победу. Однако это было в принципиальном дерби против “Тоттенхэма” в волевом стиле. А параллельно "Арсенал" потерял очки в чемпионате против достаточно мощных "Брайтона" и "Астон Виллы" и проиграл "Ньюкаслу" в первом матче Кубка лиги. А вот домашний вылет МЮ в Кубке Англии стал настоящим шоком.
Единственным относительно легким поединком стал тот, который состоялся в прошлую среду – против "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов. Хорваты не нанесли ни одного удара по воротам соперника, хотя и пропустили уже на второй минуте. В итоге "Арсенал" с Зинченко в старте разгромил соперника. А Александр вышел в основе впервые с 4 декабря прошлого года.
Кадры гостей
У лондонцев тоже немалый лазарет. Даже более ощутимый. Артете пока недоступны такие ключевые игроки команды, как Сака, Салиба, Уайт, Жезус и Томиясу. Также под вопросом Льюис-Скелли. 18-летний англичанин пропускал предыдущий матч, поэтому Зинченко играл в основе. Украинец может выйти и сегодня.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 20.01.25. Челси – Вулверхэмптон 3:1 (АПЛ)
- 15.01.25. Ньюкасл – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
- 11.01.25. Бристоль Сити – Вулверхэмптон 1:2 (Кубок Англии)
- 06.01.25. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:3 (АПЛ)
- 29.12.24. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 22.01.25. Арсенал – Динамо 3:0 (ЛЧ)
- 18.01.25. Арсенал – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
- 15.01.25. Арсенал – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
- 12.01.25. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5) (Кубок Англии)
- 07.01.25. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)
Последние пять личных матчей между командами
17.08.24. Арсенал – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)
20.04.24. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
02.12.23. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)
12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|2
|
"Арсенал"
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|3
|
Ноттингем Форест
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|4
|
"Челси"
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|5
|
"Манчестер Сити"
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|6
|
"Ньюкасл"
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|7
|
"Борнмут"
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|8
|
"Астон Вилла"
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|10
|
"Фулхэм"
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|11
|
Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|12
|
"Кристал Пэлас"
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|15
|
"Тоттенхэм"
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|16
|
Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|17
|
"Вулверхэмптон"
|22
|4
|4
|14
|32-51
|16
|18
|
Ипсвич Таун
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|19
|
"Лестер Сити"
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|20
|
"Саутгемптон"
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Прогноз матча Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football
"Канониры" стандартно выступают хорошо до перерыва. В то же время "Вулверхэмптон" готов продолжить играть плохо. Действительно, разница в уровнях между командами. И ее лондонцы готовы претворить в реальность. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 2,03).
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