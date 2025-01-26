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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.01.2025
Не первый раз манкунианцы будут в роли андердога
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 23 тур
26 января, 21:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Середняк чемпионата принимает претендента на статус середняка. В этом сезоне был период, когда "Фулхэм" болтался у зоны еврокубков, но большое количество ничьих немного подвинуло команду назад. А вот в МЮ ситуация еще более трудная: они крепко засели во второй части турнирной таблицы. И вряд ли именно сегодня начнется схождение подопечных Аморима к вершине.
Новости Фулхэма
Вроде и проиграли "дачники" только однажды за последние десять туров чемпионата, однако параллельно потеряли много очков. Причина этому проста: было зафиксировано сразу шесть ничьих. Но, честно говоря, это были матчи против команд, с которыми заработать одно очко – неплохое достижение. Например, выездные поединки против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", домашний – с "Арсеналом". А против “Челси” на “Стэмфорд Бридж” и вообще три зачетных пункта удалось заработать.
Сейчас "Фулхэм" замыкает первую десятку чемпионата. Отрыв от шестого "Челси", где не так давно была команда Марка да Силвы, составляет семь очков. Однако именно с сегодняшним матчем в запасе. В случае неизменного прогресса это вполне реальная цель. Добавим также, что в Кубке Англии “дачники” в начале января разгромили “Уотфорд”. Стабильность подвела только в матче против "Вест Хэма". Даже невезение, ведь тогда "молотобойцы" забили три из четырех ударов и победили 3:2.
Кадры хозяев
Две потери важных для тренера игроков есть у "Фулхэма". Уже несколько матчей подряд вне игры Тете и Нелсон. Не сыграют они и сегодня.
Новости Манчестер Юнайтед
Прекрасно начали год манкунианцы. Сначала в очень красивом матче вывезли один зачетный пункт с “Энфилда”, затем выбили “Арсенал” из Кубка лиги на его же поле. И это была не просто удача, а заслуженный результат. А вот дальше вернулся настоящий "Манчестер Юнайтед". Сначала ели-ели, только благодаря Диалло удалось все-таки победить последнюю команду чемпионата "Саутгемптон". А потом плохая игра дала и соответвующий результат.
В предыдущем туре МЮ дома принимал "Брайтон" и пропустил три гола. За весь матч подопечным Аморима удалось лишь раз пробить по воротам: это был удар Фернандеша с пенальти. Там было все: развал обороны, отсутствие центра поля, нереализация. И на матч против “Рейнджерса” в рамках Лиги Европы это тоже все передалось. Только соперник был легче, и его все-таки удалось дожать.
Кадры гостей
Йоро и де Лигт травмировались в предыдущем поединке. Они двое, а также Линделоф находятся под вопросом. Точно не сыграют Шоу, Маунт, Эванс и Рашфорд. Первые трое травмированы, а у Маркуса тоже повреждения. Только повреждение отношения с тренером.
Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 18.01. Лестер – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
- 14.01. Вест Хэм – Фулхэм 3:2 (АПЛ)
- 09.01. Фулхэм – Уотфорд 4:1 (Кубок Англии)
- 05.01. Фулхэм – Ипсвич 2:2 (АПЛ)
- 29.12. Фулхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 23.01. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1 (Лига Европы)
- 19.01. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (АПЛ)
- 16.01. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
- 12.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (3:5) (Кубок Англии)
- 05.01. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
Личные встречи между соперниками
16.08.2024. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
24.02.2024. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)
04.11.2023. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
28.05.2023. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
19.03.2023. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|2
|
"Арсенал"
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3
|
Ноттингем Форест
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|4
|
"Манчестер Сити"
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5
|
"Ньюкасл"
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|6
|
"Челси"
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7
|
"Борнмут"
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|8
|
"Астон Вилла"
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|10
|
"Фулхэм"
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|11
|
Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|12
|
"Кристал Пэлас"
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|15
|
"Тоттенхэм"
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|16
|
Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|17
|
"Вулверхэмптон"
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|18
|
Ипсвич Таун
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|19
|
"Лестер Сити"
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|20
|
"Саутгемптон"
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Подопечным Аморима трудно будет что-нибудь поймать. Они не готовы к тому давлению, которое предлагает "Фулхэм", также не слишком могут что-либо противопоставить. Решающим может быть один гол, но все же в пользу хозяев. Прогноз: Победа "Фулхэма".
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