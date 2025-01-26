Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.01.2025

Английская Премьер-лига, 23 тур

26 января, 21:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фулгем - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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Середняк чемпионата принимает претендента на статус середняка. В этом сезоне был период, когда "Фулхэм" болтался у зоны еврокубков, но большое количество ничьих немного подвинуло команду назад. А вот в МЮ ситуация еще более трудная: они крепко засели во второй части турнирной таблицы. И вряд ли именно сегодня начнется схождение подопечных Аморима к вершине.

Новости Фулхэма

Вроде и проиграли "дачники" только однажды за последние десять туров чемпионата, однако параллельно потеряли много очков. Причина этому проста: было зафиксировано сразу шесть ничьих. Но, честно говоря, это были матчи против команд, с которыми заработать одно очко – неплохое достижение. Например, выездные поединки против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", домашний – с "Арсеналом". А против “Челси” на “Стэмфорд Бридж” и вообще три зачетных пункта удалось заработать.

Сейчас "Фулхэм" замыкает первую десятку чемпионата. Отрыв от шестого "Челси", где не так давно была команда Марка да Силвы, составляет семь очков. Однако именно с сегодняшним матчем в запасе. В случае неизменного прогресса это вполне реальная цель. Добавим также, что в Кубке Англии “дачники” в начале января разгромили “Уотфорд”. Стабильность подвела только в матче против "Вест Хэма". Даже невезение, ведь тогда "молотобойцы" забили три из четырех ударов и победили 3:2.

Кадры хозяев

Две потери важных для тренера игроков есть у "Фулхэма". Уже несколько матчей подряд вне игры Тете и Нелсон. Не сыграют они и сегодня.

Новости Манчестер Юнайтед

Прекрасно начали год манкунианцы. Сначала в очень красивом матче вывезли один зачетный пункт с “Энфилда”, затем выбили “Арсенал” из Кубка лиги на его же поле. И это была не просто удача, а заслуженный результат. А вот дальше вернулся настоящий "Манчестер Юнайтед". Сначала ели-ели, только благодаря Диалло удалось все-таки победить последнюю команду чемпионата "Саутгемптон". А потом плохая игра дала и соответвующий результат.

В предыдущем туре МЮ дома принимал "Брайтон" и пропустил три гола. За весь матч подопечным Аморима удалось лишь раз пробить по воротам: это был удар Фернандеша с пенальти. Там было все: развал обороны, отсутствие центра поля, нереализация. И на матч против “Рейнджерса” в рамках Лиги Европы это тоже все передалось. Только соперник был легче, и его все-таки удалось дожать.

Кадры гостей

Йоро и де Лигт травмировались в предыдущем поединке. Они двое, а также Линделоф находятся под вопросом. Точно не сыграют Шоу, Маунт, Эванс и Рашфорд. Первые трое травмированы, а у Маркуса тоже повреждения. Только повреждение отношения с тренером.

Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

18.01. Лестер – Фулхэм 0:2 (АПЛ)

14.01. Вест Хэм – Фулхэм 3:2 (АПЛ)

09.01. Фулхэм – Уотфорд 4:1 (Кубок Англии)

05.01. Фулхэм – Ипсвич 2:2 (АПЛ)

29.12. Фулхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.01. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1 (Лига Европы)

19.01. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (АПЛ)

16.01. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

12.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (3:5) (Кубок Англии)

05.01. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

16.08.2024. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0 (АПЛ)

24.02.2024. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

04.11.2023. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

28.05.2023. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

19.03.2023. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 22 16 5 1 54-21 53 2 "Арсенал" 23 13 8 2 44-21 47 3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44 4 "Манчестер Сити" 23 12 5 6 47-30 41 5 "Ньюкасл" 23 12 5 6 41-27 41 6 "Челси" 23 11 7 5 45-30 40 7 "Борнмут" 23 11 7 5 41-26 40 8 "Астон Вилла" 22 10 6 6 33-34 36 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 23 8 10 5 35-31 34 10 "Фулхэм" 22 8 9 5 34-30 33 11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 9 7 25-28 27 13 "Манчестер Юнайтед" 22 7 5 10 27-32 26 14 "Вест Хэм Юнайтед" 22 7 5 10 27-43 26 15 "Тоттенхэм" 22 7 3 12 45-35 24 16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23 17 "Вулверхэмптон" 23 4 4 15 32-52 16 18 Ипсвич Таун 23 3 7 13 21-47 16 19 "Лестер Сити" 22 3 5 14 23-48 14 20 "Саутгемптон" 23 1 3 19 16-53 6

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Подопечным Аморима трудно будет что-нибудь поймать. Они не готовы к тому давлению, которое предлагает "Фулхэм", также не слишком могут что-либо противопоставить. Решающим может быть один гол, но все же в пользу хозяев. Прогноз: Победа "Фулхэма".