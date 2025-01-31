Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 01.02.2025

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

1 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

За последние 11 матчей в рамках АПЛ каждая из этих команд одержала по 7 побед и набрала по 25 зачетных баллов. Очевидно, что "Борнмут" и "Ливерпуль" в прекрасной форме накануне очного матча, поэтому противостояние этих команд выглядит максимально интригующим.

Илья Забарный попытается остановить Салаха и компанию и кажется, что в паре с Гейсеном ему это вполне по силам. Вот только мерсисайдцы также понимают, что терять очки не желательно, ведь конкуренты уже не так далеко, поэтому будут играть в полную силу.

Новости "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы имеют прекрасную серию без поражений, впрочем среди этих матчей было немало ничьих и это также нужно учитывать. Однако подобные результаты являются классными даже для топ-клуба и топ-претендента, а здесь относительно скромный "Борнмут".

За последние 5 матчей они лишь однажды сыграли вничью и выиграли четыре раза. Та самая ничья была в матче против "Челси" на "Стэмфорд Брфдж" (2:2) и там "вишни" едва не победили, пропустив последний гол уже в компенсированное арбитром время. Кроме этого матча, Забарный и компания только побеждают.

Сначала был непростой матч против "Эвертона" (1:0), лишь один гол, но уверенная игра позади и контроль над тем, что происходило на поле. Также в Кубке Англии обыграли "Вест Бромвич" (5:1). Далее в чемпионате неожиданно не заметили и разгромили "Ньюкасл" на выезде (4:1), а в минувшие выходные также не заметили одного из лидеров чемпионата "Ноттингем Форест" (5:0). Невероятная форма команды и невероятная форме Джастина Клюйверта вместе с Уаттара дарят "вишням" шанс зацепиться за борьбу за топ-4, а не просто претендовать на еврокубки.

Новости "Ливерпуля"

В минувшие выходные один из лидеров АПЛ уже приезжал на "Виталити Стэдиум" и получил мешок голов в свои ворота, вернувшись домой с пустыми руками. Команде Арне Слота следует учитывать ошибки предыдущих соперников "Борнмута" и сделать правильные выводы.

Команда продолжает показывать хороший футбол, но это уже не настолько безудержно, как несколько месяцев назад. За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 1 ничья, 1 поражение и 3 победы. Все началось именно с ничьей против "Ноттингем Форест" (1:1). Стоит отметить, что в той игре они все же были на голову сильнее и там немного не повезло.

После этого была победа над "Брентфордом" (2:0), когда оба гола были забиты на последних минутах. Впоследствии обыграли "Лилль" в Лиге Чемпионов (2:1), а затем "Ипсвич" (4:1), в этих матчах особых проблем не возникало. Посреди этой недели они проиграли "ПСВ", но вышли на этот матч с большой ротацией, там скорее все отдыхали, а не пытались любой ценой получить результат. Настроение на матч с "Борнмутом" будет другим.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.09.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Борнмут" 3:0

21.01.24 АПЛ "Борнмут" — "Ливерпуль" 0:4

01.11.23 КАЛ "Борнмут" — "Ливерпуль" 1:2

19.08.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Борнмут" 3:1

11.03.23 АПЛ "Борнмут" — "Ливерпуль" 1:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 10 из последних 12 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;

В 14 из последних 15 матчей между "Ливерпулем" и "Борнмутом" проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" выиграл 11 из последних 12 матчей против "Борнмута" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Невероятная форма "вишен" идет на фоне огромных кадровых потерь. Сейчас травмированы Эванилсон, Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Алекс Скотт, Луис Синистерра, Адам Смит, Энес Унал и Джеймс Хилл. Они не сыграют.

Что касается команды Арне Слота, то там травмированы Джо Гомес и Диогу Жота. Кроме того, под вопросом физическая готовность Кертиса Джонса.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Кук, Забарный, Хейсен, Керкез — Адамс, Кристи — Брукс, Клюйверт, Семеньо — Уаттара

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Анализируя форму и состояние обоих коллективов, мы точно можем сказать, что это будет невероятно интересное противостояние, однако если делать конкретный прогноз, то класс и высокий индивидуальный уровень отдельных игроков все же должен взять верх. Непростая, но победа гостей с пропущенным голом, потому что остановить Клюйверта и компанию вряд ли получится, а вот забрать три очка все же должны.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.