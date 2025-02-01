Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 02.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 24-й тур.
2 февраля. 16:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Лондонское дерби, в котором фаворитом выступает не команда Анхе Постекоглу. Трудно было бы представить подобное накануне сезона, но это так. "Шпоры" находятся в кризисе и выезд в „Брентфорд“ теперь выглядит не как рабочий матч, который надо выигрывать, а скорее как тяжелое испытание, в котором хотя бы не проиграть. Или мы слишком драматизируем? Давайте разбираться.
Новости "Брентфорда"
Подопечные Томаса Франка проводят достойный сезон с большим перекосом именно на домашние матчи, где они в основном и зарабатывают свои зачетные баллы. Они идут на 11-м месте и являются крепким середняком лиги, чего от них и ожидали еще в августе.
За последние 5 матчей команда Егора Ярмолюка выиграла дважды, а также дважды проиграла и однажды сыграла вничью. Начнем в хронологическом порядке. Сначала была победа над "Саутгемптоном" (5:0) в рамках АПЛ, там все было спокойно и справедливо, разгром аутсайдера.
Затем они сенсационно вылетели из Кубка Англии, уступив "Плимуту" (0:1). Там наставник решил пойти на ротацию и не делать большую ставку на турнир, он прогадал. Впоследствии "пчелы" вырвали ничью против "Манчестер Сити" (2:2), хотя по ходу матча проигрывали 0:2. Затем проиграли "Ливерпулю" (0:2), однако тот матч был против лидера чемпионата, поэтому большого удивления не вызвал. Ну и в прошлом туре "Брентфорду" удалось обыграть "Кристал Пэлас" (2:1), что стало непростым, боевым, но хорошим выступлением. Они в неплохой форме и готовы принимать кризисный "Тоттенхэм".
Новости "Тоттенхэма"
Больно смотреть на Анхе Постекоглу и его команду. Они продолжают страдать от травм, из-за чего и просели результаты. Однако не только в травмах беда. Кажется, что тренер понемногу потерял контроль над собственной командой и удастся ли ему все вернуть? Это большой вопрос.
За последние 5 матчей на счету "шпор" 2 победы и 3 поражения. Интересно отметить, что обе победы произошли именно в рамках Лиги Европы, в матчах против "Хоффенхайма" (3:2) и "Эльфсборга" (3:0). Поскольку те матчи были в рамках турнира, на который пока не делается большая ставка, их можно вынести за скобки. Куда важнее то, что происходит в АПЛ.
А там только поражения. Сначала проиграли "Арсеналу" в принципиальном дерби (1:2), затем "Эвертону", который только-только сменил тренера и начал расцветать (2:3), а в минувшие выходные "Тоттенхэм" не смог обыграть "Лестер" у себя дома, уступили со счетом 1:2. Катастрофически и бесперспективно. Возможно, именно в матче против "Брентфорда" мы увидим возрождение команды?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|2
|"Арсенал"
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3
|Ноттингем Форест
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|4
|"Манчестер Сити"
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5
|"Ньюкасл"
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|6
|"Челси"
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7
|"Борнмут"
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|8
|"Астон Вилла"
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|10
|"Фулхэм"
|23
|8
|9
|6
|34-31
|33
|11
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|13
|"Кристал Пэлас"
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|15
|"Тоттенхэм"
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|17
|"Лестер Сити"
|23
|4
|5
|14
|25-49
|17
|18
|"Вулверхэмптон"
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|19
|Ипсвич Таун
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|20
|"Саутгемптон"
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Личные встречи
21.09.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брентфорд" 3:1
31.01.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брентфорд" 3:2
13.08.23 АПЛ "Брентфорд" — "Тоттенхэм" 2:2
20.05.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брентфорд" 1:3
26.12.22 АПЛ "Брентфорд" — "Тоттенхэм" 2:2
Цифры и факты
- Последние 4 матча между этими командами на "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" завершились ничьей;
- В 8 из последних 9 матчей "Тоттенхэма" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 5 матчах между "Брентфордом" и "Тоттенхэмом" проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У Томаса Франка также есть значительные кадровые проблемы из-за травм. Не смогут сыграть в этом матчей Джош Дасилва, Итан Пиннок, Аарон Гики, Игорь Тьяго, Густаво Нуньеш, Райан Тревитт и Рико Генри. Также под вопросом Кристиан Норгор и Кевин Шаде.
Что касается проблем Постекоглу, то там не меньше беды. Не смогут сыграть Раду Дрегушин, Джеймс Маддисон, Уилсон Одобер, Дестини Удоджи, Тимо Вернер и Доминик Соланке. Также под большим вопросом Викарио и Ромеро.
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Айер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Йенсен, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Ярмолюк — Висса
"Тоттенхэм", 4-3-3: Кински — Порро, Грей, ван де Вен, Спенс — Бергвалл, Биссума, Бентанкур — Кулусевски, Ришарлисон, Сон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Команды результативные, команды по-своему проблемные, команды голодные. Кажется, что команде Постекоглу все же не удастся вернуться на победный путь, но возвращение ван де Вена должно сыграть на пользу, поэтому и поражения не будет. Рискнем поставить на результативную ничью с несколькими голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем
- Смоловый назвал двух футболистов Динамо, чье отсутствие создаст мегастрашные проблемы в УПЛ
- Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 01.02.2025
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки