Брентфорд – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 02.02.2025

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

2 февраля. 16:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Лондонское дерби, в котором фаворитом выступает не команда Анхе Постекоглу. Трудно было бы представить подобное накануне сезона, но это так. "Шпоры" находятся в кризисе и выезд в „Брентфорд“ теперь выглядит не как рабочий матч, который надо выигрывать, а скорее как тяжелое испытание, в котором хотя бы не проиграть. Или мы слишком драматизируем? Давайте разбираться.

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Франка проводят достойный сезон с большим перекосом именно на домашние матчи, где они в основном и зарабатывают свои зачетные баллы. Они идут на 11-м месте и являются крепким середняком лиги, чего от них и ожидали еще в августе.

За последние 5 матчей команда Егора Ярмолюка выиграла дважды, а также дважды проиграла и однажды сыграла вничью. Начнем в хронологическом порядке. Сначала была победа над "Саутгемптоном" (5:0) в рамках АПЛ, там все было спокойно и справедливо, разгром аутсайдера.

Затем они сенсационно вылетели из Кубка Англии, уступив "Плимуту" (0:1). Там наставник решил пойти на ротацию и не делать большую ставку на турнир, он прогадал. Впоследствии "пчелы" вырвали ничью против "Манчестер Сити" (2:2), хотя по ходу матча проигрывали 0:2. Затем проиграли "Ливерпулю" (0:2), однако тот матч был против лидера чемпионата, поэтому большого удивления не вызвал. Ну и в прошлом туре "Брентфорду" удалось обыграть "Кристал Пэлас" (2:1), что стало непростым, боевым, но хорошим выступлением. Они в неплохой форме и готовы принимать кризисный "Тоттенхэм".

Новости "Тоттенхэма"

Больно смотреть на Анхе Постекоглу и его команду. Они продолжают страдать от травм, из-за чего и просели результаты. Однако не только в травмах беда. Кажется, что тренер понемногу потерял контроль над собственной командой и удастся ли ему все вернуть? Это большой вопрос.

За последние 5 матчей на счету "шпор" 2 победы и 3 поражения. Интересно отметить, что обе победы произошли именно в рамках Лиги Европы, в матчах против "Хоффенхайма" (3:2) и "Эльфсборга" (3:0). Поскольку те матчи были в рамках турнира, на который пока не делается большая ставка, их можно вынести за скобки. Куда важнее то, что происходит в АПЛ.

А там только поражения. Сначала проиграли "Арсеналу" в принципиальном дерби (1:2), затем "Эвертону", который только-только сменил тренера и начал расцветать (2:3), а в минувшие выходные "Тоттенхэм" не смог обыграть "Лестер" у себя дома, уступили со счетом 1:2. Катастрофически и бесперспективно. Возможно, именно в матче против "Брентфорда" мы увидим возрождение команды?

Турнирная таблица

Личные встречи

21.09.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брентфорд" 3:1

31.01.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брентфорд" 3:2

13.08.23 АПЛ "Брентфорд" — "Тоттенхэм" 2:2

20.05.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брентфорд" 1:3

26.12.22 АПЛ "Брентфорд" — "Тоттенхэм" 2:2

Цифры и факты

Последние 4 матча между этими командами на "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" завершились ничьей;

В 8 из последних 9 матчей "Тоттенхэма" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 5 матчах между "Брентфордом" и "Тоттенхэмом" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Томаса Франка также есть значительные кадровые проблемы из-за травм. Не смогут сыграть в этом матчей Джош Дасилва, Итан Пиннок, Аарон Гики, Игорь Тьяго, Густаво Нуньеш, Райан Тревитт и Рико Генри. Также под вопросом Кристиан Норгор и Кевин Шаде.

Что касается проблем Постекоглу, то там не меньше беды. Не смогут сыграть Раду Дрегушин, Джеймс Маддисон, Уилсон Одобер, Дестини Удоджи, Тимо Вернер и Доминик Соланке. Также под большим вопросом Викарио и Ромеро.

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Айер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Йенсен, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Ярмолюк — Висса

"Тоттенхэм", 4-3-3: Кински — Порро, Грей, ван де Вен, Спенс — Бергвалл, Биссума, Бентанкур — Кулусевски, Ришарлисон, Сон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Команды результативные, команды по-своему проблемные, команды голодные. Кажется, что команде Постекоглу все же не удастся вернуться на победный путь, но возвращение ван де Вена должно сыграть на пользу, поэтому и поражения не будет. Рискнем поставить на результативную ничью с несколькими голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.