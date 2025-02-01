Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 02.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 24-й тур.
2 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Битва "Арсенала" и "Манчестер Сити" - это всегда что-то интересное. Это когда ученик противостоит учителю и в прошлые сезоны это и были те самые матчи АПЛ с наибольшей интригой. Да, сейчас обе команды не в оптимальной форме, особенно это касается Пепа Гвардиолы и его ребят, однако интрига, кажется, не уменьшилась вообще. "Сити" попытается сократить отставание от „Арсенала“, а „канониры“ попытаются не отстать от „Ливерпуля“.
Новости "Арсенала"
Подопечные Микеля Артеты полностью адаптировались к жизни без травмированного Букайо Саки. Они снова проводят хороший отрезок, в котором удается добывать результаты. Однако к самому содержанию игры вопросы иногда возникают. Не всегда, но бывают такие моменты.
За последние 5 матчей "канониры" выиграли 4 раза и еще один матч завершился вничью. Пойдем по хронологии. Сначала удалось обыграть "Тоттенхэм" в принципиальном дерби (2:1), после этого была потеря очков с "Астон Виллой" (2:2) и там на самом деле они сыграли хороший матч, однако соперник включился на 10 минут и перевернул все с ног на голову.
Далее было противостояние в Лиге Чемпионов против загребского "Динамо", где выиграли уверенно и без проблем (3:0). А вот в минувшие выходные были проблемы в АПЛ с "Вулверхэмптоном", где несправедливо удалили с поля в первом тайме Льюиса-Скелли, впрочем все же на зубах удалось одержать минимальную победу (1:0). Ну и посреди недели был матч Лиги Чемпионов, где в таком расслабленном стиле удалось одолеть "Жирону" (2:1). Команда Артеты бывает разной, может как закрыться, так и атаковать, правда с атаками в последнее время бывают проблемы.
Новости "Манчестер Сити"
Пеп Гвардиола понемногу исправляет катастрофическую ситуацию в команде. Теперь "горожане" стали похожими на себя, но только слегка похожими. Когда им противостоит классная и сплоченная команда, они могут поплыть и это никак не остановить.
За последние 5 матчей на их счету 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Если говорить о плохих матчах, где не удалось получить результат, то это матч с "Брентфордом" (2:2). Там "горожане" упустили преимущество в два гола на последних минутах и это в очередной раз показало уязвимость нынешнего "Сити". А также проиграли "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, где также вели в счете и имели преимущество в два гола, а в итоге проиграли 4:2. То есть когда соперник не разобранный, а очень даже играющий, то проблем у "Сити" достаточно.
Зато удалось обыграть "Ипсвич" (6:0), это был классический разгром на классе. Также обыграли "Челси" (3:1), в том матче дебютировали Хусанов и Мармуш и все получилось уже даже удачно, однако следует учитывать, что соперник показал не лучший футбол. Ну и посреди недели они одолели "Брюгге" в Лиге Чемпионов (3:1). В том матче нужна была только победа, ее "горожане" и оформили. Готовы ли они к матчу с "Арсеналом"? Пока кажется, что нет. Но увидим на поле.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|2
|"Арсенал"
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3
|Ноттингем Форест
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|4
|"Манчестер Сити"
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5
|"Ньюкасл"
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|6
|"Челси"
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7
|"Борнмут"
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|8
|"Астон Вилла"
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|10
|"Фулхэм"
|23
|8
|9
|6
|34-31
|33
|11
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|13
|"Кристал Пэлас"
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|15
|"Тоттенхэм"
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|17
|"Лестер Сити"
|23
|4
|5
|14
|25-49
|17
|18
|"Вулверхэмптон"
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|19
|Ипсвич Таун
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|20
|"Саутгемптон"
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Личные встречи
22.09.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 2:2
31.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 0:0
08.10.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:0
06.08.23 СКА "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:1
26.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 4:1
Цифры и факты
- В 8 из последних 10 матчей "Манчестер Сити" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;
- "Арсенал" непобедим в последних 13 матчах в рамках Премьер-лиги;
- "Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Микелю Артети в этом матче придется обойтись без помощи Габриэла Жезуса, Бена Уайта, Такехиро Томиясу и Букайо Сака. Все они травмированы. Также под вопросом Давид Рая, однако он должен быть готов. Также красную карточку Льюиса-Скелли отменили после прошлого тура.
Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на помощь Натана Аке, Родри, Жереми Доку и Рубена Диаша. Сейчас все футболисты на травмах. Близок к возвращению Оскар Бобб, его участие в этом матче под вопросом.
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Хаверц, Троссар
"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Нуньеш, Стоунз, Аканджи, Гвардиол — Ковачич — Фоден, Силва, Де Брюйне, Мармуш — Холанд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Многое накануне матча намекает на вероятную ничью. Неидеальная атака "Асренала" и неидеальная форма "Манчестер Сити" будто кричат: здесь будет равный матч с ничьей. Впрочем, мы видели игру команды Гвардиолы против хороших и рабочих команд. Такой командой является "Арсенал", поэтому мы и прогнозируем победу "канониров" в этом матче.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем
- Смоловый назвал двух футболистов Динамо, чье отсутствие создаст мегастрашные проблемы в УПЛ
- Брентфорд – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 02.02.2025
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания