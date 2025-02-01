Арсенал – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 02.02.2025

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

2 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Битва "Арсенала" и "Манчестер Сити" - это всегда что-то интересное. Это когда ученик противостоит учителю и в прошлые сезоны это и были те самые матчи АПЛ с наибольшей интригой. Да, сейчас обе команды не в оптимальной форме, особенно это касается Пепа Гвардиолы и его ребят, однако интрига, кажется, не уменьшилась вообще. "Сити" попытается сократить отставание от „Арсенала“, а „канониры“ попытаются не отстать от „Ливерпуля“.

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты полностью адаптировались к жизни без травмированного Букайо Саки. Они снова проводят хороший отрезок, в котором удается добывать результаты. Однако к самому содержанию игры вопросы иногда возникают. Не всегда, но бывают такие моменты.

За последние 5 матчей "канониры" выиграли 4 раза и еще один матч завершился вничью. Пойдем по хронологии. Сначала удалось обыграть "Тоттенхэм" в принципиальном дерби (2:1), после этого была потеря очков с "Астон Виллой" (2:2) и там на самом деле они сыграли хороший матч, однако соперник включился на 10 минут и перевернул все с ног на голову.

Далее было противостояние в Лиге Чемпионов против загребского "Динамо", где выиграли уверенно и без проблем (3:0). А вот в минувшие выходные были проблемы в АПЛ с "Вулверхэмптоном", где несправедливо удалили с поля в первом тайме Льюиса-Скелли, впрочем все же на зубах удалось одержать минимальную победу (1:0). Ну и посреди недели был матч Лиги Чемпионов, где в таком расслабленном стиле удалось одолеть "Жирону" (2:1). Команда Артеты бывает разной, может как закрыться, так и атаковать, правда с атаками в последнее время бывают проблемы.

Новости "Манчестер Сити"

Пеп Гвардиола понемногу исправляет катастрофическую ситуацию в команде. Теперь "горожане" стали похожими на себя, но только слегка похожими. Когда им противостоит классная и сплоченная команда, они могут поплыть и это никак не остановить.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Если говорить о плохих матчах, где не удалось получить результат, то это матч с "Брентфордом" (2:2). Там "горожане" упустили преимущество в два гола на последних минутах и это в очередной раз показало уязвимость нынешнего "Сити". А также проиграли "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, где также вели в счете и имели преимущество в два гола, а в итоге проиграли 4:2. То есть когда соперник не разобранный, а очень даже играющий, то проблем у "Сити" достаточно.

Зато удалось обыграть "Ипсвич" (6:0), это был классический разгром на классе. Также обыграли "Челси" (3:1), в том матче дебютировали Хусанов и Мармуш и все получилось уже даже удачно, однако следует учитывать, что соперник показал не лучший футбол. Ну и посреди недели они одолели "Брюгге" в Лиге Чемпионов (3:1). В том матче нужна была только победа, ее "горожане" и оформили. Готовы ли они к матчу с "Арсеналом"? Пока кажется, что нет. Но увидим на поле.

Турнирная таблица

Личные встречи

22.09.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 2:2

31.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 0:0

08.10.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:0

06.08.23 СКА "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:1

26.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 4:1

Цифры и факты

В 8 из последних 10 матчей "Манчестер Сити" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" непобедим в последних 13 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микелю Артети в этом матче придется обойтись без помощи Габриэла Жезуса, Бена Уайта, Такехиро Томиясу и Букайо Сака. Все они травмированы. Также под вопросом Давид Рая, однако он должен быть готов. Также красную карточку Льюиса-Скелли отменили после прошлого тура.

Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на помощь Натана Аке, Родри, Жереми Доку и Рубена Диаша. Сейчас все футболисты на травмах. Близок к возвращению Оскар Бобб, его участие в этом матче под вопросом.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Хаверц, Троссар

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Нуньеш, Стоунз, Аканджи, Гвардиол — Ковачич — Фоден, Силва, Де Брюйне, Мармуш — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Многое накануне матча намекает на вероятную ничью. Неидеальная атака "Асренала" и неидеальная форма "Манчестер Сити" будто кричат: здесь будет равный матч с ничьей. Впрочем, мы видели игру команды Гвардиолы против хороших и рабочих команд. Такой командой является "Арсенал", поэтому мы и прогнозируем победу "канониров" в этом матче.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.