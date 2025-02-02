Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.2025

Английская Премьер-лига, 24 тур

1 февраля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В последний раз МЮ побеждал "Кристал Пэлас" еще в сентябре 2023 г.. Это был матч Кубка лиги. После него команды провели три поединка в рамках чемпионата. "Красные дьяволы" не то что ни разу не победили, а не забили ни одного гола. В том числе и в противостоянии первого круга коллективы разошлись нулевой ничьей. Сможет ли Аморим прервать эту серию?

Новости Манчестер Юнайтед

В соцсети Instagram один блоггер создал страницу, в которой каждый день выкладывает видео. Его челлендж касается результатов МЮ. Он прекратил стричься и сделает это только тогда, когда “красные дьяволы” выиграют пять матчей подряд. Его парихмахер близок к тому, чтобы заработать деньги. Ведь пока у подопечных Аморима победная серия из трех матчей. А впереди – “Кристал Пелэс” и “Лестер”.

В прошлом туре АПЛ "Ман Юнайтед" провел откровенно скучный матч против "Фулхэма". Особенно это касалось первого тайма – там свободно себя чувствовало перекати-поле. В конце концов, три гостевых очка МЮ удалось вымучить. Также в четверг команда играла в Лиге Европы, где одержала уверенную победу над румынским ФКСБ и финишировала в тройке лидеров турнирную. Результаты неплохие, об игре так сказать тяжело.

Кадры хозяев

Эванс, Маунт и Шоу сейчас в лазарете. Рашфорд – в изгнании. Близкий Маркус к переходу в "Астон Виллу", так что, возможно, мы его фамилию в контексте анонсов МЮ до конца сезона больше не вспомним. Разве только в очной встрече с манкунианцами.

Новости Кристал Пэлас

До прошлого тура у "стекольщиков" тоже был отличный отрезок. "Пэлас" победил конкурентов в борьбе за выживание "Саутгемптон" и "Лестер", преодолел "Вест Хэм", сыграл вничью с "Челси", прошел "Стокпорт" в Кубке Англии. Однако “Брентфорд” прервал эту положительную серию. В целом равной игре "пчелы" скорее нашли путь к забитым головам.

В настоящее время подопечные Гласнера занимают 13 место в АПЛ. Это всего на два очка меньше, чем у сегодняшнего соперника – “Манчестер Юнайтед”. Потому в случае провала хозяев и сенсации от гостей команды могут поменяться местами. Хотя это даже не будет "сенсация". МЮ немало терял очки там, где не должен был. Параллельно "Кристал Пэлас" играл вничью с "Сити", "Астон Виллой", "Ньюкаслом", вышеупомянутым "Челси" и МЮ, побеждал "Брайтон" и "Тоттенхэм". Потому опыт хороших результатов в матчах против сильных команд есть.

Кадры гостей

Залечивают сейчас травмы Дукуре, Эзе, Риад и Уорд. Особенно важна потеря первых двух. Потому Гласнер будет подключать резерв.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

30.01. ФКСБ – Манчестер Юнайтед 0:2 (ЛЕ)

26.01. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

23.01. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1 (ЛЕ)

19.01. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1 (АПЛ)

16.01. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.01. Кристал Пэлас – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

18.01. Вест Хэм – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

15.01. Лестер – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

12.01. Кристал Пэлас – Стокпорт 1:0 (Кубок Англии)

04.01. Кристал Пэлас – Челси 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

21.09.24. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

06.05.24. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

30.09.23. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

26.09.23. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:0 (Кубок лиги)

04.02.23. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 23 17 5 1 56-21 56 2 "Арсенал" 23 13 8 2 44-21 47 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47 4 "Манчестер Сити" 23 12 5 6 47-30 41 5 "Ньюкасл" 24 12 5 7 42-29 41 6 "Челси" 23 11 7 5 45-30 40 7 "Борнмут" 24 11 7 6 41-28 40 8 "Астон Вилла" 24 10 7 7 34-37 37 9 "Фулхэм" 24 9 9 6 36-32 36 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 8 10 6 35-38 34 11 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31 12 "Манчестер Юнайтед" 23 8 5 10 28-32 29 13 "Кристал Пэлас" 23 6 9 8 26-30 27 14 "Вест Хэм Юнайтед" 23 7 6 10 28-44 27 15 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26 16 "Тоттенхэм" 23 7 3 13 46-37 24 17 "Вулверхэмптон" 24 5 4 15 34-52 19 18 "Лестер Сити" 24 4 5 15 25-53 17 19 Ипсвич Таун 24 3 7 14 22-49 16 20 "Саутгемптон" 24 2 3 19 18-54 9

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас от UA-Football

Обе команды пытаются наладить игру в защите. Поэтому не нагружают ее в первой половине встречи, а играют осторожно. По всей вероятности, такой вариант развития событий может произойти и в этом противостоянии. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1 (Кф 1,92).