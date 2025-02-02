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Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.2025
Способны ли манкунианцы наконец пробить "стекольщиков"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 24 тур
1 февраля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В последний раз МЮ побеждал "Кристал Пэлас" еще в сентябре 2023 г.. Это был матч Кубка лиги. После него команды провели три поединка в рамках чемпионата. "Красные дьяволы" не то что ни разу не победили, а не забили ни одного гола. В том числе и в противостоянии первого круга коллективы разошлись нулевой ничьей. Сможет ли Аморим прервать эту серию?
Новости Манчестер Юнайтед
В соцсети Instagram один блоггер создал страницу, в которой каждый день выкладывает видео. Его челлендж касается результатов МЮ. Он прекратил стричься и сделает это только тогда, когда “красные дьяволы” выиграют пять матчей подряд. Его парихмахер близок к тому, чтобы заработать деньги. Ведь пока у подопечных Аморима победная серия из трех матчей. А впереди – “Кристал Пелэс” и “Лестер”.
В прошлом туре АПЛ "Ман Юнайтед" провел откровенно скучный матч против "Фулхэма". Особенно это касалось первого тайма – там свободно себя чувствовало перекати-поле. В конце концов, три гостевых очка МЮ удалось вымучить. Также в четверг команда играла в Лиге Европы, где одержала уверенную победу над румынским ФКСБ и финишировала в тройке лидеров турнирную. Результаты неплохие, об игре так сказать тяжело.
Кадры хозяев
Эванс, Маунт и Шоу сейчас в лазарете. Рашфорд – в изгнании. Близкий Маркус к переходу в "Астон Виллу", так что, возможно, мы его фамилию в контексте анонсов МЮ до конца сезона больше не вспомним. Разве только в очной встрече с манкунианцами.
Новости Кристал Пэлас
До прошлого тура у "стекольщиков" тоже был отличный отрезок. "Пэлас" победил конкурентов в борьбе за выживание "Саутгемптон" и "Лестер", преодолел "Вест Хэм", сыграл вничью с "Челси", прошел "Стокпорт" в Кубке Англии. Однако “Брентфорд” прервал эту положительную серию. В целом равной игре "пчелы" скорее нашли путь к забитым головам.
В настоящее время подопечные Гласнера занимают 13 место в АПЛ. Это всего на два очка меньше, чем у сегодняшнего соперника – “Манчестер Юнайтед”. Потому в случае провала хозяев и сенсации от гостей команды могут поменяться местами. Хотя это даже не будет "сенсация". МЮ немало терял очки там, где не должен был. Параллельно "Кристал Пэлас" играл вничью с "Сити", "Астон Виллой", "Ньюкаслом", вышеупомянутым "Челси" и МЮ, побеждал "Брайтон" и "Тоттенхэм". Потому опыт хороших результатов в матчах против сильных команд есть.
Кадры гостей
Залечивают сейчас травмы Дукуре, Эзе, Риад и Уорд. Особенно важна потеря первых двух. Потому Гласнер будет подключать резерв.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас
Последние пять встреч хозяев
- 30.01. ФКСБ – Манчестер Юнайтед 0:2 (ЛЕ)
- 26.01. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 23.01. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1 (ЛЕ)
- 19.01. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 16.01. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.01. Кристал Пэлас – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
- 18.01. Вест Хэм – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 15.01. Лестер – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 12.01. Кристал Пэлас – Стокпорт 1:0 (Кубок Англии)
- 04.01. Кристал Пэлас – Челси 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
21.09.24. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
06.05.24. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
30.09.23. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)
26.09.23. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:0 (Кубок лиги)
04.02.23. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|2
|
"Арсенал"
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3
|
Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|
"Манчестер Сити"
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5
|
"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|6
|
"Челси"
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7
|
"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|
"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|
"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|
Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|12
|
"Манчестер Юнайтед"
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|13
|
"Кристал Пэлас"
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|15
|
Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|16
|
"Тоттенхэм"
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|17
|
"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|
"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|
Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|
"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас от UA-Football
Обе команды пытаются наладить игру в защите. Поэтому не нагружают ее в первой половине встречи, а играют осторожно. По всей вероятности, такой вариант развития событий может произойти и в этом противостоянии. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1 (Кф 1,92).
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