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Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025

Англия
Обновлено

Лондонское дерби с ноткой тренерского прошлого

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 24 тур

3 февраля, 22:00. "Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Челсі - Вест Гем
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Содержание

Одно из многих столичных дерби, но сегодня главное не это. Грэм Поттер только недавно возглавил "Вест Хэм" – это его первая команда после увольнения из "Челси" в апреле 2023 года. И теперь тренер, который стал одной из многих жертв "режима" Боэли, возвращается на "Стэмфорд Бридж". Мотивация у него сегодня очевидна.

Новости Челси

В прошлом туре "пенсионеры" приехали в гости к "Манчестер Сити". Этот матч стал знаменитым фатальной ошибкой новичка "горожан" Хусанова, который подарил гол "Челси" на третьей минуте. Однако в итоге этот мяч стал единственным забитым в тот вечер в ворота Эдерсона, ведь "Сити" выиграл со счетом 3:1.

В общей сложности за последние семь туров чемпионата подопечные Марески победили один раз – претендента на вылет "Вулверхэмптон". А параллельно проиграли даже предпоследнему месту в турнирной таблице: "Ипсвич" забил по голу в каждом из таймов и победил со счетом 2:0. Также не пробили "Эвертон" тогда еще Дайча. Очень большая проблема с реализацией, а иногда с созданием моментов. Единственной реальной разрядкой стал кубковый поединок с "Моркемом", которому удалось забить пять голов без ответа. Но это представитель четвертого дивизиона…

Кадры хозяев

О ситуации с Мудриком мы все знаем, хотя и впоследствии должны окончательно разойтись тучи по поводу пробы B. Однако пока он под дисквалификацией. Кроме украинца недоступны Мареске еще четыре футболиста: Фофана, Келлимен, Лавия и Бадьяшиль. Все они залечивают травмы.

Новости Вест Хэма

Снова Поттер принял лондонскую команду по ходу сезона после того, как она уволила тренера. Ничего его жизнь не учит. Но здесь уже задача более подъемная: не вылететь и попытаться хотя бы бороться за середину турнирной таблицы. Ну, по крайней мере, после периода Лопетеги именно таким она выглядит. Пока команда идет на 15 месте с хорошим отрывом как и от зоны вылета, так и от условного девятого "Фулхэма".

За три матча во главе "молотобойцев" Поттер набрал четыре очка. И дважды это сделал против действительно хороших соперников: его подопечные обыграли "Фулхэм", а также забрали очки у "Астон Виллы" в гостях. Провалом вышел только домашний поединок против “Кристал Пэлас”, где не удалось доиграть в большинстве, да еще проиграли всуху 0:2. Также был вылет из Кубка Англии от той же “Виллы”. Но это только стартовый отрезок: оценки следует давать чуть позже.

Кадры гостей

В лазарете "Вест Хэма" тоже густо. Там находятся Антонио, Боуэн, Фуллькруг и Тодибо. Также повреждение колена получил Саммервилл, но он близок к восстановлению.

Последние пять матчей Челси и Вест Хэма

Последние пять личных встреч хозяев

  • 25.01. Манчестер Сити – Челси 3:1 (АПЛ)
  • 20.01. Челси – Вулверхэмптон 3:1 (АПЛ)
  • 14.01. Челси – Борнмут 2:2 (АПЛ)
  • 11.01. Челси – Моркем 5:0 (Кубок Англии)
  • 04.01. Кристал Пэлас – Челси 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

  • 26.01. Астон Вилла – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
  • 18.01. Вест Хэм – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
  • 14.01. Вест Хэм – Фулхэм 3:2 (АПЛ)
  • 10.01. Астон Вилла – Вест Хэм 2:1 (Кубок Англии)
  • 04.01. Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Челси и Вест Хэмом

21.09.25. Вест Хэм – Челси 0:3 (АПЛ)

05.05.24. Челси – Вест Хэм 5:0 (АПЛ)

20.08.23. Вест Хэм – Челси 3:1 (АПЛ)

11.02.23. Вест Хэм – Челси 1:1 (АПЛ)

03.09.22. Челси – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 23 17 5 1 56-21 56
2

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 5"Арсенал"

 24 14 8 2 49-22 50
3

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 24 14 5 5 40-27 47
4

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 7"Манчестер Сити"

 24 12 5 7 48-35 41
5

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 8"Ньюкасл"

 24 12 5 7 42-29 41
6

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 9"Челси"

 23 11 7 5 45-30 40
7

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 10"Борнмут"

 24 11 7 6 41-28 40
8

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 24 10 7 7 34-37 37
9

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 12"Фулхэм"

 24 9 9 6 36-32 36
10

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 13"Брайтон энд Хоув Альбион"

 24 8 10 6 35-38 34
11

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 14Брентфорд

 24 9 4 11 42-42 31
12

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 15"Кристал Пэлас"

 24 7 9 8 28-30 30
13

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 24 8 5 11 28-34 29
14

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 17"Тоттенхэм"

 24 8 3 13 48-37 27
15

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 18"Вест Хэм Юнайтед"

 23 7 6 10 28-44 27
16

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 19Эвертон

 23 6 8 9 23-28 26
17

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 24 5 4 15 34-52 19
18

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 21"Лестер Сити"

 24 4 5 15 25-53 17
19

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 22Ипсвич Таун

 24 3 7 14 22-49 16
20

Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 24 2 3 19 18-54 9

Ставки и коэффициенты на матч Челси – Вест Хэм

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1.37
5.40
8.00
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5.66
7.90
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Прогноз матча Челси – Вест Хэм от UA-Football

В первом круге "пенсионеры" благодаря невероятному поединку Джексона (дубль+ассист) уже по состоянию на 47 минуту закрыли вопрос о победителе встречи. А вот сейчас Николя имеет безголевую серию в семь матчей. Однако все равно подопечные Марески забивают практически в каждом матче. Пропускают еще больше. Еще и быстрый гол от мотивированного тренером “Вест Хэма” вполне возможен. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,70).

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