Ньюкасл – Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 05.02.2025

Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч.

5 февраля. 22:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Месяц назад команда Эдди Хау почти без проблем обыграла "канониров" на выезде со счетом 2:0 в рамках первого полуфинального матча в Кубке Лиги. После той игры чувствовалось, что у Артеты и его команды практически нет шансов пройти дальше, ведь соперник получил преимущество и будет играть второй матч у себя дома. Однако за последний месяц многое изменилось.

Теперь "Арсенал" выглядит уверенно и только что разгромил "Манчестер Сити" у себя дома, а "Ньюкасл" наоборот, сильно сдал. Причем спад как в целом командной игры, так и индивидуальной формы того же Исака. Чего же ждать от ответного матча? Кто попадет в финал?

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Хау после очень сильной и стабильной победной серии немного просели. Причем в отдельных матчах этот спад невероятно бросается в глаза. Кажется, что "сороки" банально устали после очень плотного графика и не совсем выдерживают темп АПЛ.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Пойдем в хронологическом порядке. Сначала они обыграли низшелиговый "Бромли" в Кубке Англии (3:1), после этого смогли достаточно уверенно обыграть "Вулверхэмптон" (3:0), там не было шансов у "волков" зацепиться за результат.

Однако затем было поражение от "Борнмута" (1:4). В какой форме не находились бы "вишни", нельзя позволять себе проигрывать настолько разгромно у себя дома. Это было очень слабое выступление. После этого небольшая реабилитация в матче против "Саутгемптона" (3:1), но и там в конце "сороки" допустили слишком много моментов. Ну и в прошлом туре они проиграли "Фулхэму" (1:2), хотя первые забили гол в той игре. Тяжело, нестабильно и устало, вот так сейчас выглядят "джорди". И это накануне очень ответственной битвы за финал Кубка Лиги.

Новости "Арсенала"

За последний месяц команда Микеля Артеты очевидно стала стабильнее и сильнее. Не то, чтобы они демонстрировали невероятный футбол, однако у них все крайне стабильно. В прошлом туре АПЛ "канониры" все же показали тот самый взрывной футбол, который мы хотим видеть в их исполнении всегда. Разгром против "Манчестер Сити" (5:1) еще долго будет в памяти.

Перед этим у них также было три победы и 1 ничья. И ничья произошла в матче против "Астон Виллы" (2:2). Там они на самом деле выглядели сильнее, но потеряли преимущество в два гола, странный и неуверенный матч от лондонцев получился. Зато дальше была уверенная победа над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов (3:0), также обыграли "Жирону" (2:1), хотя тот матч практически ничего не решал.

А между теми противостояниями был матч с "Вулверхэмптоном" (1:0), где результат получить удалось, однако игра была непростой, учитывая удаление Льюиса-Скелли в первом тайме. Там атакувлаьного футбола не получилось, но получился результат. В матче с "Ньюкаслом" придется включать атакующий режим, ведь надо отыгрывать отставание в два гола.

Личные встречи

07.01.25 КАЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:2

02.11.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

24.02.24 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 4:1

04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2

Цифры и факты

"Ньюкасл" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 5 из последних 7 матчей против "Арсенала" во всех турнирах;

В последних 6 матчах между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча Эдди Хау не может рассчитывать на помощь травмированных Харви Барнса, Джамала Ласселса и Каллума Уилсона. Также под вопросом Жоэлинтон.

Что касается проблем Артеты, то он не может задействовать в этой игре Такехиро Томиясу, Бена Уайта, Габриэла Жезуса и Букайо Сака. Все они травмированы. Также второй вратарь команды Нето не может быть задействован, поскольку он в этом сезоне в рамках Кубка Лиги уже играл за "Борнмут".

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Гимараэс, Тонали, Уиллок — Мерфи, Исак, Гордон

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Хаверц, Троссар

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Мы точно ожидаем результативный матч на "Сент-Джеймс Парк". Мотивации "канонирам" лететь в атаку хватает, от этого могут появляться и зоны для контратак Исака и компании. Соотношение сил пока чувствуется, гости точно выглядят сильнее. Мы ожидаем, что они победят в этой игре, но по сумме двух матчей пройти в финал все же не смогут. "Сороки" сумеют найти свой гол, который поможет достичь желаемого.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.