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Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 06.02.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в рамках ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги

Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 06.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч.

6 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Сенсация, которую "шпоры" оформили месяц назад, переиграв на своем поле "Ливерпуль" со счетом 1:0, все-таки неполноценна на данный момент. До выхода в финал нужно пройти испытание "Энфилдом", а преимущество всего в один гол.

Мы прекрасно понимаем, в каком состоянии находятся обе команды, именно поэтому за "Тоттенхэм" становится страшно, несмотря на то, что они имеют преимущество после первой игры.

Содержание

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слот продолжают свой успешный сезон с небольшими локальными неудачами. Неудачи настолько локальные, что их иногда и трудно заметить. Кроме того, даже при не самой лучшей игре эта команда умеет вытягивать результаты, после чего об игре все благополучно забывают.

За последние 5 встреч на их счету 4 победы и 1 поражение. И поражение произошло в матче Лиги Чемпионов против "ПСВ" (2:3) и та игра ничего не решала в турнирном плане, а на поле вышел второй состав мерсисайдцев. Поэтому всерьез воспринимать тот результат точно не стоит.

А вообще у них есть победа над "Брентфордом" (2:0), где в принципе все проходило непросто и вытянуть победу удалось только благодаря двум голам на последних минутах. Затем победа над "Лиллем" (2:1) в Лиге Чемпионов, там все было немного сложновато. Зато без проблем разобрались с "Ипсвичем" (4:1), а в прошлом туре в АПЛ обыграли "Борнмут" (2:0), хотя это был равный матч, решило индивидуальное мастерство.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 06.02.2025 - изображение 1

Новости "Тоттенхэма"

Если взглянуть на последние результаты команды Анге Постекоглу, то может показаться, что они выздоравливают и наконец исправляют ситуацию. Однако именно на поле это не очень заметно. Игра "шпор" все еще вызывает вопросы, но, как всегда, многое можно объяснить огромным количеством травм.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Проиграли сначала "Эвертону" (2:3) и это еще даже неплохой счет, потому что по ходу игры все шло к разгрому со стороны "ирисок". После этого в Лиге Европы обыграли "Хоффенхайм" (3:2), также вторым составом одолели "Эльфсборг" и Лиге Европы (3:0).

А в АПЛ уступили у себя дома одному из главных аутсайдеров лиги "Лестеру" (1:2), а в прошлом туре удалось выиграть на выезде с "Брентфордом" (2:0), однако нужно учитывать, что по игре "шпоры" были не лучшими и долгое время скорее отбивались от атак соперника. Но получилось, три очка есть. Возможно, это позволит им приехать на "Энфилд" в лучшем настроении и отстоять преимущество в один гол?

Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 06.02.2025 - изображение 2

Личные встречи

08.01.25 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:0

22.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 3:6

05.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:2

30.09.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:1

30.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:3

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" непобедим в последних 14 матчей против "Тоттенхэма" на "Энфилде";
  • "Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 9 матчей против "Тоттенхэма" на "Энфилде";
  • В 6 из последних 7 матчей между этими командами на "Энфилде" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Арне Слот не может рассчитывать на травмированного Трента Алексендер-Арнолда, а также под вопросом готовность Джо Гомеза. Все остальные готовы играть.

Что касается проблем Анхе Постекоглу, то загибайте пальцы: Доминик Соланке, Кристиан Ромеро, Уилсон Одобер, Дестини Удоджи, Раду Дрегушин и Тимо Вернер точно не сыграют из-за травм. Кроме того, под вопросом Бреннан Джонсон, Гульельмо Викарио и Микки ван де Вен.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Жота

"Тоттенхэм", 4-3-3: Кински — Порро, Грей, Дэвис, Спенс — Кулусевски, Биссума, Бентанкур — Мур, Ришарлисон, Сон

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что прямо сейчас лидером противостояния является "Тоттенхэм", есть уверенность, что испытание "Энфилдом" они сейчас не готовы проходить. Подопечные Постекоглу слишком переломаны, чтобы быть готовыми к таким вызовам. Мы прогнозируем победу "Ливерпуля" и спокойный проход мерсисайдцев в финал.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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