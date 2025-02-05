Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 06.02.2025

Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч.

6 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Сенсация, которую "шпоры" оформили месяц назад, переиграв на своем поле "Ливерпуль" со счетом 1:0, все-таки неполноценна на данный момент. До выхода в финал нужно пройти испытание "Энфилдом", а преимущество всего в один гол.

Мы прекрасно понимаем, в каком состоянии находятся обе команды, именно поэтому за "Тоттенхэм" становится страшно, несмотря на то, что они имеют преимущество после первой игры.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слот продолжают свой успешный сезон с небольшими локальными неудачами. Неудачи настолько локальные, что их иногда и трудно заметить. Кроме того, даже при не самой лучшей игре эта команда умеет вытягивать результаты, после чего об игре все благополучно забывают.

За последние 5 встреч на их счету 4 победы и 1 поражение. И поражение произошло в матче Лиги Чемпионов против "ПСВ" (2:3) и та игра ничего не решала в турнирном плане, а на поле вышел второй состав мерсисайдцев. Поэтому всерьез воспринимать тот результат точно не стоит.

А вообще у них есть победа над "Брентфордом" (2:0), где в принципе все проходило непросто и вытянуть победу удалось только благодаря двум голам на последних минутах. Затем победа над "Лиллем" (2:1) в Лиге Чемпионов, там все было немного сложновато. Зато без проблем разобрались с "Ипсвичем" (4:1), а в прошлом туре в АПЛ обыграли "Борнмут" (2:0), хотя это был равный матч, решило индивидуальное мастерство.

Новости "Тоттенхэма"

Если взглянуть на последние результаты команды Анге Постекоглу, то может показаться, что они выздоравливают и наконец исправляют ситуацию. Однако именно на поле это не очень заметно. Игра "шпор" все еще вызывает вопросы, но, как всегда, многое можно объяснить огромным количеством травм.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Проиграли сначала "Эвертону" (2:3) и это еще даже неплохой счет, потому что по ходу игры все шло к разгрому со стороны "ирисок". После этого в Лиге Европы обыграли "Хоффенхайм" (3:2), также вторым составом одолели "Эльфсборг" и Лиге Европы (3:0).

А в АПЛ уступили у себя дома одному из главных аутсайдеров лиги "Лестеру" (1:2), а в прошлом туре удалось выиграть на выезде с "Брентфордом" (2:0), однако нужно учитывать, что по игре "шпоры" были не лучшими и долгое время скорее отбивались от атак соперника. Но получилось, три очка есть. Возможно, это позволит им приехать на "Энфилд" в лучшем настроении и отстоять преимущество в один гол?

Личные встречи

08.01.25 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:0

22.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 3:6

05.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:2

30.09.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:1

30.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:3

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в последних 14 матчей против "Тоттенхэма" на "Энфилде";

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 9 матчей против "Тоттенхэма" на "Энфилде";

В 6 из последних 7 матчей между этими командами на "Энфилде" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Арне Слот не может рассчитывать на травмированного Трента Алексендер-Арнолда, а также под вопросом готовность Джо Гомеза. Все остальные готовы играть.

Что касается проблем Анхе Постекоглу, то загибайте пальцы: Доминик Соланке, Кристиан Ромеро, Уилсон Одобер, Дестини Удоджи, Раду Дрегушин и Тимо Вернер точно не сыграют из-за травм. Кроме того, под вопросом Бреннан Джонсон, Гульельмо Викарио и Микки ван де Вен.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Жота

"Тоттенхэм", 4-3-3: Кински — Порро, Грей, Дэвис, Спенс — Кулусевски, Биссума, Бентанкур — Мур, Ришарлисон, Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что прямо сейчас лидером противостояния является "Тоттенхэм", есть уверенность, что испытание "Энфилдом" они сейчас не готовы проходить. Подопечные Постекоглу слишком переломаны, чтобы быть готовыми к таким вызовам. Мы прогнозируем победу "Ливерпуля" и спокойный проход мерсисайдцев в финал.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.