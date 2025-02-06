Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 07.02.2025

Кубок Англии. 1/16 финала

7 февраля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" продолжает свою нестабильную серию матчей. В АПЛ получается не очень, однако в Кубке Англии должно быть лучше, учитывая соперника, который им будет противостоять. "Красные дьяволы" являются классическим хорошим игроком в матчах на вылет, поэтому даже возвращение Руда ван Нистелроя в качестве наставника "Лестера" на "Олд Траффорд" не должно пугать.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Рубена Аморима является олицетворением слова нестабильность. От выдающихся побед над сильными соперниками до позорных поражений против средних клубов, здесь есть полный набор, поэтому прогнозировать матчи этой команды чрезвычайно сложно. Когда вроде бы все начало улучшаться, они проигрывают "Пэлас" у себя дома, но давайте об этом подробнее.

За последние 5 встреч у них 3 победы на 2 поражения. Что интересно, у манкунианцев была серия из трех побед подряд. Сначала обыграли "Рейнджерс" в Лиге Европы (2:1), хотя там пришлось вырывать победу на последних минутах, также одолели "Фулхэм" (1:0), однако и здесь легко не было, почти ничего не создавали они целый матч, но забили во втором тайме и отстояли результат. А еще победили "ФКСБ" в Лиге Европы (2:0) и это был едва ли не единственный матч, в котором особых проблем не наблюдалось.

А между этими играми было два поражения. Сначала от "Брайтона" (1:3), где они допустили кучу ошибок, в частности Онана, а в минувшие выходные без шансов проиграли "Кристал Пэлас", (0:2), дублем отметился Матета. Как бы там ни было, но учитывая форму "Лестера", здесь просто необходимо проходить дальше, какой-то другой результат местные трибуны точно не примут.

Новости "Лестера"

Руд ван Нистелрой все же не стал спасителем для "лис". Кажется, это уже можно констатировать как факт. С другой стороны, всегда можно все исправить, однако у нидерландца не очень получается. Команда ненадежна в обороне, нестабильна в атаке, но иногда может выдавать классные перформансы.

За последние 5 матчей на их счету 3 поражения и 2 победы. Кажется, что не так уж и плохо, однако те победы, их надо разобрать отдельно. Одна из них была в Кубке Англии против низшелигового "КПР" (6:2). Да, уверенно и стильно, но нужно понимать, что команда была низшего уровня. А вторая победа была с "Тоттенхэмом" на выезде. И там вроде бы все круто, вот только выглядит она скорее случайно и накладывается на ужасную форму команды Постекоглу.

Кроме этого, были поражения от "Кристал Пэлас" (0:2), "Фулхэма" (0:2) и "Эвертона" (0:4) и каждый из этих матчей следует рассматривать как провал. Особенно это касается последней игры с "ирисками". Проблем хватает, а решения этих проблем у ван Нистелроя, по крайней мере пока, нет.

Личные встречи

10.11.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" 3:0

30.10.24 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" 5:2

19.02.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" 3:0

01.09.22 АПЛ "Лестер" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

02.04.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" 1:1

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" выиграл 13 из последних 16 матчей против "Лестера" на "Олд Траффорд";

"Манчестер Юнайтед" выигрывал как после первого, так и после второго даймов в последних 4 матчах против "Лестера" во всех турнирах;

В последних 3 матчах на "Олд Траффорд" между этими соперниками "Манчестер Юнайтед" забивал как минимум 3 гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Рубен Аморим не может рассчитывать на помощь Мейсона Маунта, Джонни Эванса и Лисандро Маритнеса. Последний вылетел как минимум до конца сезона. Также под вопросом Люк Шоу.

Что касается ван Нистелроя, то у него травмированы Абдул Фатаву и Рикарду Перейра. А еще под вопросом физическая готовность Уилфреда Ндиди.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Баиндир — де Лигт, Магуайр, Йоро — Мазрауи, Мейну, Угарте, Далот — Фернандеш, Диалло — Хойлунд

"Лестер", 4-2-3-1: Солярчик — Джастин, Коуди, Фас, Кристиансен — Сумаре, Уинкс — Буонанотте, Эль-Каннус, Мавидиди — Варди

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Когда мы говорим о "красных дьяволах", то не можем быть уверенными буквально ни в чем, однако соперник у них находится в еще худшем состоянии. Исторически "лисы" являются не очень проблемным соперником для "Юнайтед" и мы не видим причин, по которым на этот раз что-то может измениться. Победа хозяев с преимуществом в два гола, вот чего мы ожидаем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.