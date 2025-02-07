Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 08.02.2025

Кубок Англии. 1/16 финала

8 февраля. 14:15. Лондон. "Бризбейн Роуд"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Самые интересные раунды Кубка Англии обычно стартуют где-то на этапе четвертьфиналов, однако до них еще нужно дойти и команда Пепа Гвардиолы сейчас выглядит так, что споткнуться они могут буквально где угодно, от этого и матчи с их участием стали интереснее для всех нейтральных зрителей. На этот раз им нужно справиться с командой, представляющей третий по силе дивизион английской футбольной пирамиды.

Новости "Лейтон Ориент"

Подопечные Ричарда Велленса сейчас являются середняком Лиги 1 и идут там на шестой строчке. То есть они претендуют на плей-офф за право попасть в Чемпионшип, но это максимум, поскольку слишком много команд уже дышат в спину, а до клубов, идущих выше, слишком далеко.

Задача на сезон - квалификация в Чемпионшип и прямо сейчас эти шансы остаются, хоть они и точно не являются фаворитами в этой погоне. За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Пойдем рассматривать детальнее в хронологическом порядке.

Сначала была ничья против "Питерборо" в Лиге 1 (0:0), там был непростой матч, который завершился с непростым счетом. Далее в кубковом матче "Лейтон" уступил "Стивениджу" (0:1), зато после этого была уверенная победа над "Редингом" (2:0), а также разгром "Эксетера" (6:2) на выезде. В минувшие выходные в рамках чемпионата они проиграли с минимальным счетом 0:1 против "Стокпорта". Насколько они готовы к матчу против "Сити"? Да вряд ли полностью готовы, но попытаются сделать все от себя зависящее.

Новости "Манчестер Сити"

Пеп Гвардиола и его кризис - это уникальный и неожиданный случай. Многие могут сказать, что худшее уже позади и команда выздоравливает. Отчасти да, вот только выздоравливает она только в тех матчах, где им противостоит слабый и разобранный соперник. Если оппонент все же в неплохой форме, то "горожане" просто разваливаются в клочья.

За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 поражения. И здесь для понимания контекста надо разбирать каждый матч отдельно. Сначала был погром "Ипсвича" (6:0), после которого мы все заговорили о вероятном возвращении привычного нам "Манчестер Сити". Далее поражение против "ПСЖ" (2:4), которое вновь вернуло все на свои места. Потеря лидерства в два гола и такое поражение было катастрофическим.

Впоследствии обыграли "Челси" (3:1), но там скорее соперник был очень ограниченным, затем снова победа, на этот раз против "Брюгге" (3:1), где решалась судьба команды в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако на прошлой неделе снова хороший соперник и они посыпались, проиграв "Арсеналу" со счетом 1:5. Конечно, от "Лейтон Ориент" проблем там никто не ожидает, соперник другого класса, но общая форма "горожан" не может не волновать.

Цифры и факты

Перед прошлонедельным поражением в Лиге 1 "Лейтон Ориент" имел серию из 11 матчей подряд без поражений в рамках чемпионата;

В последних 8 матчах "Манчестер Сити" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча обе команды имеют свои кадровые потери. За хозяев не смогут сыграть Шон Клер, Омар Беклз, Джордан Грэм, Даниэль Агейи и Олли О'Нил. Все травмированы.

Что касается "Сити", то у них травмированы Родри, Оскар Бобб, Рубен Диаш, Эдерсон, Жереми Доку и Натан Аке.

"Лейтон Ориент", 4-2-3-1: Кили — Джеймс, Купер, Гаппе, Карри — Пратли, Браун — Перкинс, Донли, Абдулай — Келман

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Хусанов, Сампсон-Пьюзи, Рейс, Льюис — Гонсалес, О'Райли — Савиньо, Макати, Грилиш — Мубама

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лейтон Ориент" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Конечно, здесь ожидается ротация от Пепа Гвардиолы, посреди следующей недели у них матч против "Реала" в Лиге Чемпионов, поэтому лидерам надо отдохнуть. Однако и вторым составом эта команда должна без проблем разбираться с лондонцами. Ничего, кроме спокойной победы гостей, мы прогнозировать не будем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.