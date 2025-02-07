Брайтон – Челси. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 08.02.2025

Кубок Англии. 1/16 финала

8 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

Одно из самых интересных противостояний в рамках 1/16 Кубка Англии этого сезона. "Брайтон" и „Челси“ прямо сейчас выглядят скорее как братья по несчастью. Нет, не в контексте места в турнирной таблице АПЛ, а скорее в плане формы, в которой они находятся.

Именно такое состояние обоих коллективов лишь подогревает интерес, поскольку трудно прогнозировать, как именно закончится матч. Здесь можно ожидать буквально всего.

Новости "Брайтона"

Команда Фабиана Гюрцелера провела неоднозначный отрезок последний месяц. На их счету в последних 5 матчах 3 победы и 2 поражения и важно отметить, что два поражения произошли как раз в последних 2 матчах.

Сначала они прошли "Норвич" в 1/32 Кубка Англии и сделали это максимально уверенно, со счетом 4:0. Затем в чемпионате противостояли аутсайдеру АПЛ "Ипсвичу" и также одержали победу 2:0. Далее вообще был замечательный матч против "Манчестер Юнайтед" на выезде, где благодаря грубым ошибкам соперника получилось одержать победу 3:1.

Однако дальше были провалы. Сначала "чайки" не нашли аргументов в матче против "Эвертона" у себя дома и уступили подопечным Дэвида Мойеса со счетом 0:1. А в минувшие выходные произошел просто невероятный провал, они уступили "Ноттингем Форест" с разгромным счетом 0:7. Реабилитироваться за то поражение просто необходимо и матч против "Челси" может стать именно тем моментом.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески - это очень сложная команда, которая сейчас не очень похожа на собранный коллектив. Они потеряли свой игровой ритм и форму, но при этом остаются в топ-4 и за последние 5 матчей у них только одно поражение.

И единственное поражение произошло против "Манчестер Сити" на выезде две недели назад. Там они открыли счет, однако затем не смогли развить успех, а во втором тайме полностью посыпались. Кроме того поражения, была ничья с "Борнмутом" (2:2) на домашнем поле, вот только там удалось вырвать ту ничью только на последних минутах, все шло к поражению на самом деле.

Кроме этого, обыграли "Моркам" в Кубке Англии (5:0), но всерьез тот результат воспринимать не стоит. Также удалось выиграть против "Вулверхэмптона" (3:1) и там также не то, чтобы выглядели они уверенно. Ну и в минувшие выходные обыграли "Вест Хэм" (2:1), но пришлось оформлять камбэк во втором тайме после того, как проиграли первый.

Личные встречи

28.09.24 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 4:2

15.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:2

03.12.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 3:2

27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0

23.07.23 КТМ "Челси" — "Брайтон" 4:3

Цифры и факты

"Челси" выиграл последние 5 матчей против "Брайтона" во всех турнирах;

"Челси" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 матчах против "Брайтона" во всех турнирах;

В 6 из последних 7 матчей между "Челси" и "Брайтоном" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у "Брайтона" хватает травмированных. Не смогут сыграть в этом матче Игорь Жулио, Джеймс Милнер, Джейсон Стил, Ферди Кадиоглу и Солли Марч. Также под вопросом Пёрвис Эступиньян, Ясин Аяри, Карлос Балеба и Матс Виффер.

У "Челси" потерь меньше. Не смогут сыграть Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиль, Марк Гию и Ромео Лавия. Ну и не забываем об отстранении от команды Михаила Мудрика, который все еще ждет результатов допинг-пробы В. А еще под вопросом Николя Джексон.

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Уэбстер, Эступиньян — Балеба, Аяри — Адингра, Рюттер, Митома - Педро

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Нкунку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Сейчас эти команды выглядят настолько ровно, что отдать кому-то предпочтение просто невозможно. Мы точно ожидаем здесь забитых голов, поэтому поставим на результативную ничью, а решаться все в итоге будет в серии пенальти. Кто вы играет серию? Здесь уже вопрос открытый.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.