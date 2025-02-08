Украинское дерби на вылет. Эвертон – Борнмут. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 08.02.2025

Кубок Англии, 1/16 финала

8 февраля, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В текущем сезоне "ириски" и "вишенки" уже дважды сыграли между собой в рамках АПЛ. В обоих случаях Виталий Миколенко и Илья Забарный провели на поле по 90 минут, однако все шесть очков забрал "Борнмут". Теперь же у "Эвертона" нет Шона Дайча. А также статус соревнования совсем другой, ведь есть только одна игра на вылет.

Новости Эвертона

После прихода Мойеса "ириски" ощутимо ожили. Не очень хотел шотландский специалист бороться за выживание, поэтому сразу с первых матчей отделился от зоны вылета. Теперь отрыв составляет достаточно комфортные девять очков. Разве что снова федерация захочет снять зачетные пункты с клуба. А что касается другого, то пока нет причин беспокоиться.

В том числе и из-за игры команды. Результат – это хорошо. Но именно качество игры демонстрирует, была ли это внезапная вспышка, или же хорошая серия вполне может продолжиться. “Эвертон” отошел от автобуса Дайча и оказалось, что эта команда может атаковать. Что Миколенко и О'Брайен/Патерсон не приросли к штангам собственных ворот, а могут также вполне эффективно наступать. В целом же у команды трехматчевая выигрышная серия. И это в нее входят поединки в том числе против “Брайтона” и “Тоттенхэма”. И такие результаты – лучшее подтверждение положительной работы Мойеса.

Кадры хозяев

Недавно "Эвертон" надолго потерял ключевого полузащитника Ореля Мангала. Он присоединился к и без того переполненному лазарету, где находятся Броя, Шермити, Коулмен, Макнил и Калверт-Льюин. Правда, последний – Доминик – уже на пути восстановления от травмы.

Новости Борнмута

Полузащитник команды Джастин Клюйверт признан лучшим игроком января в АПЛ, наставник "вишенок" Андони Ираола – получил награду лучшего тренера месяца. Абсолютно заслуженные достижения после очередного отличного отрезка у команды. В течение января "Борнмут" победил четыре раза (в том числе один раз в Кубке Англии) и один – сыграл вничью.

За это время команда закрепилась в верхней части турнирной таблицы. Отрыв от четвертого "Челси" составляет всего три очка. И он мог бы быть меньше, если бы в недавнем очном матче между этими соперниками Рис Джеймс не вырвал бы ничью для "пенсионеров" на 90+5 минуте. Ведь тот же "Ноттингем Форест", который идет третьим, "вишенки" разгромили со счетом 5:0. Реально оступились только в прошлом туре – против “Ливерпуля”. И в счете, и в игре на поле. Закономерные 0:2 в пользу мерсисайдцев, несмотря на то, что игрок "Борнмута" снова не забил в решающий момент в пустые ворота соперника.

Кадры гостей

В лазарете "вишенек" еще значительно больше людей. Прошлый поединок из-за травмы пропускали сразу восемь футболистов: Эванилсон, Сенеси, Синистерра, Араухо, Хилл, Скотт, Смит и Унал. Также зимний новичок Солер выступает за сборную Аргентины U-20. Ираоле есть над чем подумать.

Последние пять матчей Эвертона и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

01.02. Эвертон – Лестер 4:0 (АПЛ)

25.01. Брайтон – Эвертон 0:1 (АПЛ)

19.01. Эвертон – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

15.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

09.01. Эвертон – Питерборо 2:0 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

01.02. Борнмут – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

25.01. Борнмут – Ноттингем Форест 5:0 (АПЛ)

18.01. Ньюкасл Юнайтед – Борнмут 1:4 (АПЛ)

14.01. Челси – Борнмут 2:2 (АПЛ)

11.01. Борнмут – Вест Бромвич 5:1 (Кубок Англии)

Последние пять встреч между командами

04.01.25. Борнмут – Эвертон 1:0 (АПЛ)

31.08.24. Эвертон – Борнмут 2:3 (АПЛ)

30.03.24. Борнмут – Эвертон 2:1 (АПЛ)

07.10.23. Эвертон – Борнмут 3:0 (АПЛ)

28.05.23. Эвертон – Борнмут 1:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Борнмут

Прогноз матча Эвертон – Борнмут от UA-Football

В последний раз "вишенки" проигрывали в гостях еще три месяца назад. И, что интересно, это тоже была команда украинца – “Брентфорд”. Если бы "Эвертон" до сих пор возглавлял Дайч, то победитель был бы очевиден. А тут обеим командам придется прилично побороться на равных. Тем более, что игра будет на “Гудисоне”. И ее начало обещает быть затяжным. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1 (Кф 2).