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Украинское дерби на вылет. Эвертон – Борнмут. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 08.02.2025
Дальше пройдет тот, кто сильнее
Фото Андрія Ющака - УАФ
Кубок Англии, 1/16 финала
8 февраля, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В текущем сезоне "ириски" и "вишенки" уже дважды сыграли между собой в рамках АПЛ. В обоих случаях Виталий Миколенко и Илья Забарный провели на поле по 90 минут, однако все шесть очков забрал "Борнмут". Теперь же у "Эвертона" нет Шона Дайча. А также статус соревнования совсем другой, ведь есть только одна игра на вылет.
Новости Эвертона
После прихода Мойеса "ириски" ощутимо ожили. Не очень хотел шотландский специалист бороться за выживание, поэтому сразу с первых матчей отделился от зоны вылета. Теперь отрыв составляет достаточно комфортные девять очков. Разве что снова федерация захочет снять зачетные пункты с клуба. А что касается другого, то пока нет причин беспокоиться.
В том числе и из-за игры команды. Результат – это хорошо. Но именно качество игры демонстрирует, была ли это внезапная вспышка, или же хорошая серия вполне может продолжиться. “Эвертон” отошел от автобуса Дайча и оказалось, что эта команда может атаковать. Что Миколенко и О'Брайен/Патерсон не приросли к штангам собственных ворот, а могут также вполне эффективно наступать. В целом же у команды трехматчевая выигрышная серия. И это в нее входят поединки в том числе против “Брайтона” и “Тоттенхэма”. И такие результаты – лучшее подтверждение положительной работы Мойеса.
Кадры хозяев
Недавно "Эвертон" надолго потерял ключевого полузащитника Ореля Мангала. Он присоединился к и без того переполненному лазарету, где находятся Броя, Шермити, Коулмен, Макнил и Калверт-Льюин. Правда, последний – Доминик – уже на пути восстановления от травмы.
Новости Борнмута
Полузащитник команды Джастин Клюйверт признан лучшим игроком января в АПЛ, наставник "вишенок" Андони Ираола – получил награду лучшего тренера месяца. Абсолютно заслуженные достижения после очередного отличного отрезка у команды. В течение января "Борнмут" победил четыре раза (в том числе один раз в Кубке Англии) и один – сыграл вничью.
За это время команда закрепилась в верхней части турнирной таблицы. Отрыв от четвертого "Челси" составляет всего три очка. И он мог бы быть меньше, если бы в недавнем очном матче между этими соперниками Рис Джеймс не вырвал бы ничью для "пенсионеров" на 90+5 минуте. Ведь тот же "Ноттингем Форест", который идет третьим, "вишенки" разгромили со счетом 5:0. Реально оступились только в прошлом туре – против “Ливерпуля”. И в счете, и в игре на поле. Закономерные 0:2 в пользу мерсисайдцев, несмотря на то, что игрок "Борнмута" снова не забил в решающий момент в пустые ворота соперника.
Кадры гостей
В лазарете "вишенек" еще значительно больше людей. Прошлый поединок из-за травмы пропускали сразу восемь футболистов: Эванилсон, Сенеси, Синистерра, Араухо, Хилл, Скотт, Смит и Унал. Также зимний новичок Солер выступает за сборную Аргентины U-20. Ираоле есть над чем подумать.
Последние пять матчей Эвертона и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 01.02. Эвертон – Лестер 4:0 (АПЛ)
- 25.01. Брайтон – Эвертон 0:1 (АПЛ)
- 19.01. Эвертон – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
- 15.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
- 09.01. Эвертон – Питерборо 2:0 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 01.02. Борнмут – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 25.01. Борнмут – Ноттингем Форест 5:0 (АПЛ)
- 18.01. Ньюкасл Юнайтед – Борнмут 1:4 (АПЛ)
- 14.01. Челси – Борнмут 2:2 (АПЛ)
- 11.01. Борнмут – Вест Бромвич 5:1 (Кубок Англии)
Последние пять встреч между командами
04.01.25. Борнмут – Эвертон 1:0 (АПЛ)
31.08.24. Эвертон – Борнмут 2:3 (АПЛ)
30.03.24. Борнмут – Эвертон 2:1 (АПЛ)
07.10.23. Эвертон – Борнмут 3:0 (АПЛ)
28.05.23. Эвертон – Борнмут 1:0 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Борнмут
Прогноз матча Эвертон – Борнмут от UA-Football
В последний раз "вишенки" проигрывали в гостях еще три месяца назад. И, что интересно, это тоже была команда украинца – “Брентфорд”. Если бы "Эвертон" до сих пор возглавлял Дайч, то победитель был бы очевиден. А тут обеим командам придется прилично побороться на равных. Тем более, что игра будет на “Гудисоне”. И ее начало обещает быть затяжным. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1 (Кф 2).
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