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Плимут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Плимутом" и "Ливерпулем" в рамках 1/16 Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Англии. 1/16 финала
9 февраля. 17:00. Плимут. "Хоум Парк"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Арне Слот и его команда продолжает свой победный путь в этом сезоне и можно начинать первые разговоры по поводу вероятного квадрупла. Конечно, это все еще рано, однако когда мерсисайдцы показывают вот такую уверенную игру из недели в неделю, то почему бы не начать говорить об историческом сезоне? Кажется, что их билеты в 1/8 финала Кубка Англии уже забронированы. Или мы все же спешим с выводами? Макс Таловеров точно против подобного.
Новости "Плимута"
Команда Мирона Муслича является абсолютным аутсайдером Чемпионшипа в этом сезоне и сейчас все идет к тому, что они вылетят в Лигу 1 в мае. Это последняя, 24-я команда в турнире и каких-то проблесков и перспектив пока не видно.
В последних 5 матчах на их счету 2 поражения, 2 ничьи и 1 победа. Интересно, что победа произошла как раз на прошлой неделе, когда им сенсационно удалось обыграть "Вест Бромвич" на своем поле (2:1). В той игре как раз дебютировал украинец Макс Таловеров и был признан лучшим игроком матча.
Но до этого все было куда печальнее. Сначала ничья против "Оксфорда" (1:1), затем поражение от "КПР" (0:1), от "Бернли" (0:5), вот то поражение было особенно болезненным, учитывая обстоятельства, хоть и вполне прогнозируемым. Затем сыграли вничью с "Сандерлендом" (2:2), ну и о матче прошлой недели мы уже написали. "Плимут" проблемный, однако после того, как там появился Мак Таловеров, у украинских болельщиков появилась как минимум одна причина поддержать их в матче с мерсисайдцами.
Новости "Ливерпуля"
У подопечных Арне Слота все стабильно и прогнозируемо. Они великолепны, они уверены в себе и они одерживают победу за победой. Все, чего только можно ожидать от одной из лучших, если не лучшей команды в мире.
За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 поражение. И если вы успели удивиться наличию поражения, то сразу отметим, что это произошло в последнем туре Лиги Чемпионов, который уже ничего для них не решал и там вышел второй состав на матч против "ПСВ", в итоге поражение 2:3.
Зато в важных матчах все так, как надо. Переиграли "Лилль" в Лиге Чемпионов (2:1), затем не заметили "Ипсвич" у себя дома (4:1), также в непростом матче на выезде с "Борнмутом" забрали три очка (2:0), хотя там стоит отметить крутую игру от подопечных Ираолы. Ну и посреди этой недели команде Слота удалось обыграть "Тоттенхэм" и выйти в финал Кубка Лиги. Там все прошло просто без шансов для "шпор" (4:0). Будет ли игра против "Плимута" столь же легкой?
Личные встречи
18.01.17 КА "Плимут" — "Ливерпуль" 0:1
08.01.17 КА "Ливерпуль" — "Плимут" 0:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" и "Плимут" провели между собой два матча в истории и в обоих проходила ставка ТМ 2.5;
- В 4 из последних 5 матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 3 матчах "Плимута" проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне этого матча у хозяев поля есть три потери. Не помогут команде травмированные Джо Эдвардс, Бренда Геллоуэй и Корнел Суч.
В команде Слота кадровых потерь практически нет, разве что под вопросом готовность Трента Александера-Арнолда.
"Плимут", 3-4-2-1: Хазард — Плегезело, Катич, Таловеров — Соринола, Ранделл, Хьютон, Пучач — Харди, Хадж — Бунду
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Куанса, Эндо, Цимикас — Мортон, Макконелл — Кьеза, Эллиотт, Диас — Нуньес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Плимутом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 0:3. Без сомнения Арне Слот использует здесь тяжелую ротацию, потому что какой смысл тратить силы основных игроков в таком загруженном сезоне, если и второй состав должен справиться с задачей спокойно. При всей любви к Таловерову, придется ему очень сложно и мы ожидаем как мунимум трех пропущенных голов и "сухой" победы гостей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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