Плимут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.02.2025

Кубок Англии. 1/16 финала

9 февраля. 17:00. Плимут. "Хоум Парк"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Арне Слот и его команда продолжает свой победный путь в этом сезоне и можно начинать первые разговоры по поводу вероятного квадрупла. Конечно, это все еще рано, однако когда мерсисайдцы показывают вот такую уверенную игру из недели в неделю, то почему бы не начать говорить об историческом сезоне? Кажется, что их билеты в 1/8 финала Кубка Англии уже забронированы. Или мы все же спешим с выводами? Макс Таловеров точно против подобного.

Новости "Плимута"

Команда Мирона Муслича является абсолютным аутсайдером Чемпионшипа в этом сезоне и сейчас все идет к тому, что они вылетят в Лигу 1 в мае. Это последняя, 24-я команда в турнире и каких-то проблесков и перспектив пока не видно.

В последних 5 матчах на их счету 2 поражения, 2 ничьи и 1 победа. Интересно, что победа произошла как раз на прошлой неделе, когда им сенсационно удалось обыграть "Вест Бромвич" на своем поле (2:1). В той игре как раз дебютировал украинец Макс Таловеров и был признан лучшим игроком матча.

Но до этого все было куда печальнее. Сначала ничья против "Оксфорда" (1:1), затем поражение от "КПР" (0:1), от "Бернли" (0:5), вот то поражение было особенно болезненным, учитывая обстоятельства, хоть и вполне прогнозируемым. Затем сыграли вничью с "Сандерлендом" (2:2), ну и о матче прошлой недели мы уже написали. "Плимут" проблемный, однако после того, как там появился Мак Таловеров, у украинских болельщиков появилась как минимум одна причина поддержать их в матче с мерсисайдцами.

Новости "Ливерпуля"

У подопечных Арне Слота все стабильно и прогнозируемо. Они великолепны, они уверены в себе и они одерживают победу за победой. Все, чего только можно ожидать от одной из лучших, если не лучшей команды в мире.

За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 поражение. И если вы успели удивиться наличию поражения, то сразу отметим, что это произошло в последнем туре Лиги Чемпионов, который уже ничего для них не решал и там вышел второй состав на матч против "ПСВ", в итоге поражение 2:3.

Зато в важных матчах все так, как надо. Переиграли "Лилль" в Лиге Чемпионов (2:1), затем не заметили "Ипсвич" у себя дома (4:1), также в непростом матче на выезде с "Борнмутом" забрали три очка (2:0), хотя там стоит отметить крутую игру от подопечных Ираолы. Ну и посреди этой недели команде Слота удалось обыграть "Тоттенхэм" и выйти в финал Кубка Лиги. Там все прошло просто без шансов для "шпор" (4:0). Будет ли игра против "Плимута" столь же легкой?

Личные встречи

18.01.17 КА "Плимут" — "Ливерпуль" 0:1

08.01.17 КА "Ливерпуль" — "Плимут" 0:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" и "Плимут" провели между собой два матча в истории и в обоих проходила ставка ТМ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 3 матчах "Плимута" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча у хозяев поля есть три потери. Не помогут команде травмированные Джо Эдвардс, Бренда Геллоуэй и Корнел Суч.

В команде Слота кадровых потерь практически нет, разве что под вопросом готовность Трента Александера-Арнолда.

"Плимут", 3-4-2-1: Хазард — Плегезело, Катич, Таловеров — Соринола, Ранделл, Хьютон, Пучач — Харди, Хадж — Бунду

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Куанса, Эндо, Цимикас — Мортон, Макконелл — Кьеза, Эллиотт, Диас — Нуньес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Плимут" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Плимутом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Без сомнения Арне Слот использует здесь тяжелую ротацию, потому что какой смысл тратить силы основных игроков в таком загруженном сезоне, если и второй состав должен справиться с задачей спокойно. При всей любви к Таловерову, придется ему очень сложно и мы ожидаем как мунимум трех пропущенных голов и "сухой" победы гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.