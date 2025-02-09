Астон Вилла – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.02.2025

Кубок Англии, 1/16 финала

9 февраля, 19:35. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Астон Вілла - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Побитый "Тоттенхэм" будет пытаться не вылететь из второго турнира за последние четыре дня. Соперник показался очень тяжелым: "Астон Вилла". Да еще именно она является хозяйкой этого матча. Хоть и команда Эмери интересно выглядит в этом сезоне, но у нее тоже сейчас не лучшие времена.

Новости Астон Виллы

За последние пять матчей "львы" победили только один раз – "Селтик" в рамках Лиги чемпионов. Однако именно эти три очка позволили "Вилле" пройти сразу в раунд 1/8 финала турнира, избежав переходных поединков. В общем, еврокубки подопечным Эмери удались. А вот дела в АПЛ идут "не то что плохо, но и нельзя сказать, что очень хорошо"...

"Вилла" вплотную приблизилась к борьбе за топ-4. Однако параллельно проиграла прямым конкурентам: "Челси", "Ньюкаслу" и "Ноттингем Форест". А за последние три тура чемпионата из девяти возможных очков заработала два. В том числе 1 февраля проиграла команде, которая борется за зону вылета – "Вулверхэмптону" – со счетом 0:2. Следует отметить, что большинство негативных результатов было именно в гостях. "Вилла Парк" все еще остается основным местом получения очков.

Кадры хозяев

Четыре потери у "львов". Сейчас вне игры Мингс, Баркли, Торрес и Кэш. Первые двое уже долго травмированы, а испанец и поляк – настоящие потери для "Астон Виллы".

Новости Тоттенхэма

Есть ли позитив в последнее время у "шпор"? Можно сказать, что да. Или его больше, чем у "Виллы"? Скорее нет. В прошлом матче подопечные Постекоглу приехали в гости в "Ливерпуль" в рамках ответного поединка полуфинала Кубка лиги. На "Энфилд" лондонцы прибыли с преимуществом в один мяч благодаря победе в первой встрече. А уехали с этого легендарного стадиона с корзиной пропущенных голов, да еще без удара в створ ворот соперника.

Позитив касается разве что Лиги Европы – там "Тоттенхэм" финишировал четвертым и также избежал стыковых матчей. А из АПЛ можно выделить победу над “Брентфордом” в прошлом туре. Наконец весь фарт, который отворачивался от "шпор", вернулся к ним и они одержали эту победу. Первую за последние восемь матчей чемпионата. А до этого были поражения от "Эвертона" и "Лестера"... Качели продолжаются.

Кадры гостей

Постекоглу ясно считает, что причина таких результатов – переполненный лазарет. Нет причин ему не верить, ведь сейчас лечатся сразу 10 футболистов. Речь идет о Викарио, ван де Вена, Ромеро, Дрегушине, Одобере, Джонсоне, Удоги, Мэддисоне, Вернере и Соланке. Если бы эта десятка вышла против “Ливерпул”я, то точно сыграла бы лучше, чем те исполнители, которые вышли в старте (не смотря, что их 11).

Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

29.01. Астон Вилла – Астон Вилла 4:2 (ЛЧ)

26.01. Астон Вилла – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

21.01. Монако – Астон Вилла 1:0 (ЛЧ)

18.01. Арсенал – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

06.02. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (Кубок лиги)

02.02. Брентфорд – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

30.01. Тоттенхэм – Эльфсборг 3:0 (ЛЕ)

26.01. Тоттенхэм – Лестер 1:2 (АПЛ)

23.01. Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3 (ЛЕ)

Последние пять личных встреч между соперниками

03.11.24. Тоттенхэм – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)

10.03.24. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

26.11.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

Турнирный путь команд в Кубке Англии

1/32 финала

Астон Вилла – Вест Хэм 2:1

Темворт – Тоттенхэм 0:3 (после д. ч.)

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Тоттенхэм

Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football

Проблемные в обороне команды – это всегда к радости нейтральному фанату. Но важно, чтобы это было взаимно. Правда, "Вилла" дома играет, как в своей крепости. Это совсем другая команда, как на выезде. А победы "Тоттенхэма" в гостях – это скорее сенсация. И вряд ли ей есть место сегодня. Прогноз: Победа "Астон Виллы".