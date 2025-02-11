Эвертон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 12.02.2025

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

12 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч, который должен был пройти еще в декабре прошлого года, однако был перенесен из-за плохих погодных условий в Мерсисайде. От того, что игра в итоге была перенесена, наверное, больше выиграли именно "ириски", ведь за это время они получили нового наставника, который пока что справляется куда лучше, чем предшественник в лице Шона Дайча.

Однако не забываем, что им нужно сыграть матч против наверняка лучшей команды мира на данный момент, поэтому просто отобрать очки у "красных" - чрезвычайно сложная задача.

Новости "Эвертона"

Команда Дэвида Мойеса сейчас оторвалась от зоны вылета и дышит в спину "Вест Хэму", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед". То есть вполне все в порядке у них, ведь перед сезоном и на его старте были опасения, что они могут стать реальным претендентом на вылет в Чемпионшип.

За последние 5 матчей на их счету 2 поражения и 3 победы. Сначала они уступили "Астон Вилле" в рамках Премьер-лиги (0:1), однако там показали неплохой футбол. Далее была классная победа над "Тоттенхэмом" (3:2), также обыграли "Брайтон" (1:0) на выезде, мало кто ожидал именно такого выступления от "ирисок".

Далее был погром "Лестера" (4:0), а в прошлом туре все же уступили "Борнмуту" (0:2) и там был далеко не лучший матч в их исполнении, но нужно учитывать и уровень соперника. "Ливерпуль" — это соперник, уровнем еще выше, поэтому нужно показать что-то особенное, чтобы иметь шанс зацепиться за результат.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота только что вылетели из Кубка Англии, сенсационно уступив "Плимуту" (0:1). Но стоит учитывать, что на ту игру вышла в основном молодежь и в конце игры они все же наиграли на свой гол, а может и голы. Не повезло в той игре.

Кроме того, они недавно проиграли "ПСВ" в Лиге Чемпионов. Матч, который ничего не решал для них, завершился поражением 2:3 и там также играла молодежь. Зато в матчах, где на поле выходил стартовый состав вместе с Салахом и компанией, они побеждали.

Так было с "Ипсвичем" дома (4:1), также с "Борнмутом" (2:0). Однако именно в матче с "вишнями" там скорее была равная игра между двумя командами, удалось выиграть за счет класса, в том числе индивидуального. Ну и в ответном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" они просто не заметили соперника, разгромив его 4:0.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 2:0

21.10.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

13.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

03.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 0:0

24.04.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 15 из последних 16 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" непобедим в последних 19 матчах в рамках Премьер-лиги

В 8 из последних 10 матчей между "Эвертоном" и "Ливерпулем" на "Гудисон Парк" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у Дэвида Мойеса большие кадровые проблемы. Из-за травм ему не смогут помочь Орел Мангала, Доминик Калверт-Льюин, Армандо Броя, Дуайт Макнил, Юссеф Шермити и Шеймус Коулман. Под вопросом готовность Виталий Миколенко, который пропустил игру на выходных из-за повреждения.

Что касается Арне Слота, то у него травмирован Джо Гомез, а еще под вопросом Трент Александер-Арнолд. Все остальные готовы играть.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Янг — Гарнер, Гейе — Харрисон, Дукуре, Ндиай — Бету

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Несмотря на то, что "ириски" переживают неплохой подъем после прихода нового-старого тренера, вряд ли им удастся отобрать очки у такого гиганта, как "Ливерпуль". Это принципиальное дерби, поэтому легкой прогулки для парней Слота мы также не ожидаем, но они должны победить, прогнозируем победу гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.