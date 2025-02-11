Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 12.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эвертоном" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 15-й тур.
12 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Матч, который должен был пройти еще в декабре прошлого года, однако был перенесен из-за плохих погодных условий в Мерсисайде. От того, что игра в итоге была перенесена, наверное, больше выиграли именно "ириски", ведь за это время они получили нового наставника, который пока что справляется куда лучше, чем предшественник в лице Шона Дайча.
Однако не забываем, что им нужно сыграть матч против наверняка лучшей команды мира на данный момент, поэтому просто отобрать очки у "красных" - чрезвычайно сложная задача.
Новости "Эвертона"
Команда Дэвида Мойеса сейчас оторвалась от зоны вылета и дышит в спину "Вест Хэму", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед". То есть вполне все в порядке у них, ведь перед сезоном и на его старте были опасения, что они могут стать реальным претендентом на вылет в Чемпионшип.
За последние 5 матчей на их счету 2 поражения и 3 победы. Сначала они уступили "Астон Вилле" в рамках Премьер-лиги (0:1), однако там показали неплохой футбол. Далее была классная победа над "Тоттенхэмом" (3:2), также обыграли "Брайтон" (1:0) на выезде, мало кто ожидал именно такого выступления от "ирисок".
Далее был погром "Лестера" (4:0), а в прошлом туре все же уступили "Борнмуту" (0:2) и там был далеко не лучший матч в их исполнении, но нужно учитывать и уровень соперника. "Ливерпуль" — это соперник, уровнем еще выше, поэтому нужно показать что-то особенное, чтобы иметь шанс зацепиться за результат.
Новости "Ливерпуля"
Подопечные Арне Слота только что вылетели из Кубка Англии, сенсационно уступив "Плимуту" (0:1). Но стоит учитывать, что на ту игру вышла в основном молодежь и в конце игры они все же наиграли на свой гол, а может и голы. Не повезло в той игре.
Кроме того, они недавно проиграли "ПСВ" в Лиге Чемпионов. Матч, который ничего не решал для них, завершился поражением 2:3 и там также играла молодежь. Зато в матчах, где на поле выходил стартовый состав вместе с Салахом и компанией, они побеждали.
Так было с "Ипсвичем" дома (4:1), также с "Борнмутом" (2:0). Однако именно в матче с "вишнями" там скорее была равная игра между двумя командами, удалось выиграть за счет класса, в том числе индивидуального. Ну и в ответном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" они просто не заметили соперника, разгромив его 4:0.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|2
|"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|16
|Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|17
|"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Личные встречи
24.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 2:0
21.10.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0
13.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0
03.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 0:0
24.04.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 15 из последних 16 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Ливерпуль" непобедим в последних 19 матчах в рамках Премьер-лиги
- В 8 из последних 10 матчей между "Эвертоном" и "Ливерпулем" на "Гудисон Парк" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас у Дэвида Мойеса большие кадровые проблемы. Из-за травм ему не смогут помочь Орел Мангала, Доминик Калверт-Льюин, Армандо Броя, Дуайт Макнил, Юссеф Шермити и Шеймус Коулман. Под вопросом готовность Виталий Миколенко, который пропустил игру на выходных из-за повреждения.
Что касается Арне Слота, то у него травмирован Джо Гомез, а еще под вопросом Трент Александер-Арнолд. Все остальные готовы играть.
"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Янг — Гарнер, Гейе — Харрисон, Дукуре, Ндиай — Бету
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Несмотря на то, что "ириски" переживают неплохой подъем после прихода нового-старого тренера, вряд ли им удастся отобрать очки у такого гиганта, как "Ливерпуль". Это принципиальное дерби, поэтому легкой прогулки для парней Слота мы также не ожидаем, но они должны победить, прогнозируем победу гостей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Тренер ФК Пробий: Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала КУ, то пришло ощущение, что мы недоработали
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Астон Вилла – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 09.02.2025
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола