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Брайтон – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 14.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 25-й тур.
14 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
На прошлой неделе эти коллективы встречались в рамках Кубка Англии и все завершилось достаточно уверенной по игре победой хозяев, то есть "Брайтона". Для Марески и его команды матч в Премьер-лиге точно важнее, однако означает ли это, что мы увидим другой "Челси"? Далеко не факт.
Новости "Брайтона"
Подопечные Фабиана Гюрцелера достаточно нестабильны как в игре, так и в результатах в последнее время. Тем не менее, их позициях в турнирной таблице достаточно уверенная. Они являются середняками и находятся как раз в середине. У "чаек" хватает кадровых проблем, отчасти это и является причиной неудачных выступлений в отдельных матчах, но свой уровень они стараются держать.
За последние 5 матчей на их счету 2 поражения и 3 победы. Сначала они обыграли "Ипсвич" в АПЛ со счетом 2:0, там все прошло относительно спокойно и легко, но и матч против аутсайдера. Также одолели "Манчестер Юнайтед" на выезде (3:1), удачно воспользовавшись ошибками своих соперников.
Впрочем дальше было поражение от "Эвертона" на домашнем поле (0:1), а затем был настоящий позор против "Ноттингем Форест", где проиграли со счетом 0:7. В минувшие выходные, как мы уже упоминали, "чайки" обыграли "Челси" в Кубке Англии (2:1) и, кажется, что рецепт побед над "синими" у них уже есть, нужно просто его придерживаться в этом матче.
Новости "Челси"
Кризис, именно так следует описывать нынешнее состояние лондонского коллектива. Команда Марески уже давно потеряла свою уверенную победную поступь, получила несколько травм и просто сбила свой игровой ритм. Многие игроки не в лучшей форме и все это превращается в ужасные результаты, несмотря на то, что команда все еще продолжает идти в топ-4 АПЛ.
За последние 5 матчей у "синих" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Начнем как раз с ничьей, это произошло в игре с "Борнмутом", где Рис Джеймс вырвал ничью буквально на последних минутах (2:2). Далее была победа над "Вулверхэмптоном" (3:1), и даже там к игре оставались вопросы.
Кроме того, проиграли "Манчестер Сити" на выезде (1:3), показав ужасный футбол. Удалось частично реабилитироваться против "Вест Хэма" (2:1), однако и там следует отмечать далеко не лучшую игру, зато добытый результат. И в минувшие выходные вылетели из Кубка Англии от того же "Брайтона" (1:2). Очередной неудачный матч. То есть вопрос не столько к результатам, хотя и к ним также, сколько к игре, которой практически нет и смысл которой трудно уловить. Все плохо.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Личные встречи
08.02.25 КА "Брайтон" — "Челси" 2:1
28.09.24 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 4:2
15.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:2
03.12.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 3:2
27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0
Цифры и факты
- В 7 из последних 8 матчей между "Брайтоном" и "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 4 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Брайтона" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Фабиан Гюрцелер в этом матче не может рассчитывать на помощь Джеймса Милнера, Ферди Кадиоглу, Игора Жулио, Солли Марча и Джейсона Стила. Также под вопросом Матч Виффер, Льюис Данк и Первис Эступиньян.
Что касается Марески, то у него травмированы Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Николя Джексон и Марк Гию. Также продолжает быть отстраненным от футбола Михаил Мудрик. По факту "синие" остаются без профильного нападающего, поэтому придется разыгрывать на Нкунку.
"Брайтон", 4-2-3-1: Верьрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Уэбстер, Лампти — Балеба, Гиншелвуд — Минте, Рюттер, Митома — Уэлбек
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Нету — Нкунку
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Стойкое ощущение того, что мы увидим по факту повтор матча недельной давности, не покидает. "Брайтон" уверенно обыграл лондонцев в Кубке Англии в субботу и с того момента мало что изменилось. Команды в таком же состоянии, Мареска все еще без профильного нападающего. Ожидаем, что голы команды забьют, но три очка заберут "чайки".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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