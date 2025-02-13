Брайтон – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 14.02.2025

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

14 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

На прошлой неделе эти коллективы встречались в рамках Кубка Англии и все завершилось достаточно уверенной по игре победой хозяев, то есть "Брайтона". Для Марески и его команды матч в Премьер-лиге точно важнее, однако означает ли это, что мы увидим другой "Челси"? Далеко не факт.

Новости "Брайтона"

Подопечные Фабиана Гюрцелера достаточно нестабильны как в игре, так и в результатах в последнее время. Тем не менее, их позициях в турнирной таблице достаточно уверенная. Они являются середняками и находятся как раз в середине. У "чаек" хватает кадровых проблем, отчасти это и является причиной неудачных выступлений в отдельных матчах, но свой уровень они стараются держать.

За последние 5 матчей на их счету 2 поражения и 3 победы. Сначала они обыграли "Ипсвич" в АПЛ со счетом 2:0, там все прошло относительно спокойно и легко, но и матч против аутсайдера. Также одолели "Манчестер Юнайтед" на выезде (3:1), удачно воспользовавшись ошибками своих соперников.

Впрочем дальше было поражение от "Эвертона" на домашнем поле (0:1), а затем был настоящий позор против "Ноттингем Форест", где проиграли со счетом 0:7. В минувшие выходные, как мы уже упоминали, "чайки" обыграли "Челси" в Кубке Англии (2:1) и, кажется, что рецепт побед над "синими" у них уже есть, нужно просто его придерживаться в этом матче.

Новости "Челси"

Кризис, именно так следует описывать нынешнее состояние лондонского коллектива. Команда Марески уже давно потеряла свою уверенную победную поступь, получила несколько травм и просто сбила свой игровой ритм. Многие игроки не в лучшей форме и все это превращается в ужасные результаты, несмотря на то, что команда все еще продолжает идти в топ-4 АПЛ.

За последние 5 матчей у "синих" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Начнем как раз с ничьей, это произошло в игре с "Борнмутом", где Рис Джеймс вырвал ничью буквально на последних минутах (2:2). Далее была победа над "Вулверхэмптоном" (3:1), и даже там к игре оставались вопросы.

Кроме того, проиграли "Манчестер Сити" на выезде (1:3), показав ужасный футбол. Удалось частично реабилитироваться против "Вест Хэма" (2:1), однако и там следует отмечать далеко не лучшую игру, зато добытый результат. И в минувшие выходные вылетели из Кубка Англии от того же "Брайтона" (1:2). Очередной неудачный матч. То есть вопрос не столько к результатам, хотя и к ним также, сколько к игре, которой практически нет и смысл которой трудно уловить. Все плохо.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.02.25 КА "Брайтон" — "Челси" 2:1

28.09.24 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 4:2

15.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:2

03.12.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 3:2

27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0

Цифры и факты

В 7 из последних 8 матчей между "Брайтоном" и "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 4 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Брайтона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Фабиан Гюрцелер в этом матче не может рассчитывать на помощь Джеймса Милнера, Ферди Кадиоглу, Игора Жулио, Солли Марча и Джейсона Стила. Также под вопросом Матч Виффер, Льюис Данк и Первис Эступиньян.

Что касается Марески, то у него травмированы Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Николя Джексон и Марк Гию. Также продолжает быть отстраненным от футбола Михаил Мудрик. По факту "синие" остаются без профильного нападающего, поэтому придется разыгрывать на Нкунку.

"Брайтон", 4-2-3-1: Верьрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Уэбстер, Лампти — Балеба, Гиншелвуд — Минте, Рюттер, Митома — Уэлбек

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Нету — Нкунку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Стойкое ощущение того, что мы увидим по факту повтор матча недельной давности, не покидает. "Брайтон" уверенно обыграл лондонцев в Кубке Англии в субботу и с того момента мало что изменилось. Команды в таком же состоянии, Мареска все еще без профильного нападающего. Ожидаем, что голы команды забьют, но три очка заберут "чайки".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.