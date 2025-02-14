Кристал Пэлас - Эвертон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

15 февраля. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В последних пяти матчах между "Эвертон" и "Кристал Пэлас" наблюдается интересная динамика. "Эвертон" сумел трижды одержать победу, что свидетельствует об уверенности в противостоянии с этим соперником. Еще два матча завершились с ничейным результатом. Таким образом "Эвертон" имеет определенное преимущество в последних встречах, но "Кристал Пэлас" также способен навязывать борьбу.

Новости Кристал Пэлас

На прошлой неделе "орлы" обыграли "Донкастер" со счетом 2:0 в Кубке Англии и одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге с таким же счетом. Однако команда уступила "Брентфорду" со счетом 1:2, что стало главной неудачей, особенно учитывая домашний матч. Радостными моментами стали победы над "Вест Хэмом" (2:0) и "Лестером" (2:0), где "Кристал Пэлас" показал уверенную игру в обороне и эффективность в атаке. Сейчас команда, несмотря на определенные потери в составе, имеет потенциал продолжить свою серию удачных выступлений.

И все же форма дома в 2025 году была не такой замечательной. Это будет третья игра "орлов" на "Селхерсте" с начала года, и они все еще ждут первой победы после ничьей с "Челси" и поражения от "Брентфорда".

Оливер Гласнер усилил состав левым защитником "Челси" Беном Чилуэллом, который будет играть на правах аренды доиграет сезон 2024/25 в "Кристал Пэлас".

Новости Эвертона

"Эвертон" ворвется в игру после безумной встречи с Ливерпулем. В этой ожесточенной борьбе в концовке матча "ириски" сумели сравнять счет и встреча завершилась со счетом 2-2. Это был важный результат, ведь это было последнее мерсисайдское дерби на Гудисон Парк.

Хотя эта ничья была отмечена бурными празднованиями, это не исключает того факта, что "Эвертон" не смог победить в последних двух матчах уступив соперникам.

В Кубке Англии команда уступила "Борнмуту" со счетом 0:2, прекратив борьбу в турнире. В Премьер-лиге "Эвертон" разгромил "Лестер" со счетом 4:0, "Брайтон" - 1:0 и одолел "Тоттенхэм", показав характер и умение бороться до конца (3:2).

Украинский левый защитник Виталий Миколенко готов к матчу и с высокой вероятностью можно сказать, что он выйдет с первых минут.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.09.24 Эвертон — Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

19.02.24 Эвертон — Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

17.01.24 Эвертон — Кристал Пэлас 1:0 (Кубок Англии)

04.01.24 Кристал Пэлас — Эвертон 0:0 (Кубок Англии)

11.11.23 Кристал Пэлас — Эвертон 2:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Кристал Пэлас" одержал пять побед из последних шести матчей во всех турнирах, одержав комфортную победу над „Донкастером“ со счетом 2:0 в Кубке Англии в ночь на понедельник.

С тех пор, как вернулся к "ирискам" Дэвид Мойес, команда одержала три победы и ничью в своих пяти матчах чемпионата.

"Эвертон" победил со счетом 2:1 в сентябрьском матче, но здесь почти наверняка столкнется с более трудной задачей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лондонской команде не смогут помочь Шейк Дукуре, Джоэл Уорд, и Чади Риад.

Дэвиду Мойесу будет очень трудно, ведь он не сможет рассчитывать на Орла Мангала, Армандо Броха, Доминика Калверт-Льюина, Дуайта Макнейла, Юсефа Чермити, Шеймуса Коулмана, и Натана Паттерсона из-за травм, зато Абдулай Дукуре пропустит матч из-за удаления.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Геи — Муньос, Хьюз, Уортон, Митчелл — Сарр, Эзе, - Матета

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковски, О`Браен — Гуйе, Гарнер — Гаррисон, Алькарас, Линдстрем — Бету

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 1.5 - 1:1. Даже в поражениях от "Астон Виллы" и "Борнмута" "Эвертон" мог получить очки, а в матче против "Ливерпуля" команда показала себя с лучшей стороны, продемонстрировав, какую замечательную работу сделал Дэвид Мойес с ограниченными ресурсами после возвращения в клуб.

Для "Кристал Пэлас" этот матч традиционно является сложным — только две победы в последних 23 встречах. Однако последние выступления команды также впечатляют, и эта игра обещает быть напряженной и интересной. Оба клуба почти гарантировали себе сохранение места в Премьер-лиге, поэтому борьба будет ожесточенной.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.