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Кристал Пэлас - Эвертон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи "Кристал Пэлас" и "Эвертона" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 24-й тур.
15 февраля. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
В последних пяти матчах между "Эвертон" и "Кристал Пэлас" наблюдается интересная динамика. "Эвертон" сумел трижды одержать победу, что свидетельствует об уверенности в противостоянии с этим соперником. Еще два матча завершились с ничейным результатом. Таким образом "Эвертон" имеет определенное преимущество в последних встречах, но "Кристал Пэлас" также способен навязывать борьбу.
Новости Кристал Пэлас
На прошлой неделе "орлы" обыграли "Донкастер" со счетом 2:0 в Кубке Англии и одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге с таким же счетом. Однако команда уступила "Брентфорду" со счетом 1:2, что стало главной неудачей, особенно учитывая домашний матч. Радостными моментами стали победы над "Вест Хэмом" (2:0) и "Лестером" (2:0), где "Кристал Пэлас" показал уверенную игру в обороне и эффективность в атаке. Сейчас команда, несмотря на определенные потери в составе, имеет потенциал продолжить свою серию удачных выступлений.
И все же форма дома в 2025 году была не такой замечательной. Это будет третья игра "орлов" на "Селхерсте" с начала года, и они все еще ждут первой победы после ничьей с "Челси" и поражения от "Брентфорда".
Оливер Гласнер усилил состав левым защитником "Челси" Беном Чилуэллом, который будет играть на правах аренды доиграет сезон 2024/25 в "Кристал Пэлас".
Новости Эвертона
"Эвертон" ворвется в игру после безумной встречи с Ливерпулем. В этой ожесточенной борьбе в концовке матча "ириски" сумели сравнять счет и встреча завершилась со счетом 2-2. Это был важный результат, ведь это было последнее мерсисайдское дерби на Гудисон Парк.
Хотя эта ничья была отмечена бурными празднованиями, это не исключает того факта, что "Эвертон" не смог победить в последних двух матчах уступив соперникам.
В Кубке Англии команда уступила "Борнмуту" со счетом 0:2, прекратив борьбу в турнире. В Премьер-лиге "Эвертон" разгромил "Лестер" со счетом 4:0, "Брайтон" - 1:0 и одолел "Тоттенхэм", показав характер и умение бороться до конца (3:2).
Украинский левый защитник Виталий Миколенко готов к матчу и с высокой вероятностью можно сказать, что он выйдет с первых минут.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Личные встречи
28.09.24 Эвертон — Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
19.02.24 Эвертон — Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
17.01.24 Эвертон — Кристал Пэлас 1:0 (Кубок Англии)
04.01.24 Кристал Пэлас — Эвертон 0:0 (Кубок Англии)
11.11.23 Кристал Пэлас — Эвертон 2:3 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Кристал Пэлас" одержал пять побед из последних шести матчей во всех турнирах, одержав комфортную победу над „Донкастером“ со счетом 2:0 в Кубке Англии в ночь на понедельник.
- С тех пор, как вернулся к "ирискам" Дэвид Мойес, команда одержала три победы и ничью в своих пяти матчах чемпионата.
- "Эвертон" победил со счетом 2:1 в сентябрьском матче, но здесь почти наверняка столкнется с более трудной задачей.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Лондонской команде не смогут помочь Шейк Дукуре, Джоэл Уорд, и Чади Риад.
Дэвиду Мойесу будет очень трудно, ведь он не сможет рассчитывать на Орла Мангала, Армандо Броха, Доминика Калверт-Льюина, Дуайта Макнейла, Юсефа Чермити, Шеймуса Коулмана, и Натана Паттерсона из-за травм, зато Абдулай Дукуре пропустит матч из-за удаления.
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Геи — Муньос, Хьюз, Уортон, Митчелл — Сарр, Эзе, - Матета
"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковски, О`Браен — Гуйе, Гарнер — Гаррисон, Алькарас, Линдстрем — Бету
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Эвертоном" от UA-Футбол
ТБ 1.5 - 1:1. Даже в поражениях от "Астон Виллы" и "Борнмута" "Эвертон" мог получить очки, а в матче против "Ливерпуля" команда показала себя с лучшей стороны, продемонстрировав, какую замечательную работу сделал Дэвид Мойес с ограниченными ресурсами после возвращения в клуб.
Для "Кристал Пэлас" этот матч традиционно является сложным — только две победы в последних 23 встречах. Однако последние выступления команды также впечатляют, и эта игра обещает быть напряженной и интересной. Оба клуба почти гарантировали себе сохранение места в Премьер-лиге, поэтому борьба будет ожесточенной.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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