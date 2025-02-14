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Кристал Пэлас - Эвертон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи "Кристал Пэлас" и "Эвертона" в рамках чемпионата Англии

Кристал Пэлас - Эвертон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

15 февраля. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В последних пяти матчах между "Эвертон" и "Кристал Пэлас" наблюдается интересная динамика. "Эвертон" сумел трижды одержать победу, что свидетельствует об уверенности в противостоянии с этим соперником. Еще два матча завершились с ничейным результатом. Таким образом "Эвертон" имеет определенное преимущество в последних встречах, но "Кристал Пэлас" также способен навязывать борьбу.

Содержание

Новости Кристал Пэлас

На прошлой неделе "орлы" обыграли "Донкастер" со счетом 2:0 в Кубке Англии и одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге с таким же счетом. Однако команда уступила "Брентфорду" со счетом 1:2, что стало главной неудачей, особенно учитывая домашний матч. Радостными моментами стали победы над "Вест Хэмом" (2:0) и "Лестером" (2:0), где "Кристал Пэлас" показал уверенную игру в обороне и эффективность в атаке. Сейчас команда, несмотря на определенные потери в составе, имеет потенциал продолжить свою серию удачных выступлений.

И все же форма дома в 2025 году была не такой замечательной. Это будет третья игра "орлов" на "Селхерсте" с начала года, и они все еще ждут первой победы после ничьей с "Челси" и поражения от "Брентфорда".

Оливер Гласнер усилил состав левым защитником "Челси" Беном Чилуэллом, который будет играть на правах аренды доиграет сезон 2024/25 в "Кристал Пэлас".

Кристал Пэлас - Эвертон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025 - изображение 1

Новости Эвертона

"Эвертон" ворвется в игру после безумной встречи с Ливерпулем. В этой ожесточенной борьбе в концовке матча "ириски" сумели сравнять счет и встреча завершилась со счетом 2-2. Это был важный результат, ведь это было последнее мерсисайдское дерби на Гудисон Парк.

Хотя эта ничья была отмечена бурными празднованиями, это не исключает того факта, что "Эвертон" не смог победить в последних двух матчах уступив соперникам.

В Кубке Англии команда уступила "Борнмуту" со счетом 0:2, прекратив борьбу в турнире. В Премьер-лиге "Эвертон" разгромил "Лестер" со счетом 4:0, "Брайтон" - 1:0 и одолел "Тоттенхэм", показав характер и умение бороться до конца (3:2).

Украинский левый защитник Виталий Миколенко готов к матчу и с высокой вероятностью можно сказать, что он выйдет с первых минут.

Кристал Пэлас - Эвертон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 24 17 6 1 58-23 57
2 Арсенал "Арсенал" 24 14 8 2 49-22 50
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47
4 Челси "Челси" 24 12 7 5 47-31 43
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 24 12 5 7 48-35 41
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 24 12 5 7 42-29 41
7 Борнмут "Борнмут" 24 11 7 6 41-28 40
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 24 10 7 7 34-37 37
9 Фулхэм "Фулхэм" 24 9 9 6 36-32 36
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 8 10 6 35-38 34
11 Брентфорд Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 24 7 9 8 28-30 30
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 24 8 5 11 28-34 29
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 24 8 3 13 48-37 27
15 Эвертон Эвертон 24 6 9 9 25-30 27
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 24 7 6 11 29-46 27
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 24 5 4 15 34-52 19
18 Лестер Сити "Лестер Сити" 24 4 5 15 25-53 17
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 24 3 7 14 22-49 16
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 24 2 3 19 18-54 9

Личные встречи

28.09.24 Эвертон — Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

19.02.24 Эвертон — Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

17.01.24 Эвертон — Кристал Пэлас 1:0 (Кубок Англии)

04.01.24 Кристал Пэлас — Эвертон 0:0 (Кубок Англии)

11.11.23 Кристал Пэлас — Эвертон 2:3 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Кристал Пэлас" одержал пять побед из последних шести матчей во всех турнирах, одержав комфортную победу над „Донкастером“ со счетом 2:0 в Кубке Англии в ночь на понедельник.
  • С тех пор, как вернулся к "ирискам" Дэвид Мойес, команда одержала три победы и ничью в своих пяти матчах чемпионата.
  • "Эвертон" победил со счетом 2:1 в сентябрьском матче, но здесь почти наверняка столкнется с более трудной задачей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лондонской команде не смогут помочь Шейк Дукуре, Джоэл Уорд, и Чади Риад.

Дэвиду Мойесу будет очень трудно, ведь он не сможет рассчитывать на Орла Мангала, Армандо Броха, Доминика Калверт-Льюина, Дуайта Макнейла, Юсефа Чермити, Шеймуса Коулмана, и Натана Паттерсона из-за травм, зато Абдулай Дукуре пропустит матч из-за удаления.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Геи — Муньос, Хьюз, Уортон, Митчелл — Сарр, Эзе, - Матета

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковски, О`Браен — Гуйе, Гарнер — Гаррисон, Алькарас, Линдстрем — Бету

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.84
3.54
4.90
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Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 1.5 - 1:1. Даже в поражениях от "Астон Виллы" и "Борнмута" "Эвертон" мог получить очки, а в матче против "Ливерпуля" команда показала себя с лучшей стороны, продемонстрировав, какую замечательную работу сделал Дэвид Мойес с ограниченными ресурсами после возвращения в клуб.

Для "Кристал Пэлас" этот матч традиционно является сложным — только две победы в последних 23 встречах. Однако последние выступления команды также впечатляют, и эта игра обещает быть напряженной и интересной. Оба клуба почти гарантировали себе сохранение места в Премьер-лиге, поэтому борьба будет ожесточенной.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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