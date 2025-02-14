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Вест Хэм – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Брентфордом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 25-й тур.
15 февраля. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Встреча двух середняков лиги, у которых дела идут немного по-разному, но разница в месте, которое они занимают в Премьер-лиге, куда больше, чем разница очков, которая их разделяет между собой.
"Брентфорд" на расстоянии трех очков от десятого "Брайтона", а "Вест Хэм" сейчас вообще на 16-й строчке, хотя расстояние до "пчел" составляет всего 4 очка. Это шанс для "молотобойцев" сократить это отставание до 1 балла.
Новости "Вест Хэма"
Команда Грэма Поттера изменила свою игру после прихода нового наставника. На самом деле, несмотря на последние результаты, они действительно играют по-другому и это скорее позитив, но болельщики требуют результата, а не просто улучшения игры. Поэтому давление все еще на месте, команда должна быть выше в турнирной таблице.
Начнем сразу с первого матча, когда Поттер присоединился к команде: поражение от "Астон Виллы" в Кубке Англии (1:2), там они неплохо сыграли первые 30 минут, но дальше запала не хватило. Соперник включился на короткое время и забрал победу.
Далее была классная перестрелка с "Фулхэмом", где "молотобойцам" удалось забрать три очка и победить со счетом 3:2. А вот дальше все не так весело: проиграли "Кристал Пэлас" (0:2) и практически без шансов проиграли. Кроме того, была ничья против "Астон Виллы", на этот раз в рамках АПЛ (1:1), ту игру скорее стоит отнести в актив "молотобойцам", а в прошлом туре уступили "Челси" на выезде (1:2), хотя там можно было рассчитывать на большее.
Новости "Брентфорда"
Подопечные Томаса Франка находятся примерно в той же фазе, что и их соперники. Есть игровые проблемы, есть проблемы с результатами, хотя с начала сезона у них были невероятные результаты на домашнем стадионе. Именно благодаря тем результатам они могут находиться на 11-м месте в АПЛ.
За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала сенсационно вылетели из Кубка Англии от "Плимута" у себя дома (0:1), абсолютно ужасное выступление от "пчел". Далее дали хороший бой "Манчестер Сити" в АПЛ (2:2), а ничья вырвали на последних минутах.
Впоследствии уступили "Ливерпулю" (0:2) и к тому матчу минимум вопросов, ведь соперник сильный. Но матч с "Кристал Пэлас" стал неплохой реабилитацией, там они обыграли "орлов" (2:1). Однако в прошлом туре при неплохой игре у себя дома все же проиграли "Тоттенхэму" (0:2), там просто стоило использовать свои моменты. Надеемся, что в матче с "Вест Хэмом" с реализацией будет лучше, а еще надеемся на Егора Ярмолюка в старте.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Личные встречи
28.09.24 АПЛ "Брентфорд" — "Вест Хэм" 1:1
26.02.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Брентфорд" 4:2
04.11.23 АПЛ "Брентфорд" — "Вест Хэм" 3:2
14.05.23 АПЛ "Брентфорд" — "Вест Хэм" 2:0
07.01.23 КА "Брентфорд" — "Вест Хэм" 0:1
Цифры и факты
- "Вест Хэм" пропустил как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Брентфорд" забил как минимум 2 гола в последних 3 выездных матчах против "Вест Хэма" во всех турнирах.
- "Вест Хэм" не может победить уже в трех матчах подряд после победы над "Фулхэмом".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Грэм Поттер в этой игре не может рассчитывать на помощь Жан-Клера Тодибо, Майкла Антони, Никласа Фюллькрюга и Крисенсио Саммервилла. Все травмированы. Также под вопросом Эдсон Альварес и Лукас Пакета.
Что касается Томаса Франко, то у него на травмах Джош Дасилва, Рико Генри, Аарон Гики, Игорь Тьяго и Густаво Нуньеш. Кроме того, под вопросом Марк Флеккен, основной голкипер команды.
"Вест Хэм", 3-4-2-1: Ареола — Мавропанос, Килман, Крессуэлл — Ван-Биссака, Соучек, Альварес, Эмерсон — Солер, Кудус — Боуэн
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Йенсен, Норгор — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Брентфордом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Трудно подобрать две более равные команды, чем эти два коллектива прямо сейчас. У них похожая форма, похожие сильные стороны и похожие игровые стили, хоть и воплощаются они через разные игровые схемы. Именно из-за такого равенства со всех сторон трудно прогнозировать что-то, кроме ничьей, но точно с голами, ведь они любят забивать. Результативная ничья.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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