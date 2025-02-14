Вест Хэм – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 15.02.2025

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Встреча двух середняков лиги, у которых дела идут немного по-разному, но разница в месте, которое они занимают в Премьер-лиге, куда больше, чем разница очков, которая их разделяет между собой.

"Брентфорд" на расстоянии трех очков от десятого "Брайтона", а "Вест Хэм" сейчас вообще на 16-й строчке, хотя расстояние до "пчел" составляет всего 4 очка. Это шанс для "молотобойцев" сократить это отставание до 1 балла.

Новости "Вест Хэма"

Команда Грэма Поттера изменила свою игру после прихода нового наставника. На самом деле, несмотря на последние результаты, они действительно играют по-другому и это скорее позитив, но болельщики требуют результата, а не просто улучшения игры. Поэтому давление все еще на месте, команда должна быть выше в турнирной таблице.

Начнем сразу с первого матча, когда Поттер присоединился к команде: поражение от "Астон Виллы" в Кубке Англии (1:2), там они неплохо сыграли первые 30 минут, но дальше запала не хватило. Соперник включился на короткое время и забрал победу.

Далее была классная перестрелка с "Фулхэмом", где "молотобойцам" удалось забрать три очка и победить со счетом 3:2. А вот дальше все не так весело: проиграли "Кристал Пэлас" (0:2) и практически без шансов проиграли. Кроме того, была ничья против "Астон Виллы", на этот раз в рамках АПЛ (1:1), ту игру скорее стоит отнести в актив "молотобойцам", а в прошлом туре уступили "Челси" на выезде (1:2), хотя там можно было рассчитывать на большее.

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Франка находятся примерно в той же фазе, что и их соперники. Есть игровые проблемы, есть проблемы с результатами, хотя с начала сезона у них были невероятные результаты на домашнем стадионе. Именно благодаря тем результатам они могут находиться на 11-м месте в АПЛ.

За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала сенсационно вылетели из Кубка Англии от "Плимута" у себя дома (0:1), абсолютно ужасное выступление от "пчел". Далее дали хороший бой "Манчестер Сити" в АПЛ (2:2), а ничья вырвали на последних минутах.

Впоследствии уступили "Ливерпулю" (0:2) и к тому матчу минимум вопросов, ведь соперник сильный. Но матч с "Кристал Пэлас" стал неплохой реабилитацией, там они обыграли "орлов" (2:1). Однако в прошлом туре при неплохой игре у себя дома все же проиграли "Тоттенхэму" (0:2), там просто стоило использовать свои моменты. Надеемся, что в матче с "Вест Хэмом" с реализацией будет лучше, а еще надеемся на Егора Ярмолюка в старте.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.09.24 АПЛ "Брентфорд" — "Вест Хэм" 1:1

26.02.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Брентфорд" 4:2

04.11.23 АПЛ "Брентфорд" — "Вест Хэм" 3:2

14.05.23 АПЛ "Брентфорд" — "Вест Хэм" 2:0

07.01.23 КА "Брентфорд" — "Вест Хэм" 0:1

Цифры и факты

"Вест Хэм" пропустил как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Брентфорд" забил как минимум 2 гола в последних 3 выездных матчах против "Вест Хэма" во всех турнирах.

"Вест Хэм" не может победить уже в трех матчах подряд после победы над "Фулхэмом".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Грэм Поттер в этой игре не может рассчитывать на помощь Жан-Клера Тодибо, Майкла Антони, Никласа Фюллькрюга и Крисенсио Саммервилла. Все травмированы. Также под вопросом Эдсон Альварес и Лукас Пакета.

Что касается Томаса Франко, то у него на травмах Джош Дасилва, Рико Генри, Аарон Гики, Игорь Тьяго и Густаво Нуньеш. Кроме того, под вопросом Марк Флеккен, основной голкипер команды.

"Вест Хэм", 3-4-2-1: Ареола — Мавропанос, Килман, Крессуэлл — Ван-Биссака, Соучек, Альварес, Эмерсон — Солер, Кудус — Боуэн

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Йенсен, Норгор — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Трудно подобрать две более равные команды, чем эти два коллектива прямо сейчас. У них похожая форма, похожие сильные стороны и похожие игровые стили, хоть и воплощаются они через разные игровые схемы. Именно из-за такого равенства со всех сторон трудно прогнозировать что-то, кроме ничьей, но точно с голами, ведь они любят забивать. Результативная ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.