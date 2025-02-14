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Фулхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ на 14.02.2025

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Фулхэмом" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии

Фулхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ на 14.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля. 17:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамелл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Матч "Фулхэма" против "Ноттингем Форест" — это прежде всего противостояние двух коллективов, которые откровенно поражают фанатов своими успехами в этом сезоне. "Дачники", имея один из самых скромных бюджетов в лиге, уверенно располагаются в топ-10, и уже несколько раз отбирали очки у английских грандов. Ну а "лесниким" - главная сенсация этого сезона в АПЛ, коллектив продолжает уверенно держаться в тройке лидеров.

Еще один интересный факт - во главе обоих клубов стоят два топовых португальских тренера, которые выжимают максимум из своих команд. Кто из них порадует болельщиков на этот раз, сейчас разберемся!

Содержание

Новости "Фулхэма"

Сказать, что сегодняшние хозяева проводят классный сезон - ничего не сказать. Команда, которая немного тратит на трансферы и не имеет в своем составе больших звезд, отстает от зоны еврокубков лишь на несколько очков. Подопечные Марку Силвы вполне могли бы уже сейчас находиться в топ-6, если бы не одно "но" - колоссальное количество ничейных результатов, которых набралось уже 9 за 24 матча.

Качество игры лондонского коллектива тоже приятно поражает. Так, например, в прошлом туре "Фулхэм" на выезде оказался сильнее мощного "Ньюкасла" (2:1), переиграв "сорок" абсолютно по делу. Затем удалось с помощью резервного состава пройти в следующую стадию Кубка Англии благодаря победе над "Уиганом" (2:1).

Фулхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ на 14.02.2025 - изображение 1

Новости "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" в прошлом туре одержал самую крупную за 34 года победу. Более того, разбит был не какой-то представитель низших лиг, а солидный оппонент - "Брайтон"(7:0). Затем резервный состав, хоть и на нервах, но все же прошел по пенальти скромный "Эксетер" из Первой лиги в рамках Кубка Англии.

Отдельно хотелось бы отметить умение "лесников" мощно выступать на выезде. По этому показателю они показывают второй результат в лиге, уступая лишь "Ливерпулю". В активе ноттингемцев семь побед, две ничьи и три поражения. Статистика прекрасна, однако еще свеж в памяти недавний разгром от "Борнмута" (0:5), поэтому Нуну Эшпириту Санту должен сделать определенные выводы, а не почивать на лаврах.

Фулхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ на 14.02.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 24 17 6 1 58-23 57
2 Арсенал "Арсенал" 24 14 8 2 49-22 50
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47
4 Челси "Челси" 24 12 7 5 47-31 43
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 24 12 5 7 48-35 41
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 24 12 5 7 42-29 41
7 Борнмут "Борнмут" 24 11 7 6 41-28 40
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 24 10 7 7 34-37 37
9 Фулхэм "Фулхэм" 24 9 9 6 36-32 36
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 8 10 6 35-38 34
11 Брентфорд Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 24 7 9 8 28-30 30
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 24 8 5 11 28-34 29
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 24 8 3 13 48-37 27
15 Эвертон Эвертон 24 6 9 9 25-30 27
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 24 7 6 11 29-46 27
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 24 5 4 15 34-52 19
18 Лестер Сити "Лестер Сити" 24 4 5 15 25-53 17
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 24 3 7 14 22-49 16
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 24 2 3 19 18-54 9

Очные встречи

28.09.2024 АПЛ "Ноттингем Форест" 0:1 "Фулхэм"

02.04.2024 АПЛ "Ноттингем Форест" 3:1 "Фулхэм"

06.12.2023 АПЛ "Фулхэм" 5:0 "Ноттингем Форест"

11.02.2023 АПЛ "Фулхэм" 2:0 "Ноттингем Форест"

16.09.2022 АПЛ "Ноттингем Форест" 2:3 "Фулхэм"

Цифры и факты

  • "Дачники" забивают минимум дважды в 6 из прошлых 7 встреч в чемпионате Англии
  • "Фулхэм" не проиграл в 10 из 12 предыдущих матчей в Премьер-лиге (4 победы и 6 ничьих).
  • В 17 предыдущих играх "Ноттингема" в чемпионате ничья была только один раз (12 побед и 4 поражения).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Тренерский штаб хозяев позволил себе выставить против "Уигана" резервный состав, что должно положительно повлиять на физические кондиции основных игроков. Что касается потерь, то после травмы Гарри Уилсона правый фланг атаки отдан в распоряжение Адаму Траоре.

Мы очень сильно удивимся, если тренерский штаб "лесников" после очень удачного поединка с "Брайтоном" в крайнем туре АПЛ решит что-то менять в настолько хорошо работающем механизме.

Что же до Кубка Англии против "Эксетера", то здесь у гостей также вышел полностью резервный состав, за исключением Данило. Но бразилец не так давно вернулся после тяжелой травмы, поэтому ему необходима игровая практика.

Ориентировочный состав "Фулхэма" (4-2-3-1): Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Лукич, Берге — Траоре, Смит-Роу, Ивоби — Хименес

Ориентировочный состав "Ноттингем Форест" (3-4-1-2): Селс — Миленкович, Мурилло, Морато — Айна, Данило, Андерсон, Уильямс — Гиббс-Уайт — Эланга, Вуд

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.28
3.40
3.36
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Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

Сложно выделить однозначного фаворита встречи. С одной стороны, "Фулхэм" играет дома, но слишком часто теряет очки из-за ничьих. А с другой, "Ноттингем" хоть и борется за топ-3, но тяжело игнорировать последнее выездное поражение от "Борнмута" (0:5). Букмекеры почему-то ощутимо склоняются в пользу "дачников". Предлагаем от этого и оттолкнуться, ведь, по нашему мнению, эти коэффициенты не отражают оптимальной формы команд.

"Фулхэм" показывает хороший футбол, но слишком откровенный стиль игры уже стоил им большого количества потерянных очков. "Ноттингем", который классно действует на открытом пространстве, должен этим воспользоваться. К тому же "лесники" успешно выступают на выезде - лишь 3 поражения из 12 матчей. Вывод напрашивается сам собой: "Ноттингем Форест" не проиграет.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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