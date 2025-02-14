Саутгемптон – Борнмут. Анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ на 15.02.2025

Английская Премьер-лига. 25-й тур

15 февраля. 17:00. Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".

Главный судья: Джаррет Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Новости "Саутгемптона"

По результатам сезона 2023/2024 "Саутгемптон" перебрался из Чемпионшипа в АПЛ. Статистика нынешнего сезона говорит о том, что команда не готова к жизни в АПЛ. Из 24-х матчей 19 - проиграли, три провели вничью и всего два - выиграли. Все идет к тому, что "святые" вернутся в Чемпионшип.

В декабре 2024 года после разгрома от "Тоттенхэма" (0:5, АПЛ) руководство клуба уволило Рассела Мартина и назначила Ивана Юрича (которого уволили из "Ромы"). Хорватский специалист подписал контракт с "Саутгемптоном" до лета 2026 года. Стартовал Юрич не очень убедительно. Первые шесть матчей АПЛ проиграл. И только в 24-ом туре "святым" удалось выиграть у команды, которая тоже шагает в зоне вылета - у "Ипсвич Таун" (1:2). Но эта победа никак не изменила турнирное положение "Саутгемптона".

Главная проблема "Саутгемптона" - оборона. Команда пропускает в среднем 2,5 голов за 90 минут. Правда, изредка "святые" поражают ворота соперников. Ключевая атакующая сила - нигерийский нападающий Поль Онуачу, который как раз и забил победный гол "Ипсвичу" в 24-ом туре.

Ориентировочный состав "Саутгемптона"

У Ивана Юрича есть травмированные игроки. Стивенс, Лариос, Стюарт, Фейзер и Харвуд-Беллис. Повреждение колена Харвуда-Белиса оголяет и без того слабую оборону команды. Радует, что восстановился после травмы Камала Сулемана. Ганский вингер может помочь в атаках команде и создать несколько опасных моментов.

3-4-2-1: Рамздейл — Велингтон, Беднарек, Бри — Сантос, Арибо, Угочукву, Уокер-Питерс — Гренбэк, Фернандеш — Онуачу

Новости "Борнмута"

"Вишни" проводят прекрасный сезон. Перед матчем с "Саутгемптоном" команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ и у нее есть все шансы подняться еще выше и получить путевку в Лигу чемпионов. Большую роль в таком взлете сыграл украинский футболист Илья Забарный. "Забу - прекрасный игрок, который постоянно прогрессирует и становится лидером нашей команды", - сказал главный тренер "Борнмута" Андони Ираола после матча с "Эвертоном". Сегодня Илья здоров, а значит готов выйти на поле и помогать "вишням" побеждать.

"Борнмут" показывает достаточно стабильный футбол. Выиграл у "Фореста" (5:0), "Ньюкасла" (1:4). Не уступил "Челси" (2:2). Досадное поражение в 24-ом туре АПЛ от "Ливерпуля" (0:2) не должно отрицательно повлиять на психологическое состояние команды.

Ориентировочный состав "Борнмута"

Несмотря на то, что Ираола имеет большое количество травмированных футболистов, команда не выглядит ослабленной. Главному тренеру удалось создать сбалансированный и взаимозаменяемый коллектив. Араухо, Эванилсон, Сенеси, Унал, Смит, Хилл, Синистерра, Скотт - травмированы.

4-2-3-1: Аррисабалага — Кук, Забарный, Хейсен, Керкез — Кристи, Адамс — Тавеньер, Клюйверт, Семеньо — Уаттара

Турнирное положение команд

Личные встречи команд

Команды провели между собой 15 матчей. Четыре победы одержал "Борнмут", семь - "Саутгемптон". Четыре матча завершились вничью. "Борнмут" забил 15 мячей, "Саутгемптон" - 21.

Последние пять матчей между командами (АПЛ):

20.09.2019. АПЛ. "Саутгемптон" — "Борнмут" 1:3

19.07.2020. АПЛ. "Борнмут" — "Саутгемптон" 0:2

19.10.2022. АПЛ. "Борнмут" — "Саутгемптон" 0:1

27.04.2023. АПЛ. "Саутгемптон" — "Борнмут" 0:1

30.09.2024. АПЛ. "Борнмут" — "Саутгемптон" 3:1

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Борнмутом" от UA-Футбол

"Саутгемптон" находится в печальном состоянии. Нет повода предполагать, что в матче с "Борнмутом" команда Ивана Юрича может одержать победу. Правда, в футболе иногда случаются чудеса... В последних матчах "Саутгемптона" под руководством хорвата наблюдается некоторая активизация атакующих действий команды. Есть шанс увидеть гол и от "святых".

"Борнмут" находится в идеальном состоянии, чтобы одержать победу над аутсайдером АПЛ. Еще больше придает команде мотивации возможность получить заветную путевку в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026. "Вишни" вместе с Ильей Забарным практически одинаково стабильно играют как на домашнем стадионе, так и в гостях. Перед матчем с "Саутгемптоном" команда Ираолы не проиграла семь гостевых игр подряд. Нет никаких предпосылок сомневаться в победе "Борнмута" и 15 февраля.

Ключевой атакующий футболист "Борнмута" Джастин Клюйверт показывает прекрасный результат в нынешнем сезоне - в 23-ех матчах (АПЛ) нидерландец забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Есть вероятность, что и "Саутгемптону" Клюйверт забьет. Соответственно, можно делать ставки на индивидуальный тотал Джастина. Так же может сработать ставка "обе забьют - да".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.