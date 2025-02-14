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Саутгемптон – Борнмут. Анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ на 15.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Саутгемптоном" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 25-й тур
15 февраля. 17:00. Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".
Главный судья: Джаррет Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Новости "Саутгемптона"
По результатам сезона 2023/2024 "Саутгемптон" перебрался из Чемпионшипа в АПЛ. Статистика нынешнего сезона говорит о том, что команда не готова к жизни в АПЛ. Из 24-х матчей 19 - проиграли, три провели вничью и всего два - выиграли. Все идет к тому, что "святые" вернутся в Чемпионшип.
В декабре 2024 года после разгрома от "Тоттенхэма" (0:5, АПЛ) руководство клуба уволило Рассела Мартина и назначила Ивана Юрича (которого уволили из "Ромы"). Хорватский специалист подписал контракт с "Саутгемптоном" до лета 2026 года. Стартовал Юрич не очень убедительно. Первые шесть матчей АПЛ проиграл. И только в 24-ом туре "святым" удалось выиграть у команды, которая тоже шагает в зоне вылета - у "Ипсвич Таун" (1:2). Но эта победа никак не изменила турнирное положение "Саутгемптона".
Главная проблема "Саутгемптона" - оборона. Команда пропускает в среднем 2,5 голов за 90 минут. Правда, изредка "святые" поражают ворота соперников. Ключевая атакующая сила - нигерийский нападающий Поль Онуачу, который как раз и забил победный гол "Ипсвичу" в 24-ом туре.
Ориентировочный состав "Саутгемптона"
У Ивана Юрича есть травмированные игроки. Стивенс, Лариос, Стюарт, Фейзер и Харвуд-Беллис. Повреждение колена Харвуда-Белиса оголяет и без того слабую оборону команды. Радует, что восстановился после травмы Камала Сулемана. Ганский вингер может помочь в атаках команде и создать несколько опасных моментов.
3-4-2-1: Рамздейл — Велингтон, Беднарек, Бри — Сантос, Арибо, Угочукву, Уокер-Питерс — Гренбэк, Фернандеш — Онуачу
Новости "Борнмута"
"Вишни" проводят прекрасный сезон. Перед матчем с "Саутгемптоном" команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ и у нее есть все шансы подняться еще выше и получить путевку в Лигу чемпионов. Большую роль в таком взлете сыграл украинский футболист Илья Забарный. "Забу - прекрасный игрок, который постоянно прогрессирует и становится лидером нашей команды", - сказал главный тренер "Борнмута" Андони Ираола после матча с "Эвертоном". Сегодня Илья здоров, а значит готов выйти на поле и помогать "вишням" побеждать.
"Борнмут" показывает достаточно стабильный футбол. Выиграл у "Фореста" (5:0), "Ньюкасла" (1:4). Не уступил "Челси" (2:2). Досадное поражение в 24-ом туре АПЛ от "Ливерпуля" (0:2) не должно отрицательно повлиять на психологическое состояние команды.
Ориентировочный состав "Борнмута"
Несмотря на то, что Ираола имеет большое количество травмированных футболистов, команда не выглядит ослабленной. Главному тренеру удалось создать сбалансированный и взаимозаменяемый коллектив. Араухо, Эванилсон, Сенеси, Унал, Смит, Хилл, Синистерра, Скотт - травмированы.
4-2-3-1: Аррисабалага — Кук, Забарный, Хейсен, Керкез — Кристи, Адамс — Тавеньер, Клюйверт, Семеньо — Уаттара
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Личные встречи команд
Команды провели между собой 15 матчей. Четыре победы одержал "Борнмут", семь - "Саутгемптон". Четыре матча завершились вничью. "Борнмут" забил 15 мячей, "Саутгемптон" - 21.
Последние пять матчей между командами (АПЛ):
20.09.2019. АПЛ. "Саутгемптон" — "Борнмут" 1:3
19.07.2020. АПЛ. "Борнмут" — "Саутгемптон" 0:2
19.10.2022. АПЛ. "Борнмут" — "Саутгемптон" 0:1
27.04.2023. АПЛ. "Саутгемптон" — "Борнмут" 0:1
30.09.2024. АПЛ. "Борнмут" — "Саутгемптон" 3:1
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Борнмутом" от UA-Футбол
"Саутгемптон" находится в печальном состоянии. Нет повода предполагать, что в матче с "Борнмутом" команда Ивана Юрича может одержать победу. Правда, в футболе иногда случаются чудеса... В последних матчах "Саутгемптона" под руководством хорвата наблюдается некоторая активизация атакующих действий команды. Есть шанс увидеть гол и от "святых".
"Борнмут" находится в идеальном состоянии, чтобы одержать победу над аутсайдером АПЛ. Еще больше придает команде мотивации возможность получить заветную путевку в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026. "Вишни" вместе с Ильей Забарным практически одинаково стабильно играют как на домашнем стадионе, так и в гостях. Перед матчем с "Саутгемптоном" команда Ираолы не проиграла семь гостевых игр подряд. Нет никаких предпосылок сомневаться в победе "Борнмута" и 15 февраля.
Ключевой атакующий футболист "Борнмута" Джастин Клюйверт показывает прекрасный результат в нынешнем сезоне - в 23-ех матчах (АПЛ) нидерландец забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Есть вероятность, что и "Саутгемптону" Клюйверт забьет. Соответственно, можно делать ставки на индивидуальный тотал Джастина. Так же может сработать ставка "обе забьют - да".
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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