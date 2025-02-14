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Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025
Будет ли хоть какая-то интрига?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25 тур
15 февраля, 14:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Сэмюэль Берротт
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Лисы" борются за зону вылета, а "канониры" параллельно до сих пор сохраняют шансы на чемпионство. Чем ближе к завершению чемпионата, тем больше вес очков. Для обеих команд они на кону золота. Когда в первом круге такая ответственность не давила, то коллективы выдали безумный матч на "Эмирейтс" с шестью голами и победными мячами "Арсенала" на 90+4 и 90+9 минутах. Теперь же команды в совсем других кондициях.
Новости Лестера
В минувшие выходные "лисы" под руководством Рууда ван Нистелроя на его же родном "Олд Траффорд" встретились с очень большой несправедливостью. Экономия ФА их же и сгубила: отсутствие VAR и ошибка арбитров в реальной игре подарила победу МЮ благодаря голу из офсайда на последних минутах. А "Лестер" был достаточно близок, чтобы выбить МЮ из Кубка Англии.
Совсем недавно "лисы" победили "Тоттенхэм" в гостях. Эти три очка сохранили шансы команде на выживание. Потому что параллельно одни провалы: восемь поражений в последних девяти матчах. В том числе прямым конкурентам "Эвертону" и "Вулверхэмптону" с общим счетом 0:7. В общем "Лестеру" гораздо легче сейчас играть с представителями верхней части турнирной таблицы. "Лисы" против "топов" пропускают меньше и хоть где-то забивают.
Кадры хозяев
Три футболиста недоступны ван Нистелрою. Речь идет о Фатаве, Перейре и Суттаре. Все уже давно в лазарете, поэтому их потеря не является неожиданностью.
Новости Арсенала
"Канониры" в минувшие выходные не играли в Кубке Англии, ведь вылетели от вышеупомянутого "Манчестер Юнайтед" еще на раунд раньше. Они провели сборы в Дубае, однако в кондициях вернулись не все. Но об этом позже. Относительно последнего на данный момент матча – это поединок против "Ньюкасла" в Кубке лиги. Это было второе подряд поражение "сорокам" с идентичными 0:2. Теперь у подопечных Артеты остается только Лига чемпионов и АПЛ.
В чемпионате текущий отрыв от первого "Ливерпуля" составляет семь очков. Учитывая результаты мерсисайдцев в 2025 году, то есть их спад, все возможно отыграть. Но и "Арсенал" кое-где грешит потерями очков, хоть и не часто. За последние пять матчей в чемпионате на их счету 11 набранных очков – ровно столько, сколько и у "Ливерпуля". Но есть и большой плюс: разгром "Манчестер Сити" со счетом 5:1.
Кадры гостей
А вот потери… На сборах в тёплых краях травмировался Хаверц и выбыл на долгий срок. В общем, болельщики лондонцев не очень были расстроены, ведь Кай в последнее время играл на очень плохом уровне. Но если учесть то, что в лазарете находятся еще и Жезус, Сака и Мартинелли – это беда. Придется надеяться на условного Стерлинга.
Последние пять матчей Лестера и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 07.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (Кубок Англии)
- 01.02. Эвертон – Лестер 4:0 (АПЛ)
- 26.01. Тоттенхэм – Лестер 1:2 (АПЛ)
- 18.01. Лестер – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
- 15.01. Лестер – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)
- 02.02. Арсенал – Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)
- 29.01. Жирона – Арсенал 1:2 (ЛЧ)
- 25.01. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 22.01. Арсенал – Динамо Загреб 3:0 (ЛЧ)
Последние пять личных встреч между командами
28.09.24. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)
25.02.23. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)
13.08.22. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)
13.03.22. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)
30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|
"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|
Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|
"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|
"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|
"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|
"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|
"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|
"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|
Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|
"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|
"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|
Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|
"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|
"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|
Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|
"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Арсенал
Прогноз на матч Лестер – Арсенал от UA-Football
"Лисы" – это очень веселая команда. Конечно же для нейтрального болельщика, а не для фанатов самого “Лестера”. И в матче против "Арсенала" подопечные ван Нистелроя снова могут показать взрывной, пусть и не идеальный футбол. Тем более, что многие игроки гостей в лазарете, а значит будут масштабные изменения от Артеты. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,06).
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