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Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025

Англия
Обновлено

Будет ли хоть какая-то интрига?

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 25 тур

15 февраля, 14:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

"Лисы" борются за зону вылета, а "канониры" параллельно до сих пор сохраняют шансы на чемпионство. Чем ближе к завершению чемпионата, тем больше вес очков. Для обеих команд они на кону золота. Когда в первом круге такая ответственность не давила, то коллективы выдали безумный матч на "Эмирейтс" с шестью голами и победными мячами "Арсенала" на 90+4 и 90+9 минутах. Теперь же команды в совсем других кондициях.

Новости Лестера

В минувшие выходные "лисы" под руководством Рууда ван Нистелроя на его же родном "Олд Траффорд" встретились с очень большой несправедливостью. Экономия ФА их же и сгубила: отсутствие VAR и ошибка арбитров в реальной игре подарила победу МЮ благодаря голу из офсайда на последних минутах. А "Лестер" был достаточно близок, чтобы выбить МЮ из Кубка Англии.

Совсем недавно "лисы" победили "Тоттенхэм" в гостях. Эти три очка сохранили шансы команде на выживание. Потому что параллельно одни провалы: восемь поражений в последних девяти матчах. В том числе прямым конкурентам "Эвертону" и "Вулверхэмптону" с общим счетом 0:7. В общем "Лестеру" гораздо легче сейчас играть с представителями верхней части турнирной таблицы. "Лисы" против "топов" пропускают меньше и хоть где-то забивают.

Кадры хозяев

Три футболиста недоступны ван Нистелрою. Речь идет о Фатаве, Перейре и Суттаре. Все уже давно в лазарете, поэтому их потеря не является неожиданностью.

Новости Арсенала

"Канониры" в минувшие выходные не играли в Кубке Англии, ведь вылетели от вышеупомянутого "Манчестер Юнайтед" еще на раунд раньше. Они провели сборы в Дубае, однако в кондициях вернулись не все. Но об этом позже. Относительно последнего на данный момент матча – это поединок против "Ньюкасла" в Кубке лиги. Это было второе подряд поражение "сорокам" с идентичными 0:2. Теперь у подопечных Артеты остается только Лига чемпионов и АПЛ.

В чемпионате текущий отрыв от первого "Ливерпуля" составляет семь очков. Учитывая результаты мерсисайдцев в 2025 году, то есть их спад, все возможно отыграть. Но и "Арсенал" кое-где грешит потерями очков, хоть и не часто. За последние пять матчей в чемпионате на их счету 11 набранных очков – ровно столько, сколько и у "Ливерпуля". Но есть и большой плюс: разгром "Манчестер Сити" со счетом 5:1.

Кадры гостей

А вот потери… На сборах в тёплых краях травмировался Хаверц и выбыл на долгий срок. В общем, болельщики лондонцев не очень были расстроены, ведь Кай в последнее время играл на очень плохом уровне. Но если учесть то, что в лазарете находятся еще и Жезус, Сака и Мартинелли – это беда. Придется надеяться на условного Стерлинга.

Последние пять матчей Лестера и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

  • 07.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (Кубок Англии)
  • 01.02. Эвертон – Лестер 4:0 (АПЛ)
  • 26.01. Тоттенхэм – Лестер 1:2 (АПЛ)
  • 18.01. Лестер – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
  • 15.01. Лестер – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)
  • 02.02. Арсенал – Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)
  • 29.01. Жирона – Арсенал 1:2 (ЛЧ)
  • 25.01. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 22.01. Арсенал – Динамо Загреб 3:0 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между командами

28.09.24. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

25.02.23. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)

13.08.22. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

13.03.22. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)

30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 24 17 6 1 58-23 57
2

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 5"Арсенал"

 24 14 8 2 49-22 50
3

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 24 14 5 5 40-27 47
4

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 7"Челси"

 24 12 7 5 47-31 43
5

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 8"Манчестер Сити"

 24 12 5 7 48-35 41
6

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 9"Ньюкасл"

 24 12 5 7 42-29 41
7

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 10"Борнмут"

 24 11 7 6 41-28 40
8

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 24 10 7 7 34-37 37
9

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 12"Фулхэм"

 24 9 9 6 36-32 36
10

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 13"Брайтон энд Хоув Альбион"

 24 8 10 6 35-38 34
11

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 14Брентфорд

 24 9 4 11 42-42 31
12

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 15"Кристал Пэлас"

 24 7 9 8 28-30 30
13

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 24 8 5 11 28-34 29
14

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 17"Тоттенхэм"

 24 8 3 13 48-37 27
15

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 18Эвертон

 24 6 9 9 25-30 27
16

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 19"Вест Хэм Юнайтед"

 24 7 6 11 29-46 27
17

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 24 5 4 15 34-52 19
18

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 21"Лестер Сити"

 24 4 5 15 25-53 17
19

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 22Ипсвич Таун

 24 3 7 14 22-49 16
20

Лестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 24 2 3 19 18-54 9

Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Арсенал

BetKing
9.10
5.40
1.36
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Прогноз на матч Лестер – Арсенал от UA-Football

"Лисы" – это очень веселая команда. Конечно же для нейтрального болельщика, а не для фанатов самого “Лестера”. И в матче против "Арсенала" подопечные ван Нистелроя снова могут показать взрывной, пусть и не идеальный футбол. Тем более, что многие игроки гостей в лазарете, а значит будут масштабные изменения от Артеты. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,06).

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