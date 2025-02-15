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Манчестер Сити – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025
Очередной вызов для подопечных Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25 тур
15 февраля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Горожане" продолжают мучиться. Соперник сегодня – далеко не из легких. "Ньюкасл" имеет хорошие достижения в кубковых турнирах, высоко идет в АПЛ. Хотя тоже имеет свои проблемы. В первом круге команды разошлись результативной ничьей. Как же будет сейчас?
Новости Манчестер Сити
Посреди недели команда Гвардиолы играла в Лиге чемпионов против "Реала". Очень масштабной была вывеска этого матча. Сам поединок оправдал все ожидания: пять голов, безумный камбек, околофутбольные игры. "Сити" благодаря дублю Холанда вел в счете по состоянию на 80 минуту. Однако “Реал” включил свою лигочемпионовскую магию и перед финальным свистком вырвал победу. Таким образом, поставил "Ман Сити" под большую угрозу вылета из ЛЧ.
В рамках АПЛ тоже все не очень весело. Но это если говорить о чемпионских амбициях, которые у команды давно уже уехали в забвение. Более реальная цель – это попадание в зону Лиги чемпионов. До четвертого "Челси" всего два очка. Однако прямо сейчас “Сити” имеет столько же зачетных пунктов, сколько и “Ньюкасл”. И всего на один больше, чем "Борнмут". Конкуренция безумная.
Кадры хозяев
В прошлом матче с "Реалом" Аканджи и Грилиш получили травмы. Пусть и повреждения были незначительны, но их участие сегодня под вопросом. В общем, вне игры находятся Родри и Бобб. Лазарет уже значительно меньше.
Новости Ньюкасла
Последние два матча "сорок" были кубковыми. Сначала подопечные Эдди Хау добили “Арсенал” и прошли в финал Кубка лиги. А 8 февраля "Ньюкасл" в гостях победил "Бирмингем". К 40 минуте счет уже был 2:2. Более того, каждая из команд успела по разу вести в счете. Но на 82-й минуте Уиллок оформил дубль и вырвал путевку для своей команды в раунд 1/8 финала Кубка Англии.
С начала декабря "сороки" играют в АПЛ без компромиссов: за последние 10 матчей семь побед и три поражения. В частности, два проигрыша были в последних трех турах. Оба – домашние. Сначала "Борнмут" разгромил подопечных Хау, затем – "Фулхэм" победил в волевом стиле. Хотя на рубеже декабря-января была разгромлена "Астон Вилла", а также побеждены "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Видно, что со временем немного устали "сороки".
Кадры гостей
Центральный защитник Ботман в матче против “Арсенала” получил повреждения, но еще не восстановился на все 100%. Его участие в поединке сегодня возможно, но он еще находится под вопросом. А вот точно не сыграют Жоэлинтон, Барнс и Ласселс.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасла
Последние пять встреч хозяев
- 11.02. Манчестер Сити – Реал 2:3 (ЛЧ)
- 08.02. Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)
- 02.02. Арсенал – Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)
- 29.01. Манчестер Сити – Брюгге 3:1 (ЛЧ)
- 25.01. Манчестер Сити – Челси 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 08.02. Бирмингем – Ньюкасл 2:3 (Кубок Англии)
- 05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)
- 01.02. Ньюкасл – Фулхэм 1:2 (АПЛ)
- 25.01. Саутгемптон – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)
- 18.01. Ньюкасл – Борнмут 1:4 (АПЛ)
Личные встречи между командами
28.09.24. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
16.03.24. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (Кубок Англии)
13.01.24. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)
27.09.23. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)
19.08.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|
"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|
Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|
"Челси"
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5
|
"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|
"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|
"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|
"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9
|
"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11
|
Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|
"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|
"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|
Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|
"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|
"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|
Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|
"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ньюкасл
Прогноз матча Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football
Индивидуально подопечные Гвардиола имеют класс повыше. Но команды у испанского тренера сейчас нет. В то же время "Ньюкасл" наоборот выигрывает и проигрывает командно. Коллективы между собой в последнее время играют очень ровно, все равно идут в турнирной таблице. Поэтому трудно кому-то отдать предпочтение. Прогноз: Ничья.
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