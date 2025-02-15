Манчестер Сити – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.2025

Английская Премьер-лига, 25 тур

15 февраля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Горожане" продолжают мучиться. Соперник сегодня – далеко не из легких. "Ньюкасл" имеет хорошие достижения в кубковых турнирах, высоко идет в АПЛ. Хотя тоже имеет свои проблемы. В первом круге команды разошлись результативной ничьей. Как же будет сейчас?

Новости Манчестер Сити

Посреди недели команда Гвардиолы играла в Лиге чемпионов против "Реала". Очень масштабной была вывеска этого матча. Сам поединок оправдал все ожидания: пять голов, безумный камбек, околофутбольные игры. "Сити" благодаря дублю Холанда вел в счете по состоянию на 80 минуту. Однако “Реал” включил свою лигочемпионовскую магию и перед финальным свистком вырвал победу. Таким образом, поставил "Ман Сити" под большую угрозу вылета из ЛЧ.

В рамках АПЛ тоже все не очень весело. Но это если говорить о чемпионских амбициях, которые у команды давно уже уехали в забвение. Более реальная цель – это попадание в зону Лиги чемпионов. До четвертого "Челси" всего два очка. Однако прямо сейчас “Сити” имеет столько же зачетных пунктов, сколько и “Ньюкасл”. И всего на один больше, чем "Борнмут". Конкуренция безумная.

Кадры хозяев

В прошлом матче с "Реалом" Аканджи и Грилиш получили травмы. Пусть и повреждения были незначительны, но их участие сегодня под вопросом. В общем, вне игры находятся Родри и Бобб. Лазарет уже значительно меньше.

Новости Ньюкасла

Последние два матча "сорок" были кубковыми. Сначала подопечные Эдди Хау добили “Арсенал” и прошли в финал Кубка лиги. А 8 февраля "Ньюкасл" в гостях победил "Бирмингем". К 40 минуте счет уже был 2:2. Более того, каждая из команд успела по разу вести в счете. Но на 82-й минуте Уиллок оформил дубль и вырвал путевку для своей команды в раунд 1/8 финала Кубка Англии.

С начала декабря "сороки" играют в АПЛ без компромиссов: за последние 10 матчей семь побед и три поражения. В частности, два проигрыша были в последних трех турах. Оба – домашние. Сначала "Борнмут" разгромил подопечных Хау, затем – "Фулхэм" победил в волевом стиле. Хотя на рубеже декабря-января была разгромлена "Астон Вилла", а также побеждены "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Видно, что со временем немного устали "сороки".

Кадры гостей

Центральный защитник Ботман в матче против “Арсенала” получил повреждения, но еще не восстановился на все 100%. Его участие в поединке сегодня возможно, но он еще находится под вопросом. А вот точно не сыграют Жоэлинтон, Барнс и Ласселс.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

11.02. Манчестер Сити – Реал 2:3 (ЛЧ)

08.02. Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)

02.02. Арсенал – Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)

29.01. Манчестер Сити – Брюгге 3:1 (ЛЧ)

25.01. Манчестер Сити – Челси 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

08.02. Бирмингем – Ньюкасл 2:3 (Кубок Англии)

05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)

01.02. Ньюкасл – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

25.01. Саутгемптон – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)

18.01. Ньюкасл – Борнмут 1:4 (АПЛ)

Личные встречи между командами

28.09.24. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

16.03.24. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (Кубок Англии)

13.01.24. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)

27.09.23. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)

19.08.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 24 17 6 1 58-23 57 2 "Арсенал" 24 14 8 2 49-22 50 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47 4 "Челси" 24 12 7 5 47-31 43 5 "Манчестер Сити" 24 12 5 7 48-35 41 6 "Ньюкасл" 24 12 5 7 42-29 41 7 "Борнмут" 24 11 7 6 41-28 40 8 "Астон Вилла" 24 10 7 7 34-37 37 9 "Фулхэм" 24 9 9 6 36-32 36 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 8 10 6 35-38 34 11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31 12 "Кристал Пэлас" 24 7 9 8 28-30 30 13 "Манчестер Юнайтед" 24 8 5 11 28-34 29 14 "Тоттенхэм" 24 8 3 13 48-37 27 15 Эвертон 24 6 9 9 25-30 27 16 "Вест Хэм Юнайтед" 24 7 6 11 29-46 27 17 "Вулверхэмптон" 24 5 4 15 34-52 19 18 "Лестер Сити" 24 4 5 15 25-53 17 19 Ипсвич Таун 24 3 7 14 22-49 16 20 "Саутгемптон" 24 2 3 19 18-54 9

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ньюкасл

Прогноз матча Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football

Индивидуально подопечные Гвардиола имеют класс повыше. Но команды у испанского тренера сейчас нет. В то же время "Ньюкасл" наоборот выигрывает и проигрывает командно. Коллективы между собой в последнее время играют очень ровно, все равно идут в турнирной таблице. Поэтому трудно кому-то отдать предпочтение. Прогноз: Ничья.