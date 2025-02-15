Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.02.2025

Английская Премьер-лига, 25 тур

16 февраля, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліверпуль - Вулвергемптон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

“Ливерпуль” борется с проблемами, которые создал сам себе. "Вулверхэмптон" имеет похожую ситуацию. Однако цели совсем другие. Мерсисайдцы работают над сохранением лидерской позиции в АПЛ, а волки – над сохранением прописки в чемпионате Англии. В первом круге в матче между этими командами на "Молинью" подопечные Слота одержали тяжелую, но все же победу. "Вулвз" огрызались, забили и проиграли только после гола Салаха с пенальти. Как же будет в этот раз?

Новости Ливерпуля

За последние пять матчей мерсисайдцы выиграли всего дважды при двух поражениях. Одна из худших серий во времена Арне Слота. Громко звучит, не правда ли? Но сразу стоит отметить два фактора. Первое – поражение от ПСВ было в восьмом туре Лиги чемпионов при гарантированном первом месте в турнирной таблице. Соответственно, нидерландский тренер (как это совпало – против команды из своей же страны) выставил полностью резервный состав. Таким же сценарием по поводу основы был и матч против "Плимута" в Кубке Англии, из которого Максим Таловеров и его команда выбила "Ливерпуль". Только вот во втором случае поражение было куда более болезненным.

В рамках чемпионата все остается стабильным. Мерсисайдцы лидируют с семью очками преимущества над вторым "Арсеналом". За последние шесть туров АПЛ "Ливерпуль" трижды играл вничью. Но и "канониры" не пренебрегают потерей очков, хоть и немного сократили отрыв. В прошлом туре "Эвертон" в безумном матче сравнял счет на 90+8 минуте. Мерсисайдцы могли привезти из “Гудисона” выездную победу, но в итоге дали сопернику ее у них забрать.

Кадры гостей

Завершение этого поединка было богатым и красными. Из-за удаления не сыграет против "вулвз" Джонс. Также отсутствовать будет и Арне Слот, кторый увидел перед собой красный свет уже после финального свистка после разговора с арбитром. А Джо Гомес, который только что вернулся из лазарета, снова – после 11 минуты игры – травмировался.

Новости Вулверхэмптона

Для "вулвз" матч 1/16 финала Кубка Англии был куда более удачным. И соперник был тоже представителем Чемпионшипа. Более того, топ-5 турнирной таблицы. "Вулверхэмптон" забил "Блэкберну" два гола с интервалом в минуту еще в первом тайме, но после перерыва контроль над игрой не отдал. В конце концов, довел матч до закономерной победы. Причем, второй подряд с уверенным счетом!

Ведь в прошлом туре "волки" одолели не кого-либо, а "Астон Виллу". И тоже со счетом 2:0. Подопечные Эмери в этом сезоне на выезде вообще не впечатляют. А тут еще и умудрились проиграть претенденту на вылет. Однако стоит отдать должное "Вулверхэмптону". "Вилла" больше контролировала мяч, но "волки" это делали с игрой. Подопечные Перейры создали больше реальных моментов и смогли их реализовать. Кстати, в частности Кунья, только что подписавший новый контракт с клубом, забил по голу в каждом из последних двух матчей. Не зависимо от статуса турнира, в котором будут играть "вулвз" в следующем сезоне, бразильский нападающий может сменить команду уже летом.

Кадры гостей

Пятеро футболистов сейчас в лазарете. Четверо из них – Калайджич, Москера, Гонсалес, Чивоме – из-за травмы колена. Бубакар Траоре практически восстановился от той же тяжелой травмы колена, но пока играл только за дубль. Также отсутствует и главный партнер Куньи в атакующем звене Хван Хи Чан – он получил повреждение во встрече с "Блэкберном".

Последние пять матчей Ливерпуля и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

09.02. Плимут – Ливерпуль 1:0 (Кубок Англии)

06.02. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (Кубок лиги)

01.02. Борнмут – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

29.01. ПСВ – Ливерпуль 3:2 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

09.02. Блэкберн – Вулверхэмптон 0:2 (Кубок Англии)

01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

25.01. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

20.01. Челси – Вулверхэмптон 3:1 (АПЛ)

15.01. Ньюкасл – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

28.09.24. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

19.05.24. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

16.09.23. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

01.03.23. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

04.02.23. Вулверхэмптон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 24 17 6 1 58-23 57 2 "Арсенал" 24 14 8 2 49-22 50 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47 4 "Челси" 25 12 7 6 47-34 43 5 "Манчестер Сити" 24 12 5 7 48-35 41 6 "Ньюкасл" 24 12 5 7 42-29 41 7 "Борнмут" 24 11 7 6 41-28 40 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 9 10 6 38-38 37 9 "Астон Вилла" 24 10 7 7 34-37 37 10 "Фулхэм" 24 9 9 6 36-32 36 11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31 12 "Кристал Пэлас" 24 7 9 8 28-30 30 13 "Манчестер Юнайтед" 24 8 5 11 28-34 29 14 "Тоттенхэм" 24 8 3 13 48-37 27 15 Эвертон 24 6 9 9 25-30 27 16 "Вест Хэм Юнайтед" 24 7 6 11 29-46 27 17 "Вулверхэмптон" 24 5 4 15 34-52 19 18 "Лестер Сити" 24 4 5 15 25-53 17 19 Ипсвич Таун 24 3 7 14 22-49 16 20 "Саутгемптон" 24 2 3 19 18-54 9

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон

Прогноз матча Ливерпуль – Вулверхэмптон от UA-Football

Немного подбуксовали мерсисайдцы, но и хорошие результаты параллельно есть. Победа над мощным сейчас "Борнмутом", камбэк и разгром "Тоттенхэма" в Кубке лиги. А вот матч "Вулверхэмптона" против "Виллы" – это исключение поединков команды с представителями верхней части турнирной таблицы. Все же “волки” сильно уступают в командном классе. Пусть и у них есть хорошие индивидуальные кадры. Прогноз: Сухая победа "Ливерпуля" (Кф 2).