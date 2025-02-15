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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 16.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 25-й тур.
16 февраля. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Противостояние, которое превратилось из битвы за топ-4 в матч между двумя середняками лиги, которые просто хотят завершить сезон хотя бы в первой части турнирной таблицы. Вот такие сейчас реалии "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".
Обе команды в кризисе, у обеих огромные проблемы и у обоих неплохие наставники, которые, правда, на данном этапе, не совсем понимают, как дать мгновенный результат. А вообще возможен ли этот мгновенный результат?
Новости "Тоттенхэма"
Команда Анхе Постекоглу страдает и страдает много. Он пообещал накануне этого сезона, что в итоге команда выиграет хотя бы один трофей, потому что он всегда выигрывает что-то на второй сезон в новой команде. Если так, то сейчас у него среди вариантов остается разве что Лига Европы.
За последние 5 матчей на счету "шпор" 2 победы и 3 поражения. Но для того, чтобы понять весь контекст, стоит уточнить, что обе победы были также с пометкой "но". Обыграли "Эльфсборг" в Лиге Европы (3:0) вторым составом, но уровень соперника здесь очевиден. Также обыграли "Брентфорд" в АПЛ (2:0), однако следует отметить, что в том матче "пчелы" даже выглядели сильнее по игре, вопрос был скорее в реализации собственных моментов.
Кроме того, на своем поле проиграли достаточно слабому "Лестеру" (1:2), а на прошлой неделе вылетели из обоих национальных кубков, сначала из полуфинала Кубка Лиги от "Ливерпуля" (0:4), а затем и из 1/16 Кубка Англии от "Астон Виллы" (1:2). Ужасная неделя и есть ощущение, что ужасы могут только продолжиться.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Дела улучшаются, но не совсем. Прямо как в известной песне Дорофеевой. Команда Рубена Аморима приобретает результаты в последнее время, но и уровень оппозиции следует учитывать, все результаты всегда надо ставить в контекст, потому что если посмотреть на последние 5 матчей по результатам, то мы как будто говорим как минимум о претенденте на топ-4.
Сначала они обыграли "Рейнджерс" у себя дома в Лиге Европы (2:1) с забитым голом на последних минутах, показали характер, но надо было все решать раньше. Затем одолели "Фулхэм" (1:0) при катастрофической игре. Единственный удар в сторону ворот соперника оказался результативным. А по игре была катастрофа. Легко обыграли "ФКСБ" в Лиге Европы (2:0), однако уровень соперника понятен.
А когда пришлось играть против собранного "Кристал Пэлас", то Жан-Филипп Матета сразу наказал, поражение 0:2 на своем поле. А в Кубке Англии в минувшие выходные не без проблем обыграли "Лестер" (2:1). Везде не без проблем. Эта команда все еще чрезвычайно сырая.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2
|"Арсенал"
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4
|"Челси"
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|5
|"Манчестер Сити"
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6
|"Ньюкасл"
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7
|"Борнмут"
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|9
|"Астон Вилла"
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|10
|"Фулхэм"
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14
|"Тоттенхэм"
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15
|Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18
|"Лестер Сити"
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20
|"Саутгемптон"
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Личные встречи
19.12.24 КАЛ "Тоттенхэм" — "Манчетер Юнайтед" 4:3
29.09.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 0:3
14.01.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 2:2
19.08.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:0
27.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:2
Цифры и факты
- В 8 из последних 10 матчей между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Тоттенхэм" забил как минимум 2 гола в последних 5 матчах против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах;
- "Тоттенхэм" непобедим в последних 5 матчах против "Манчестер Юнайтед".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Анге Постекоглу по-прежнему страдает из-за кадровых потерь в команде. Точно не сыграют Раду Дрегушин, Уилсон ОдоберЮ, Доминик Соланке, Кристиан Ромеро, Ришрлисон и Микки ван де Вен. Также под вопросом Викарио, Удоджи, Вернер, Джонсон и Маддисон.
Что касается Рубена Аморима, то он не рассчитывает на помощь Мейсона Маунту, Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса и Алтая Баиндира. Ну и не забываем о Люке Шоу. Эти футболисты не сыграют.
"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Кулусевски, Биссума, Бентанкур — Мур, Тель, Сон
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Де Лигт, Майуайр, Йоро — Мазрауи, Угарте, Мейну, Доргу — Диалло, Фернандеш — Хойлунд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды достаточно проблемные, чтобы пропустить по несколько голов в свои ворота и обе команды достаточно искусные, чтобы в атаке все же показать себя. То есть это тот момент, когда за счет кризисности коллективов есть шанс увидеть зрелищный матч с кучей ошибок и забитых голов. Но победителя определить не так просто. Мы поставим на ничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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