Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 16.02.2025

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

16 февраля. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Противостояние, которое превратилось из битвы за топ-4 в матч между двумя середняками лиги, которые просто хотят завершить сезон хотя бы в первой части турнирной таблицы. Вот такие сейчас реалии "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

Обе команды в кризисе, у обеих огромные проблемы и у обоих неплохие наставники, которые, правда, на данном этапе, не совсем понимают, как дать мгновенный результат. А вообще возможен ли этот мгновенный результат?

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу страдает и страдает много. Он пообещал накануне этого сезона, что в итоге команда выиграет хотя бы один трофей, потому что он всегда выигрывает что-то на второй сезон в новой команде. Если так, то сейчас у него среди вариантов остается разве что Лига Европы.

За последние 5 матчей на счету "шпор" 2 победы и 3 поражения. Но для того, чтобы понять весь контекст, стоит уточнить, что обе победы были также с пометкой "но". Обыграли "Эльфсборг" в Лиге Европы (3:0) вторым составом, но уровень соперника здесь очевиден. Также обыграли "Брентфорд" в АПЛ (2:0), однако следует отметить, что в том матче "пчелы" даже выглядели сильнее по игре, вопрос был скорее в реализации собственных моментов.

Кроме того, на своем поле проиграли достаточно слабому "Лестеру" (1:2), а на прошлой неделе вылетели из обоих национальных кубков, сначала из полуфинала Кубка Лиги от "Ливерпуля" (0:4), а затем и из 1/16 Кубка Англии от "Астон Виллы" (1:2). Ужасная неделя и есть ощущение, что ужасы могут только продолжиться.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Дела улучшаются, но не совсем. Прямо как в известной песне Дорофеевой. Команда Рубена Аморима приобретает результаты в последнее время, но и уровень оппозиции следует учитывать, все результаты всегда надо ставить в контекст, потому что если посмотреть на последние 5 матчей по результатам, то мы как будто говорим как минимум о претенденте на топ-4.

Сначала они обыграли "Рейнджерс" у себя дома в Лиге Европы (2:1) с забитым голом на последних минутах, показали характер, но надо было все решать раньше. Затем одолели "Фулхэм" (1:0) при катастрофической игре. Единственный удар в сторону ворот соперника оказался результативным. А по игре была катастрофа. Легко обыграли "ФКСБ" в Лиге Европы (2:0), однако уровень соперника понятен.

А когда пришлось играть против собранного "Кристал Пэлас", то Жан-Филипп Матета сразу наказал, поражение 0:2 на своем поле. А в Кубке Англии в минувшие выходные не без проблем обыграли "Лестер" (2:1). Везде не без проблем. Эта команда все еще чрезвычайно сырая.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.12.24 КАЛ "Тоттенхэм" — "Манчетер Юнайтед" 4:3

29.09.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 0:3

14.01.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 2:2

19.08.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:0

27.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:2

Цифры и факты

В 8 из последних 10 матчей между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" забил как минимум 2 гола в последних 5 матчах против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах;

"Тоттенхэм" непобедим в последних 5 матчах против "Манчестер Юнайтед".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу по-прежнему страдает из-за кадровых потерь в команде. Точно не сыграют Раду Дрегушин, Уилсон ОдоберЮ, Доминик Соланке, Кристиан Ромеро, Ришрлисон и Микки ван де Вен. Также под вопросом Викарио, Удоджи, Вернер, Джонсон и Маддисон.

Что касается Рубена Аморима, то он не рассчитывает на помощь Мейсона Маунту, Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса и Алтая Баиндира. Ну и не забываем о Люке Шоу. Эти футболисты не сыграют.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Кулусевски, Биссума, Бентанкур — Мур, Тель, Сон

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Де Лигт, Майуайр, Йоро — Мазрауи, Угарте, Мейну, Доргу — Диалло, Фернандеш — Хойлунд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды достаточно проблемные, чтобы пропустить по несколько голов в свои ворота и обе команды достаточно искусные, чтобы в атаке все же показать себя. То есть это тот момент, когда за счет кризисности коллективов есть шанс увидеть зрелищный матч с кучей ошибок и забитых голов. Но победителя определить не так просто. Мы поставим на ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.