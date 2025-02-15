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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 16.02.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 16.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

16 февраля. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Противостояние, которое превратилось из битвы за топ-4 в матч между двумя середняками лиги, которые просто хотят завершить сезон хотя бы в первой части турнирной таблицы. Вот такие сейчас реалии "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

Обе команды в кризисе, у обеих огромные проблемы и у обоих неплохие наставники, которые, правда, на данном этапе, не совсем понимают, как дать мгновенный результат. А вообще возможен ли этот мгновенный результат?

Содержание

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу страдает и страдает много. Он пообещал накануне этого сезона, что в итоге команда выиграет хотя бы один трофей, потому что он всегда выигрывает что-то на второй сезон в новой команде. Если так, то сейчас у него среди вариантов остается разве что Лига Европы.

За последние 5 матчей на счету "шпор" 2 победы и 3 поражения. Но для того, чтобы понять весь контекст, стоит уточнить, что обе победы были также с пометкой "но". Обыграли "Эльфсборг" в Лиге Европы (3:0) вторым составом, но уровень соперника здесь очевиден. Также обыграли "Брентфорд" в АПЛ (2:0), однако следует отметить, что в том матче "пчелы" даже выглядели сильнее по игре, вопрос был скорее в реализации собственных моментов.

Кроме того, на своем поле проиграли достаточно слабому "Лестеру" (1:2), а на прошлой неделе вылетели из обоих национальных кубков, сначала из полуфинала Кубка Лиги от "Ливерпуля" (0:4), а затем и из 1/16 Кубка Англии от "Астон Виллы" (1:2). Ужасная неделя и есть ощущение, что ужасы могут только продолжиться.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 16.02.2025 - изображение 1

Новости "Манчестер Юнайтед"

Дела улучшаются, но не совсем. Прямо как в известной песне Дорофеевой. Команда Рубена Аморима приобретает результаты в последнее время, но и уровень оппозиции следует учитывать, все результаты всегда надо ставить в контекст, потому что если посмотреть на последние 5 матчей по результатам, то мы как будто говорим как минимум о претенденте на топ-4.

Сначала они обыграли "Рейнджерс" у себя дома в Лиге Европы (2:1) с забитым голом на последних минутах, показали характер, но надо было все решать раньше. Затем одолели "Фулхэм" (1:0) при катастрофической игре. Единственный удар в сторону ворот соперника оказался результативным. А по игре была катастрофа. Легко обыграли "ФКСБ" в Лиге Европы (2:0), однако уровень соперника понятен.

А когда пришлось играть против собранного "Кристал Пэлас", то Жан-Филипп Матета сразу наказал, поражение 0:2 на своем поле. А в Кубке Англии в минувшие выходные не без проблем обыграли "Лестер" (2:1). Везде не без проблем. Эта команда все еще чрезвычайно сырая.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 16.02.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 24 17 6 1 58-23 57
2 Арсенал "Арсенал" 24 14 8 2 49-22 50
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47
4 Челси "Челси" 25 12 7 6 47-34 43
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 24 12 5 7 48-35 41
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 24 12 5 7 42-29 41
7 Борнмут "Борнмут" 24 11 7 6 41-28 40
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 9 10 6 38-38 37
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 24 10 7 7 34-37 37
10 Фулхэм "Фулхэм" 24 9 9 6 36-32 36
11 Брентфорд Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 24 7 9 8 28-30 30
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 24 8 5 11 28-34 29
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 24 8 3 13 48-37 27
15 Эвертон Эвертон 24 6 9 9 25-30 27
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 24 7 6 11 29-46 27
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 24 5 4 15 34-52 19
18 Лестер Сити "Лестер Сити" 24 4 5 15 25-53 17
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 24 3 7 14 22-49 16
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 24 2 3 19 18-54 9

Личные встречи

19.12.24 КАЛ "Тоттенхэм" — "Манчетер Юнайтед" 4:3

29.09.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 0:3

14.01.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 2:2

19.08.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:0

27.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:2

Цифры и факты

  • В 8 из последних 10 матчей между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Тоттенхэм" забил как минимум 2 гола в последних 5 матчах против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах;
  • "Тоттенхэм" непобедим в последних 5 матчах против "Манчестер Юнайтед".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу по-прежнему страдает из-за кадровых потерь в команде. Точно не сыграют Раду Дрегушин, Уилсон ОдоберЮ, Доминик Соланке, Кристиан Ромеро, Ришрлисон и Микки ван де Вен. Также под вопросом Викарио, Удоджи, Вернер, Джонсон и Маддисон.

Что касается Рубена Аморима, то он не рассчитывает на помощь Мейсона Маунту, Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса и Алтая Баиндира. Ну и не забываем о Люке Шоу. Эти футболисты не сыграют.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Дансо, Грей, Спенс — Кулусевски, Биссума, Бентанкур — Мур, Тель, Сон

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Де Лигт, Майуайр, Йоро — Мазрауи, Угарте, Мейну, Доргу — Диалло, Фернандеш — Хойлунд

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.48
3.80
2.75
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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды достаточно проблемные, чтобы пропустить по несколько голов в свои ворота и обе команды достаточно искусные, чтобы в атаке все же показать себя. То есть это тот момент, когда за счет кризисности коллективов есть шанс увидеть зрелищный матч с кучей ошибок и забитых голов. Но победителя определить не так просто. Мы поставим на ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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