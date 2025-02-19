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Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.2025
Единственный поединок чемпионата в разгар еврокубковых баталий
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 29 тур
19 февраля, 21:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
У подопечных Арне Слота начинается небольшой отрезок из трех трудных соперников. Сначала будет "Астон Вилла" и "Манчестер Сити" на выезде, затем – "Ньюкасл" дома. Акцент именно на гостевом статусе матча против бирмингемцев важен, ведь "львы" дома и на чужом поле – это разные команды.
Почему команды проводят 29 тур сейчас? Причина тому – матч "Ливерпуля" у финала Кубка лиги, который запланирован на середину марта в воскресенье. "Ньюкасл" же свой поединок сыграет уже в апреле. АПЛ верит в мерсисайдцев и думают, что тогда команда Слота будет сражаться в Лиге чемпионов.
Новости Астон Виллы
Боролась команда Эмери за зону ЛЧ, боролась, и ее отбросило на девятое место. Отрыв от четвертого "Манчестер Сити" не слишком велик – четыре зачетных пункта. Однако до конца чемпионата осталось все меньше туров, а "львы" каждый раз теряют все больше очков. К примеру, за последние пять матчей чемпионата "Астон Вилла" заработала столько же баллов, сколько "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" (шесть из 15). Сомнительный показатель успеха.
Особенно это касается выездных матчей, ведь за последнее время в гостях "львы" проигрывали только там. В том числе недавно – "Вулверхэмптону". Но и вдома команда начала регулярно терять зачетные пункты. На минувших выходных на "Вилла Парк" приехал "Ипсвич". Трактористы с 40 минуты играли в меньшинстве, но все равно смогли привезти один балл. В общей сложности за последние семь матчей во всех турнирах "Астон Вилла" победила лишь дважды. Это были встречи в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Кадры хозяев
В лазарете находятся семь футболистов. Пока недоступны Эмери: Конса, Амаду Онана, Камара, Кэш, Баркли, Торрес, травмировался в позапрошлом матче и Бэйли.
Новости Ливерпуля
Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась команда Слота за недавнее время, она все равно идет первой в турнирной таблице с семью очками отрыва от "Арсенала". Рецепт успеха довольно понятен: у соперников еще худшие результаты. Но определенная интрига в чемпионате все же есть. То, как играл "Ливерпуль" в последних трех матчах, вызывает надежду у "канониров".
12 февраля "Эвертон" на последних секундах сумел отобрать очки у своих извечных соперников. Через четыре дня "Ливерпуль" встречался с "Вулверхэмптоном", который только что победил "Астон Виллу". В первом тайме мерсисайдцы без проблем забили два гола, а после перерыва Слот просто поставил автобус. Тактика сработала: во второй половине встречи удалось пропустить всего один мяч и победить, не пропустив снова на последних секундах. Прекрасного футбола не было, но тут и прагматизм помог. У Слота осталось два турнира и еще финал Кубка лиги, поэтому можно теперь сконцентрироваться на главном.
Кадры гостей
Потери у "Ливерпуля" тоже есть, хоть и меньше. В матче Кубка Англии против "Плимута" Джо Гомес сыграл 11 минут впервые в 2025 году и снова травмировался. Также под вопросом Гакпо – он пропустил предыдущий тур против "Вулверхэмптона".
Последние пять матчей Астон Виллы и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 15.02. Астон Вилла – Ипсвич 1:1 (АПЛ)
- 09.02. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (Кубок Англии)
- 01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
- 29.01. Астон Вилла – Селтик 4:2 (ЛЧ)
- 26.01. Астон Вилла – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.02. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 09.02. Плимут – Ливерпуль 1:0 (Кубок Англии)
- 06.02. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (Кубок лиги)
- 01.02. Борнмут – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
09.11.24. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
13.05.24. Астон Вилла – Ливерпуль 3:3 (АПЛ)
03.09.23. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
20.05.23. Ливерпуль – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)
26.12.22. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|25
|18
|6
|1
|60-24
|60
|2
|
"Арсенал"
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3
|
Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4
|
"Манчестер Сити"
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5
|
"Борнмут"
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6
|
"Челси"
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7
|
"Ньюкасл"
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8
|
"Фулхэм"
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9
|
"Астон Вилла"
|25
|10
|8
|7
|35-38
|38
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11
|
Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12
|
"Тоттенхэм"
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13
|
"Кристал Пэлас"
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14
|
Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15
|
"Манчестер Юнайтед"
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17
|
"Вулверхэмптон"
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18
|
Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ливерпуль
Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль от UA-Football
Хотя у "Ливерпуля" был отрицательный отрезок, но сейчас Арне Слот понемногу выводит команду из кризиса. А "Астон Вилла" наоборот туда медленно погружается. У “львов” большое количество потерь футболистов, немалое количество ошибок на поле и соответствующие результаты. Еще в первом круге мерсисайдцы обыграли соперника в два мяча. Сегодня они должны сделать это снова. Прогноз: Победа "Ливерпуля".
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