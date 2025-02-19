Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.2025

Английская Премьер-лига, 29 тур

19 февраля, 21:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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У подопечных Арне Слота начинается небольшой отрезок из трех трудных соперников. Сначала будет "Астон Вилла" и "Манчестер Сити" на выезде, затем – "Ньюкасл" дома. Акцент именно на гостевом статусе матча против бирмингемцев важен, ведь "львы" дома и на чужом поле – это разные команды.

Почему команды проводят 29 тур сейчас? Причина тому – матч "Ливерпуля" у финала Кубка лиги, который запланирован на середину марта в воскресенье. "Ньюкасл" же свой поединок сыграет уже в апреле. АПЛ верит в мерсисайдцев и думают, что тогда команда Слота будет сражаться в Лиге чемпионов.

Новости Астон Виллы

Боролась команда Эмери за зону ЛЧ, боролась, и ее отбросило на девятое место. Отрыв от четвертого "Манчестер Сити" не слишком велик – четыре зачетных пункта. Однако до конца чемпионата осталось все меньше туров, а "львы" каждый раз теряют все больше очков. К примеру, за последние пять матчей чемпионата "Астон Вилла" заработала столько же баллов, сколько "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" (шесть из 15). Сомнительный показатель успеха.

Особенно это касается выездных матчей, ведь за последнее время в гостях "львы" проигрывали только там. В том числе недавно – "Вулверхэмптону". Но и вдома команда начала регулярно терять зачетные пункты. На минувших выходных на "Вилла Парк" приехал "Ипсвич". Трактористы с 40 минуты играли в меньшинстве, но все равно смогли привезти один балл. В общей сложности за последние семь матчей во всех турнирах "Астон Вилла" победила лишь дважды. Это были встречи в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Кадры хозяев

В лазарете находятся семь футболистов. Пока недоступны Эмери: Конса, Амаду Онана, Камара, Кэш, Баркли, Торрес, травмировался в позапрошлом матче и Бэйли.

Новости Ливерпуля

Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась команда Слота за недавнее время, она все равно идет первой в турнирной таблице с семью очками отрыва от "Арсенала". Рецепт успеха довольно понятен: у соперников еще худшие результаты. Но определенная интрига в чемпионате все же есть. То, как играл "Ливерпуль" в последних трех матчах, вызывает надежду у "канониров".

12 февраля "Эвертон" на последних секундах сумел отобрать очки у своих извечных соперников. Через четыре дня "Ливерпуль" встречался с "Вулверхэмптоном", который только что победил "Астон Виллу". В первом тайме мерсисайдцы без проблем забили два гола, а после перерыва Слот просто поставил автобус. Тактика сработала: во второй половине встречи удалось пропустить всего один мяч и победить, не пропустив снова на последних секундах. Прекрасного футбола не было, но тут и прагматизм помог. У Слота осталось два турнира и еще финал Кубка лиги, поэтому можно теперь сконцентрироваться на главном.

Кадры гостей

Потери у "Ливерпуля" тоже есть, хоть и меньше. В матче Кубка Англии против "Плимута" Джо Гомес сыграл 11 минут впервые в 2025 году и снова травмировался. Также под вопросом Гакпо – он пропустил предыдущий тур против "Вулверхэмптона".

Последние пять матчей Астон Виллы и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

15.02. Астон Вилла – Ипсвич 1:1 (АПЛ)

09.02. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (Кубок Англии)

01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

29.01. Астон Вилла – Селтик 4:2 (ЛЧ)

26.01. Астон Вилла – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.02. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

09.02. Плимут – Ливерпуль 1:0 (Кубок Англии)

06.02. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (Кубок лиги)

01.02. Борнмут – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

09.11.24. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

13.05.24. Астон Вилла – Ливерпуль 3:3 (АПЛ)

03.09.23. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

20.05.23. Ливерпуль – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

26.12.22. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 25 18 6 1 60-24 60 2 "Арсенал" 25 15 8 2 51-22 53 3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41-29 47 4 "Манчестер Сити" 25 13 5 7 52-35 44 5 "Борнмут" 25 12 7 6 44-29 43 6 "Челси" 25 12 7 6 47-34 43 7 "Ньюкасл" 25 12 5 8 42-33 41 8 "Фулхэм" 25 10 9 6 38-33 39 9 "Астон Вилла" 25 10 8 7 35-38 38 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 9 10 6 38-38 37 11 Брентфорд 25 10 4 11 43-42 34 12 "Тоттенхэм" 25 9 3 13 49-37 30 13 "Кристал Пэлас" 25 7 9 9 29-32 30 14 Эвертон 25 7 9 9 27-31 30 15 "Манчестер Юнайтед" 25 8 5 12 28-35 29 16 "Вест Хэм Юнайтед" 25 7 6 12 29-47 27 17 "Вулверхэмптон" 25 5 4 16 35-54 19 18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23-50 17 19 "Лестер Сити" 25 4 5 16 25-55 17 20 "Саутгемптон" 25 2 3 20 19-57 9

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ливерпуль

Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль от UA-Football

Хотя у "Ливерпуля" был отрицательный отрезок, но сейчас Арне Слот понемногу выводит команду из кризиса. А "Астон Вилла" наоборот туда медленно погружается. У “львов” большое количество потерь футболистов, немалое количество ошибок на поле и соответствующие результаты. Еще в первом круге мерсисайдцы обыграли соперника в два мяча. Сегодня они должны сделать это снова. Прогноз: Победа "Ливерпуля".