Лестер – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 21.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

21 февраля. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч, который начнет программу 26-го тура АПЛ уже в пятницу. Матч, в котором есть очевидный фаворит и аутсайдер. Ужасный сезон и форма "Лестера" продолжается, на фоне "лис" команда Томаса Франка выглядит как машина, игра которой не вызывает вообще никаких вопросов. Однако болельщики ожидают улучшений от Руда он Нистелроя. Возможно, улучшения начнутся именно в этом матче?

Новости "Лестера"

Подопечные Руда ван Нистелроя явно в очень плохом эмоциональном состоянии. Особых улучшений после увольнения Стива Купера не видно. Команда все еще очень слабо выступает в обороне, допуская просто детские ошибки, а также не лучшим образом играет и в атаке, где также не хватает остроты, а особенно голов.

За последние 5 матчей на счету "лис" 4 поражения и лишь 1 победа. И единственная победа была явной аномалией, она была добыта на выезде против "Тоттенхэма" (2:1), который переживал катастрофический кризис. Они оказались сильнее "шпор" в том матче, однако дальше все очень печально.

Еще перед "Тоттенхэмом" было поражение от "Фулхэма" (0:2), также проиграли "Эвертону" (0:4), там была просто подборка индивидуальных и командных ошибок. Впоследствии в Кубке Англии уступили "Манчестер Юнайтед" (1:2), хотя там именно "Лестер" забил первым, а играли против кризисной команды Аморима. Ну и в минувшие выходные они проиграли "Арсеналу" (0:2). Там скорее соперник слабо сыграл в атаке, сумев забить два гола только в концовке, но и "лисы" не показали практически ничего. То есть все печально и конца этому пока не видно.

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка идет по своему графику. Вряд ли у них были амбиции заходить в еврокубки. Нужно было просто крепко выступить и быть уверенным середняком чемпионата, с этой задачей "пчелы" справляются на отлично, несмотря на достаточное количество травм игроков первой команды.

Егор Ярмолюк потерял место в стартовом составе и снова превратился в футболиста, который скорее помогает команде со скамейки запасных. Это отдельная печальная новость для украинских болельщиков. За последние 5 матчей "пчелы" одержали 2 победы, 1 ничью и 2 поражения.

Сначала у них получилось провести крепкий матч против "Манчестер Сити" (2:2), там вырвали ничью на последних минутах. Также проиграли "Ливерпулю" (0:2), что нужно оправдывать силой соперника. Зато впоследствии обыграли крепкий "Кристал Пэлас" (2:1). Да, проиграли "Тоттенхэму" (0:2), хотя провели там великолепный матч, вопрос был только в реализации моментов, а в минувшие выходные забрали три очка в непростой игре против "Вест Хэма" (1:0). Крепкий середняк, "Брентфорд" отличное олицетворение этого термина.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.11.24 АПЛ "Брентфорд" — "Лестер" 4:1

18.03.23 АПЛ "Брентфорд" — "Лестер" 1:1

07.08.22 АПЛ "Лестер" — "Брентфорд" 2:2

20.03.22 АПЛ "Лестер" — "Брентфорд" 2:1

24.10.21 АПЛ "Брентфорд" — "Лестер" 1:2

Цифры и факты

"Лестер" проиграл 9 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Лестер" пропустил как минимум 2 гола в 10 из последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Лестер" не смог забить ни одного гола в 5 из последних 7 матчей Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Руд ван Нистелрой не может рассчитывать на помощь Абдула Фатаву и Рикарду Перейры, они травмированы. Кроме того, под вопросом готовность Джеймса Джастина.

Что касается Томаса Франка, то у него в лазарете находятся Джош Дасилва, Рико Генри, Аарон Хики, Игорь Тьяго и Густаво Нуньеш. Также неизвестно, успеет ли восстановиться Зепп ван ден Берг.

"Лестер", 4-2-3-1: Германсен — Кулибали, Фас, Околи, Кристиансен — Ндиди, Сумаре — Де Кордова-Рид, Эль-Каннус, Айю — Варди

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Норгор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. "Лисы" уже очень давно не забивают в домашних матчах, однако эту традицию точно следует прерывать и мы ожидаем, что по крайней мере эта статистика, которая явно давит на команду, будет прервана. Вот только забитого гола хозяевам не хватит, учитывая уровень соперника. Ожидаем, что это будет уверенная победа "Брентфорда", но не без пропущенного гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.