Арсенал - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 22.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 17:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

К этому матчу "Арсенал" подходит как фаворит, и в случае победы над Вест Хэмом, может приблизиться на расстояние пяти очков к лидеру "Ливерпуля". На прошлых выходных подопечные Микеля Артеты одолели "Лестер" со счетом 2:0 благодаря новому герою атаки Микелю Мерино. У "Вест Хэма" дела идут не так хорошо, как хотелось бы. В последний раз подопечные Грэма Поттера одержали победу с минимальным счетом 14 января, в домашнем матче с "Фулхэмом".



Новости Арсенала

Сейчас команда Микеля Артеты находится в отличной форме, не проиграв в последних 15 матчах Премьер-лиги. Однако главной проблемой может стать отсутствие лидеров на острие атаки.

После разгромной победы над "Манчестер Сити" (5:1) и уверенного выездного триумфа против "Лестера" (2:0), "канониры" подходят к следующим поединкам в хорошей форме. В то же время поражение от "Ньюкасла" (0:2) в Кубке лиги напомнило об определенных проблемах в обороне, которые Артете еще предстоит решить.

Также победа над Жироной 2:1 в Лиге чемпионов и успешная игра против Вулверхэмптона (1:0) дают основания для оптимистичных прогнозов. Впереди "Арсенал" ждут ключевые матчи, которые могут повлиять на борьбу за чемпионство. Если команда сумеет сохранить такой высокий темп, то останется среди главных претендентов на титул. Однако, для этого важно не только продолжить забивать много, но и стабильно играть в защите.

Украинский защитник Александр Зинченко, последние пять матчей провел на скамейке запасных и, скорее всего, этот не станет исключением. Последний раз он играл с первых минут, когда "Арсенал" встречался с "Динамо Загреб" в Лиге чемпионов.



Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" находятся лишь на два места выше зоны вылета, но есть разрыв в десять очков, поэтому не должно возникнуть никаких проблем с тем, чтобы остаться. Однако они провели четыре матча чемпионата без побед, и продолжают испытывать трудности в атаке. Набрав лишь четыре очка в последних семи встречах Премьер-лиги, пять из которых закончились поражениями, "Вест Хэм" постарается улучшить свою игру и обезопасить себя от понижения в классе.

Серия неудач для подопечных Грэма Поттера началась с 18 января, когда "молотобойцы" уступили "Кристал Пэласу" со счетом 0:2. Это поражение стало первым звоночком, что команда начала терять форму. Далее была тяжелая игра против "Астон Виллы" (1:1), где "Вест Хэм" едва удержал ничью.

Февраль начался еще хуже. 3-го числа команда потерпела поражение от "Челси" (1:2), а 15 февраля не смогла справиться с "Брентфордом", уступив минимально 0:1. Единственным светлым моментом в этом отрезке была победа над "Фулхэмом" (3:2) еще 14 января, однако она так и осталась единственным положительным результатом за этот промежуток времени.

Ключевыми проблемами "Вест Хэма" остаются нестабильность в защите и недостаточная эффективность в атаке. Команда не может найти свою игру и выглядит неуверенно даже против соперников среднего уровня.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.11.2024 Вест Хэм — Арсенал 2:5 (АПЛ)

11.02.2024 Вест Хэм — Арсенал 0:6 (АПЛ)

28.12.2023 Арсенал — Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

01.11.2023 Вест Хэм — Арсенал 3:1 (АПЛ)

16.04.2023 Вест Хэм — Арсенал 2-2 (АПЛ)

Цифры и факты

"Канониры" могут сократить отставание от лидеров чемпионата до пяти очков в случае победы.

"Молотобойцы" выиграли лишь один из шести матчей под руководством бывшего тренера „Челси“, и не похоже, что победа прибавится и здесь.

"Арсенал" забил 11 мячей в ворота „Вест Хэма“ в последних двух встречах, и, несмотря на отсутствие ключевых игроков, у него должно хватить сил, чтобы взять очки.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмы атакующих игроков стали серьезной проблемой для "Арсенала" в ключевой момент сезона. Команда Микеля Артеты продолжает борьбу за титул Премьер-лиги, но кадровые потери могут серьезно повлиять на результаты.

Лондонцам не сможет помочь Кай Хаверц, который получил серьезное повреждение. Его отсутствие существенно сокращает варианты Артеты для построения атакующей игры. Не менее болезненным ударом стала травма Габриэля Мартинелли, который пропустит несколько недель. Габриэль Жезус и Такехиро Томиясу тоже выбыли на неопределенный срок. Особенно ощутимо отсутствие Жезуса в атаке, отыгравшего в этом сезоне 17 матчей в АПЛ. Проблем добавляет и травма Букайо Сака. Он может восстановиться раньше прогнозируемых сроков, но точно не успеет вернуться к следующему матчу.

В такой ситуации Микелю Артете придется искать нестандартные решения, чтобы оставаться среди главных претендентов на чемпионство.

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер сталкивается с кадровыми проблемами перед следующими матчами. Команда не сможет рассчитывать на Саммервилла Крисенсио, который продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия. Под вопросом остается и участие Владимира Цуфала, который имеет повреждение, и его готовность к игре пока не определена.

Кроме этого, "молотобойцы" потеряли двух важных игроков на долгий срок. Майкл Антонио и Никлас Фюллькруг остаются вне игры из-за серьезных травм и пропустят ближайшие матчи.

Такие кадровые потери усложняют работу Поттера, которому придется искать новые "ключи" к победе

Несмотря на все потери, главный тренер "Вест Хэма" может получить усиление в виде Эвана Фергюсона. Молодой ирландец неплохо проявил себя после выхода на замену в прошлом матче против "Брентфорда" и, возможно, получит шанс сыграть свой первый полноценный матч за "молотобойцев".

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Льюис-Скелли, Салиба, Магальяс, Тимбер — Райс, Партей, Эдегор - Троссард, Стерлинг, Нванери

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон — Соучек, Альварес — Боуэн, Пакета, Кудус — Фергюсон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

П1 - 2:0. Выступление "Арсенала" в Лестере показало, что несмотря на отсутствие ключевых нападающих, Мерино вполне может быть тем человеком, который поможет "канонирам" в этой игре. Истощенный "Вест Хэм", с несколькими травмированными игроками, вряд ли создаст хозяевам много проблем, хотя они и обыгрывали команду в прошлом сезоне.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

