Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 22.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 17:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

22 февраля в рамках 26 тура АПЛ "Кристал Пэлас" приедет в гости к "Фулхэму". Сможет ли "Кристал Пэлас" ответить своему сопернику за поражение в 11-ом туре АПЛ (0:2)?

Новости "Фулхэма"

"Фулхэм" стартовал в сезоне 2024/2025 не очень уверенно. Но по ходу компании набирает силу. В январе "дачники" расстроили своих болельщиков поражением от "Манчестер Юнайтед" (0:1). А вот февраль пока принес команде Марку Силвы (главный тренер) массу положительных эмоций - победа над "Ньюкаслом" (1:2) и "Форестом" (2:1). Плюс в Кубке Англии "дачники" справились с "Уиганом" (1:2). Пока команда удивляет (по-хорошему).

Перед матчем 26-го тура АПЛ "дачники" занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 39-ю очками. Если команда продолжит выступать с таким же положительным результатом и дальше, то "Борнмут", "Челси" и "Ньюкасл" получат соперника в борьбе за путевку в еврокубки.

Сегодняшний "Фулхэм" отличается стабильностью. В среднем команда забивает по два мяча за 90 минут. Перед матчем с "Кристал Пэлас" главная атакующая сила "дачников" - Хименес и Траоре готовы выйти на поле. От этих футболистов точно можно ожидать опасных моментов в штрафной соперника.

На домашнем стадионе "Фулхэм" не проигрывает шесть матчей подряд. Правда три из шести "дачники" завершили вничью.

Новости "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" плотно занимает место в середине турнирной таблицы АПЛ - 13-е место (30 очков). После не очень удачного старта в сезоне 2024/2025 (говорили даже о возможной отставке главного тренера Оливера Гласнера) к зиме "дачники" заметно улучшили свой футбол. За четыре месяца проиграли всего четыре матча. И что самое интересное, все неудачи случились на домашнем стадионе.

Команда Оливера Гласнера очень уверенно проводит выездные матчи. Последние пять гостевых игр "орлы" завершили, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. Последний факт говорит о том, что и футболисты, и тренер провели работу над ошибками и улучшили работу линию обороны. Основная угроза "дачников" - контратаки и прессинг.

В феврале "Кристал Пэлас" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" (0:2) и проиграл "Эвертону" (1:2) в АПЛ, а в Кубке Англии выиграл у "Донкастер Роверс" (0:2). Несмотря на то, что команда не показывает стабильный футбол, ей удается забивать практически в каждом матче. Скорее всего, "Фулхэм" не станет исключением.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.2022 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:3

20.05.2023 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 2:2

23.09.2023 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:0

27.04.2024 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 1:1

09.11.2024 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:2

Цифры и факты

"Кристал Пэлас" выиграл шесть матчей из последних девяти;

"Фулхэм" в пяти последних матчах одержал четыре победы;

"Фулхэм" не проиграл "Кристал Пэлас" в последних шести очных встречах;

"Фулхэм" не проигрывает последние три матча.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Фулхэм" имеет потери в составе. Рейс Нельсон, Хэрри Уилсон и Кенни Тете травмированы. Все игроки являлись ключевыми, но Марку Силва смог справиться с проблемой и нашел достойную замену на скамейке запасных. Выход на поле сербского полузащитника Саши Лукича под вопросом.

"Кристал Пэлас" может порадоваться возвращению Исаака Сарра и Эбеки Эзе. Лучший бомбардир команды Жан-Филипп Матета (11 голов, АПЛ) готов выйти на поле. Однако без травмированных не обошлось. Не помогут команде Шади Риад, Джоэл Уорд, Чейк Дукурэ.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань — Берге, Лукич — Ивоби, Смит-Роу, Траоре — Хименес

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Гехи, Лакруа, Ричардс — Митчелл, Камада, Сарр, Лерма — Хьюз, Муньос — Матета

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

Несмотря на то, что "Кристал Пэлас" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, футбол команда показывает сильный, особенно в последних матчах. Учитывая, что последние пять выездных матчей "орлы" провели практически безупречно, игра в гостях у "Фулхэма" может принести Гласнеру очередной успех.

"Фулхэм" находится в отличной форме и не любит дома проигрывать. Есть вероятность, что матч завершиться с минимальным количеством голов и ничейным результатом.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.