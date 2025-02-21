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Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 22.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Фулхэмом" и Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля. 17:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
22 февраля в рамках 26 тура АПЛ "Кристал Пэлас" приедет в гости к "Фулхэму". Сможет ли "Кристал Пэлас" ответить своему сопернику за поражение в 11-ом туре АПЛ (0:2)?
Новости "Фулхэма"
"Фулхэм" стартовал в сезоне 2024/2025 не очень уверенно. Но по ходу компании набирает силу. В январе "дачники" расстроили своих болельщиков поражением от "Манчестер Юнайтед" (0:1). А вот февраль пока принес команде Марку Силвы (главный тренер) массу положительных эмоций - победа над "Ньюкаслом" (1:2) и "Форестом" (2:1). Плюс в Кубке Англии "дачники" справились с "Уиганом" (1:2). Пока команда удивляет (по-хорошему).
Перед матчем 26-го тура АПЛ "дачники" занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 39-ю очками. Если команда продолжит выступать с таким же положительным результатом и дальше, то "Борнмут", "Челси" и "Ньюкасл" получат соперника в борьбе за путевку в еврокубки.
Сегодняшний "Фулхэм" отличается стабильностью. В среднем команда забивает по два мяча за 90 минут. Перед матчем с "Кристал Пэлас" главная атакующая сила "дачников" - Хименес и Траоре готовы выйти на поле. От этих футболистов точно можно ожидать опасных моментов в штрафной соперника.
На домашнем стадионе "Фулхэм" не проигрывает шесть матчей подряд. Правда три из шести "дачники" завершили вничью.
Новости "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" плотно занимает место в середине турнирной таблицы АПЛ - 13-е место (30 очков). После не очень удачного старта в сезоне 2024/2025 (говорили даже о возможной отставке главного тренера Оливера Гласнера) к зиме "дачники" заметно улучшили свой футбол. За четыре месяца проиграли всего четыре матча. И что самое интересное, все неудачи случились на домашнем стадионе.
Команда Оливера Гласнера очень уверенно проводит выездные матчи. Последние пять гостевых игр "орлы" завершили, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. Последний факт говорит о том, что и футболисты, и тренер провели работу над ошибками и улучшили работу линию обороны. Основная угроза "дачников" - контратаки и прессинг.
В феврале "Кристал Пэлас" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" (0:2) и проиграл "Эвертону" (1:2) в АПЛ, а в Кубке Англии выиграл у "Донкастер Роверс" (0:2). Несмотря на то, что команда не показывает стабильный футбол, ей удается забивать практически в каждом матче. Скорее всего, "Фулхэм" не станет исключением.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2
|"Арсенал"
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5
|"Борнмут"
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6
|"Челси"
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7
|"Ньюкасл"
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8
|"Фулхэм"
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9
|"Астон Вилла"
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11
|Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12
|"Тоттенхэм"
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14
|Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18
|Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19
|"Лестер Сити"
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20
|"Саутгемптон"
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Личные встречи
26.12.2022 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:3
20.05.2023 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 2:2
23.09.2023 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:0
27.04.2024 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 1:1
09.11.2024 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:2
Цифры и факты
- "Кристал Пэлас" выиграл шесть матчей из последних девяти;
- "Фулхэм" в пяти последних матчах одержал четыре победы;
- "Фулхэм" не проиграл "Кристал Пэлас" в последних шести очных встречах;
- "Фулхэм" не проигрывает последние три матча.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Фулхэм" имеет потери в составе. Рейс Нельсон, Хэрри Уилсон и Кенни Тете травмированы. Все игроки являлись ключевыми, но Марку Силва смог справиться с проблемой и нашел достойную замену на скамейке запасных. Выход на поле сербского полузащитника Саши Лукича под вопросом.
"Кристал Пэлас" может порадоваться возвращению Исаака Сарра и Эбеки Эзе. Лучший бомбардир команды Жан-Филипп Матета (11 голов, АПЛ) готов выйти на поле. Однако без травмированных не обошлось. Не помогут команде Шади Риад, Джоэл Уорд, Чейк Дукурэ.
"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань — Берге, Лукич — Ивоби, Смит-Роу, Траоре — Хименес
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Гехи, Лакруа, Ричардс — Митчелл, Камада, Сарр, Лерма — Хьюз, Муньос — Матета
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол
Несмотря на то, что "Кристал Пэлас" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, футбол команда показывает сильный, особенно в последних матчах. Учитывая, что последние пять выездных матчей "орлы" провели практически безупречно, игра в гостях у "Фулхэма" может принести Гласнеру очередной успех.
"Фулхэм" находится в отличной форме и не любит дома проигрывать. Есть вероятность, что матч завершиться с минимальным количеством голов и ничейным результатом.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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