Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 22.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Марку Рашфорд, Дониелл Мален, Марко Асенсио - все эти футболисты только начинают адаптироваться к новой команде, но уже сейчас готовы помогать ей навязать борьбу за топ-4. С другой стороны кризисный "Челси", который только что отыграл свой худший матч сезона, как заявил Энцо Мареска. Ожидания от этой игры понятны, но давайте разбираться подробнее.

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери пока идут на девятой строчке, однако уже в этой игре имеют отличный шанс сократить отставание от "Челси" до минимума. Да, они не могут победить в последних 5 матчах АПЛ подряд, впрочем, то, что команда идет на выздоровление, уже очевидно.

За последние 5 матчей во всех турнирах на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Сначала обыграли "Селтик" в Лиге Чемпионов (4:2), что позволило им напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако затем было поражение от "Вулверхэмптона" (0:2). И там мы увидели просто катастрофическое выступление, вообще никакого желания и никакой содержательной игры.

Зато после такого обыграли в Кубке Англии "Тоттенхэм" (2:1), где показали уже куда лучшую игру. После этого была потеря очков от "Ипсвича" (1:1) и этот матч также скорее надо заносить в пассив, ведь против такого соперника точно стоит брать три очка. А посреди этой недели бирмингемцы отобрали очки у "Ливерпуля", проведя с мерсисайдцами боевой матч, завершившийся вничью 2:2. Они приходят в себя и матч против "Челси" выглядит как шанс подтвердить этот статус.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески просто сейчас не совсем похожа на футбольную команду. Это скорее набор отдельных исполнителей, которые вообще не понимают, как им надо взаимодействовать друг с другом. Они в кризисе, они вообще не знают, что с этим делать и этот кризис продолжается уже более 2 месяцев.

За последние 5 матчей у них 2 победы и 3 поражения. Сначала стоит разобрать победы, где несмотря на результат, вопросов к игре хватало. Это было и с "Вулверхэмптоном", который лондонцы обыграли 3:1, не так просто это получилось. А с "Вест Хэмом", который они обыграли 2:1, вообще все могло завершиться очень печально. Отчасти повезло, что "молотобойцы" свои моменты не использовали.

Что касается поражений, то без шансов уступили кризисному "Манчестер Сити" (1:3), а также дважды проиграли "Брайтону" в пределах нескольких дней. Сначала в Кубке Англии (1:2), а затем и в АПЛ (0:3). Оба матча были ужасными, оба матча завершились справедливыми поражениями. Что этой команде надо сделать, чтобы вернуть былую форму? Это вопрос к Энцо Мареске.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.12.24 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 3:0

27.04.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Челси" 2:2

07.02.24 КА "Астон Вилла" — "Челси" 1:3

26.01.24 КА "Челси" — "Астон Вилла" 0:0

24.09.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

Цифры и факты

В последних 5 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 7 из последних 8 матчей между "Челси" и "Астон Виллой" на "Вилла Парк" проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 7 из последних 8 выездных матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Основная кадровая беда Унаи Эмери пока именно в обороне, где не хватает основных исполнителей, а из-за этого и надежности. Травмированы Бубакар Камара, Пау Торрес, Росс Баркли и Амаду Онана. Также под вопросом готовность Эзри Консы и Леона Бэйли. Ну и не забываем, что новичок команды, Аксель Дисаси, не сыграет в этом матче, поскольку принадлежит "Челси", а это противоречит правилам АПЛ.

Энцо Мареска первую половину сезона провел практически без серьезных травм, а сейчас они его догнали. Не сыграют Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Николя Джексон, Марк Гию и Нони Мадуэке. Все они травмированы. Также все еще отстранен Михаил Мудрик. Также под вопросом Мало Гюсто.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Гарсия, Конса, Мингз, Динь — Макгинн, Тилеманс — Мален, Роджерс, Рашфорд — Уоткинс

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Санчо, Палмер, Нету — Нкунку

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Возможно, за счет какого-то везения и стечения обстоятельств, "Челси" сможет забить свой гол. Но не более того. Вряд ли команда Марески покажет что-то принципиально другое по сравнению с тем, что мы видели неделю назад. "Вилла" просто сильнее и увереннее, они должны обыгрывать этот "Челси", причем с преимуществом в два гола как минимум.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.