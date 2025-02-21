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Ипсвич - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 26 тура АПЛ на 22.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ипсвичем" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля. 17:00. "Портмен Роуд" (Ипсвич)
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Еще несколько недель назад казалось, что "Ипсвич" окончательно смирился с понижением класса в конце сезона, но в крайнем туре подопечные Кирана Маккенны добыли тяжелую выездную ничью в меньшинстве против "Астон Виллы", продемонстрировав своим фанатам, что они еще не готовы смириться с вылетом в Чемпионшип
"Тоттенхэм" также приятно поражает. Лондонская команда одержала две победы подряд в рамках АПЛ. Такого со "шпорами" не случалось аж с сентября! В этом туре они будут иметь шикарную возможность развить успех, но сумеет ли дружина Ангелоса Постекоглу пробить низкий блок хозяев поля?
Новости "Ипсвича"
"Ипсвич" принадлежит к числу тех аутсайдеров, которые часто проигрывают, но вполне могут вставить палки в колеса фаворитам лиги. "Челси" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Астон Вилла" (1:1) не дадут соврать. Да и у "Тоттенхэма" не так давно также был печальный опыт встречи с "трактористами". Поединок первого круга закончился гостевой победой аутсайдера (2:1). Но это, возможно, единственный аспект, за который можно похвалить подопечных Маккенны. В остальном их дела идут плохо - 14 поражений в 25 турах и закономерное место в зоне вылета.
Новости "Тоттенхэма"
Последние матчи "Тоттенхэм" провел в трех разных турнирах. Сначала коллектив отправился на "Энфилд", чтобы провести ответный полуфинальный матч Кубка лиги с"Ливерпулем": лондонцы проиграли "0:4" и вылетели из турнира.
Далее "шпор" ждало еще одно фиаско. В четвертом раунде Кубка Англии лондонцы сыграли против "Астон Виллы". На "Вилла Парк" Подопечные Постекоглу завершили выступление еще в одном турнире (1:2).
Далее в 25 туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" на домашней арене принял "Манчестер Юнайтед". В этой игре столичная команда реабилитировалась и добилась минимального преимущества "1:0". Сейчас "Тоттенхэм" имеет в активе 30 зачетных баллов и располагается на 12 строчке в таблице АПЛ.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2
|"Арсенал"
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5
|"Борнмут"
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6
|"Челси"
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7
|"Ньюкасл"
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8
|"Фулхэм"
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9
|"Астон Вилла"
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11
|Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12
|"Тоттенхэм"
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14
|Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18
|Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19
|"Лестер Сити"
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20
|"Саутгемптон"
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Очные встречи
10.11.2024 АПЛ "Тоттенхэм" 1:2 "Ипсвич"
22.08.2020 КТМ "Тоттенхэм" 3:0 "Ипсвич"
12.01.2002 АПЛ "Ипсвич" 2:1 "Тоттенхэм"
22.12.2001 АПЛ "Тоттенхэм" 1:2 "Ипсвич"
30.12.2000 АПЛ "Ипсвич" 3:0 "Тоттенхэм"
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" проиграл два последних домашних поединка с общим счетом "1:6".
- "Ипсвич" проиграл четыре из шести предыдущих игр чемпионата и дважды сыграл вничью.
- "Ипсвич" имеет преимущество над "Тоттенхэмом" в личных встречах за всю историю чемпионата Англии (пять побед против трех)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Хозяева готовы выйти на субботний матч почти оптимальным составом, но потери у Ипсвича все же есть. Например, этот матч уже точно пропустят: нападающий Конор Чаплин, который находится в лазарете команды и Аксель Туанзебе, защитник будет отбывать дисквалификацию.
Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — Джонсон, О'Ши, Гривз, Таунсенд — Филлипс, Каюсте — Филоген, Хатчинсон, Бродхед — Делап.
У столичной команды, несмотря на то, что несколько важных исполнителей вернулись после травм, лазарет до сих пор выглядит переполненным. Вряд ли в топ-5 лигах Европы есть хоть одна команда, которая бы имела столь критическую кадровую ситуацию в этом сезоне, как "Тоттенхэм". Среди потерь отдельно выделим отсутствие Доминика Соланке и Кристиана Ромеро.
Ориентировочный состав "Тоттенхэма": Викарио — Порро, Дансо, Дэвис, Спенс — Бергвалль, Мэддисон, Сарр — Кулушевски, Тель, Сон.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
"Ипсвич" в этом сезоне АПЛ является довольно предсказуемым коллективом. "Трактористы" почти в каждом матче пытаются закрыться в глухую оборону и ловить оппонентов на редких контратаках. Именно в таком стиле была одержана победа в первом круге над "Тоттенхэмом". Однако второй раз наступать на одни и те же грабли "шпоры" не должны.
Отдельно стоит отметить, что хоть хозяева и пытаются всеми силами ставить "автобус", но все равно пропускают очень много. Особенно тогда, когда их соперники забивают первыми, ведь "плана Б" в арсенале команды просто нет. Из-за этого коллектив часто рассыпается и проигрывает разгромно: "0:6" от "Ман Сити", "1:4" от "Ливерпуля" и так далее. Если подопечным Постекоглу удастся отличиться первым голом в поединке, то это будет большой задел для успеха. Прогноз: победа "Тоттенхэма".
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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