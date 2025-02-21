Ипсвич - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 26 тура АПЛ на 22.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 17:00. "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Еще несколько недель назад казалось, что "Ипсвич" окончательно смирился с понижением класса в конце сезона, но в крайнем туре подопечные Кирана Маккенны добыли тяжелую выездную ничью в меньшинстве против "Астон Виллы", продемонстрировав своим фанатам, что они еще не готовы смириться с вылетом в Чемпионшип

"Тоттенхэм" также приятно поражает. Лондонская команда одержала две победы подряд в рамках АПЛ. Такого со "шпорами" не случалось аж с сентября! В этом туре они будут иметь шикарную возможность развить успех, но сумеет ли дружина Ангелоса Постекоглу пробить низкий блок хозяев поля?

Новости "Ипсвича"

"Ипсвич" принадлежит к числу тех аутсайдеров, которые часто проигрывают, но вполне могут вставить палки в колеса фаворитам лиги. "Челси" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Астон Вилла" (1:1) не дадут соврать. Да и у "Тоттенхэма" не так давно также был печальный опыт встречи с "трактористами". Поединок первого круга закончился гостевой победой аутсайдера (2:1). Но это, возможно, единственный аспект, за который можно похвалить подопечных Маккенны. В остальном их дела идут плохо - 14 поражений в 25 турах и закономерное место в зоне вылета.

Новости "Тоттенхэма"

Последние матчи "Тоттенхэм" провел в трех разных турнирах. Сначала коллектив отправился на "Энфилд", чтобы провести ответный полуфинальный матч Кубка лиги с"Ливерпулем": лондонцы проиграли "0:4" и вылетели из турнира.

Далее "шпор" ждало еще одно фиаско. В четвертом раунде Кубка Англии лондонцы сыграли против "Астон Виллы". На "Вилла Парк" Подопечные Постекоглу завершили выступление еще в одном турнире (1:2).

Далее в 25 туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" на домашней арене принял "Манчестер Юнайтед". В этой игре столичная команда реабилитировалась и добилась минимального преимущества "1:0". Сейчас "Тоттенхэм" имеет в активе 30 зачетных баллов и располагается на 12 строчке в таблице АПЛ.

Турнирная таблица

Очные встречи

10.11.2024 АПЛ "Тоттенхэм" 1:2 "Ипсвич"

22.08.2020 КТМ "Тоттенхэм" 3:0 "Ипсвич"

12.01.2002 АПЛ "Ипсвич" 2:1 "Тоттенхэм"

22.12.2001 АПЛ "Тоттенхэм" 1:2 "Ипсвич"

30.12.2000 АПЛ "Ипсвич" 3:0 "Тоттенхэм"

Цифры и факты

"Тоттенхэм" проиграл два последних домашних поединка с общим счетом "1:6".

"Ипсвич" проиграл четыре из шести предыдущих игр чемпионата и дважды сыграл вничью.

"Ипсвич" имеет преимущество над "Тоттенхэмом" в личных встречах за всю историю чемпионата Англии (пять побед против трех)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хозяева готовы выйти на субботний матч почти оптимальным составом, но потери у Ипсвича все же есть. Например, этот матч уже точно пропустят: нападающий Конор Чаплин, который находится в лазарете команды и Аксель Туанзебе, защитник будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — Джонсон, О'Ши, Гривз, Таунсенд — Филлипс, Каюсте — Филоген, Хатчинсон, Бродхед — Делап.

У столичной команды, несмотря на то, что несколько важных исполнителей вернулись после травм, лазарет до сих пор выглядит переполненным. Вряд ли в топ-5 лигах Европы есть хоть одна команда, которая бы имела столь критическую кадровую ситуацию в этом сезоне, как "Тоттенхэм". Среди потерь отдельно выделим отсутствие Доминика Соланке и Кристиана Ромеро.

Ориентировочный состав "Тоттенхэма": Викарио — Порро, Дансо, Дэвис, Спенс — Бергвалль, Мэддисон, Сарр — Кулушевски, Тель, Сон.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

"Ипсвич" в этом сезоне АПЛ является довольно предсказуемым коллективом. "Трактористы" почти в каждом матче пытаются закрыться в глухую оборону и ловить оппонентов на редких контратаках. Именно в таком стиле была одержана победа в первом круге над "Тоттенхэмом". Однако второй раз наступать на одни и те же грабли "шпоры" не должны.

Отдельно стоит отметить, что хоть хозяева и пытаются всеми силами ставить "автобус", но все равно пропускают очень много. Особенно тогда, когда их соперники забивают первыми, ведь "плана Б" в арсенале команды просто нет. Из-за этого коллектив часто рассыпается и проигрывает разгромно: "0:6" от "Ман Сити", "1:4" от "Ливерпуля" и так далее. Если подопечным Постекоглу удастся отличиться первым голом в поединке, то это будет большой задел для успеха. Прогноз: победа "Тоттенхэма".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.