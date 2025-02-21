Борнмут – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 26 тура АПЛ на 22.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 17:00. "Vitality Stadium" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Борнмут" справедливо может считаться одной из главных сенсаций европейского футбола в этом сезоне. Коллектив, имеющий один из самых скромных бюджетов чемпионата, продолжает зажигать в АПЛ. Одно поражение в 15 последних матчах - это результаты на уровне с "Ливерпулем" или "Арсеналом", но вряд ли кто-то в августе ждал таких свершений от "Борнмута".

Что касается "Вулверхэмптона", то этот коллектив хоть и борется за выживание, но выглядит значительно лучше конкурентов в этой борьбе. Как по игре, так и по подбору исполнителей. Но, несмотря на эти положительные моменты, "волки" опережают команды из зоны вылета всего на два очка.

Новости "Борнмута"

Поражение от "Ливерпуля" хоть и испортило шикарную беспроигрышную серию, но никоим образом не сказалось на моральном состоянии "вишен". Коллектив как ни в чем не бывало продолжил побеждать и взял верх над "Эвертоном" в Кубке Англии (2:0) и "Саутгемптоном" (3:1) в АПЛ.

Если не брать во внимание поражение от лидера, то "Борнмут" не знает поражений с конца ноября. Отставание от четвертой строчки составляет лишь одно очко, а, как мы все знаем, АПЛ часто доказывает, что здесь футбольные чудеса вполне реальны. Почему бы не замахнуться на попадание в зону ЛЧ по итогам сезона?

Также стоит отметить, что свои успешные выступления за "Борнмут" продолжает украинский защитник Илья Забарный, который до сих пор не пропустил ни одного поединка в этом сезоне АПЛ и имеет среднюю оценку за матч "7.0".

Новости "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон", как для одного из аутсайдеров АПЛ, демонстрирует неплохую игру, а по составу команда точно способна входить в число середняков лиги, но в этом сезоне "волкам" постоянно чего-то не хватает. Или банально не везет.

Тем не менее в феврале ситуация начала исправляться, когда подопечные Витора Перейры дважды порадовали своих болельщиков. С одинаковым счетом (2:0) они обыграли сначала "Астон Виллу" в Премьер-лиге, а затем и "Блэкберн" в 1/16 финала Кубка Англии. Развить успех не получилось - в предыдущем туре АПЛ случилось выездное поражение от "Ливерпуля", хотя "Вулвз" отчаянно боролись до конца.

В турнирной таблице "волки" занимают спасительное 17-е место, но лишь на два балла отрываются от зоны вылета.

Турнирная таблица

Очные встречи

30.11.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 2:4 "Борнмут"

24.04.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 0:1 "Борнмут"

21.10.2023 АПЛ "Борнмут" 1:2 "Вулверхэмптон"

18.02.2023 АПЛ "Вулверхэмптон" 0:1 "Борнмут"

31.08.2022 АПЛ "Борнмут" 0:0 "Вулверхэмптон"

Цифры и факты

В трех из пяти последних матчей "Вулверхэмптон" не побеждал в первом тайме

В 9 из 11 предыдущих матчей "волков" в Премьер-лиге больше трех голов не забивалось

В трех из четырех последних матчей "Борнмута" забивала только одна команда

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Борнмута" находиться шесть исполнителей. Особенно ощутимы потери основного центрального защитника Маркома Сенеси, капитана Адама Смита и форварда Эванилсона, на счету которого пять голов в нынешнем сезоне.

Ориентировочный состав "Борнмута": Аррисабалага — Кук, Забарный, Хейсен, Керкес — Кристи, Адамс — Брукс, Клюйверт, Семеньо — Ауттара.

У "волков" ситуация не лучше - пять исполнителей оказались вне игры. Однако большинство лечатся уже достаточно давно, поэтому клуб привык обходиться без их помощи. Отдельно отметим потерю Йоргена Ларсена, который семь раз забивал в нынешнем розыгрыше АПЛ. Под вопросом участие в матче Эммануэля Агбаду и Родриго Гомеса.

Ориентировочный состав "Вулверхэмптона": Са — Доэрти, Тоти, Буэно — Семедо, Андре, Ж. Гомес, Аит-Нури — Сарабия, Кунья — Гедеш.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Борнмут" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

"Вулверхэмптон" в этом сезоне очень часто проваливается в обороне из-за позиционных или технических ошибок своих защитников, поэтому вряд ли способен сыграть на ноль против мощного "Борнмута" на "Виталити Стейдиум". При этом "волки" и сами имеют в составе неплохих атакующих исполнителей и вполне могут ответить своим голом.

Тем более "Вулверхмптон" поражал ворота соперников в восьми из десяти предыдущих выездных матчей с учетом всех турниров. А в крайней игре против "Ливерпуля" гости могли забивать даже больше, чем один мяч. Наш прогноз: обе команды забьют.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.