Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 26 тура АПЛ на 22.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутомм и "Вулверхэмптономм в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля. 17:00. "Vitality Stadium" (Борнмут)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Борнмут" справедливо может считаться одной из главных сенсаций европейского футбола в этом сезоне. Коллектив, имеющий один из самых скромных бюджетов чемпионата, продолжает зажигать в АПЛ. Одно поражение в 15 последних матчах - это результаты на уровне с "Ливерпулем" или "Арсеналом", но вряд ли кто-то в августе ждал таких свершений от "Борнмута".
Что касается "Вулверхэмптона", то этот коллектив хоть и борется за выживание, но выглядит значительно лучше конкурентов в этой борьбе. Как по игре, так и по подбору исполнителей. Но, несмотря на эти положительные моменты, "волки" опережают команды из зоны вылета всего на два очка.
Новости "Борнмута"
Поражение от "Ливерпуля" хоть и испортило шикарную беспроигрышную серию, но никоим образом не сказалось на моральном состоянии "вишен". Коллектив как ни в чем не бывало продолжил побеждать и взял верх над "Эвертоном" в Кубке Англии (2:0) и "Саутгемптоном" (3:1) в АПЛ.
Если не брать во внимание поражение от лидера, то "Борнмут" не знает поражений с конца ноября. Отставание от четвертой строчки составляет лишь одно очко, а, как мы все знаем, АПЛ часто доказывает, что здесь футбольные чудеса вполне реальны. Почему бы не замахнуться на попадание в зону ЛЧ по итогам сезона?
Также стоит отметить, что свои успешные выступления за "Борнмут" продолжает украинский защитник Илья Забарный, который до сих пор не пропустил ни одного поединка в этом сезоне АПЛ и имеет среднюю оценку за матч "7.0".
Новости "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон", как для одного из аутсайдеров АПЛ, демонстрирует неплохую игру, а по составу команда точно способна входить в число середняков лиги, но в этом сезоне "волкам" постоянно чего-то не хватает. Или банально не везет.
Тем не менее в феврале ситуация начала исправляться, когда подопечные Витора Перейры дважды порадовали своих болельщиков. С одинаковым счетом (2:0) они обыграли сначала "Астон Виллу" в Премьер-лиге, а затем и "Блэкберн" в 1/16 финала Кубка Англии. Развить успех не получилось - в предыдущем туре АПЛ случилось выездное поражение от "Ливерпуля", хотя "Вулвз" отчаянно боролись до конца.
В турнирной таблице "волки" занимают спасительное 17-е место, но лишь на два балла отрываются от зоны вылета.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2
|"Арсенал"
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5
|"Борнмут"
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6
|"Челси"
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7
|"Ньюкасл"
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8
|"Фулхэм"
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9
|"Астон Вилла"
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11
|Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12
|"Тоттенхэм"
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14
|Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18
|Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19
|"Лестер Сити"
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20
|"Саутгемптон"
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Очные встречи
30.11.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 2:4 "Борнмут"
24.04.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 0:1 "Борнмут"
21.10.2023 АПЛ "Борнмут" 1:2 "Вулверхэмптон"
18.02.2023 АПЛ "Вулверхэмптон" 0:1 "Борнмут"
31.08.2022 АПЛ "Борнмут" 0:0 "Вулверхэмптон"
Цифры и факты
- В трех из пяти последних матчей "Вулверхэмптон" не побеждал в первом тайме
- В 9 из 11 предыдущих матчей "волков" в Премьер-лиге больше трех голов не забивалось
- В трех из четырех последних матчей "Борнмута" забивала только одна команда
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете "Борнмута" находиться шесть исполнителей. Особенно ощутимы потери основного центрального защитника Маркома Сенеси, капитана Адама Смита и форварда Эванилсона, на счету которого пять голов в нынешнем сезоне.
Ориентировочный состав "Борнмута": Аррисабалага — Кук, Забарный, Хейсен, Керкес — Кристи, Адамс — Брукс, Клюйверт, Семеньо — Ауттара.
У "волков" ситуация не лучше - пять исполнителей оказались вне игры. Однако большинство лечатся уже достаточно давно, поэтому клуб привык обходиться без их помощи. Отдельно отметим потерю Йоргена Ларсена, который семь раз забивал в нынешнем розыгрыше АПЛ. Под вопросом участие в матче Эммануэля Агбаду и Родриго Гомеса.
Ориентировочный состав "Вулверхэмптона": Са — Доэрти, Тоти, Буэно — Семедо, Андре, Ж. Гомес, Аит-Нури — Сарабия, Кунья — Гедеш.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол
"Вулверхэмптон" в этом сезоне очень часто проваливается в обороне из-за позиционных или технических ошибок своих защитников, поэтому вряд ли способен сыграть на ноль против мощного "Борнмута" на "Виталити Стейдиум". При этом "волки" и сами имеют в составе неплохих атакующих исполнителей и вполне могут ответить своим голом.
Тем более "Вулверхмптон" поражал ворота соперников в восьми из десяти предыдущих выездных матчей с учетом всех турниров. А в крайней игре против "Ливерпуля" гости могли забивать даже больше, чем один мяч. Наш прогноз: обе команды забьют.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- В России готовятся объявить "победу" - ГУР
- Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 22.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Колос – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ