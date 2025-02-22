Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025

Английская Премьер-лига, 26 тур

22 февраля, 14:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Эвертон" идет выше "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице: "ириски" занимают 14 место, "красные дьяволы" идут на 15 позиции. Между командами разрыв всего в один зачетный пункт, так что подопечные Аморима уже сегодня могут обогнать команды Миколенко. Тем более что в первом круге МЮ разгромил "Эвертон" со счетом 4:0. Но сейчас это совсем другие команды с точки зрения психологии.

Новости Эвертона

Если сказать, что приход Мойес на пост главного тренера "Эвертона" оживил команду, то это будет очень скупо. Видели, как Миколенко праздновал спасительный гол "ирисок" во встрече против "Ливерпуля"? "Эвертон" настолько насытился эмоциями после пришествия шотландского тренера, что наверняка даже легенда клуба Брайан Лебоун на том свете нашел возможность подключить себе Sky для просмотра матчей своей родной команды, которой никогда не изменял.

За последние шесть поединков "Эвертон" проиграл только раз – "Борнмуту" в Кубке Англии. Против Ираолы Мойес пока бессилен. Но в том числе "ириски" победили "Тоттенхэм" и "Брайтон", одолели "Лестер" и "Кристал Пэлас". Шотландский тренер не хотел бороться за выживание – пока он очень далек от этого. Отрыв от зоны вылета составляет 13 очков. А "Ипсвич" за 25 туров набрал 17 зачетных пунктов. И это еще "Эвертон" точно не будет останавливаться, ведь эти результаты не случайно: игра команды им полностью соответствует.

Кадры хозяев

Потерь у "ирисок" немало: врачи имеют над чем работать. В лазарете находятся Коулмэн, Мангала, Макнил, Броя, Ндиае, Паттерсон, Шермити и Калверт-Льюин.

Новости Манчестер Юнайтед

Период января-февраля у манкунианцев получился нестабильным. Но в этом есть плюсы: значит, что был позитив. Это уже прогресс, ведь 2024 команда завершила четырьмя поражениями подряд. В этом году Манчестер Юнайтед в основном побеждал значительно слабее команды во внутренних английских соревнованиях, а также в Лиге Европы. Единственными, кто выделяется, являются "Фулхэм" (в АПЛ) и "Арсенал" (в Кубке Англии).

12 очков к зоне вылета, 15 пунктов – к зонк Лиги чемпионов. Вроде бы и понятно, что в следующем сезоне команда вряд ли квалифицируется в еврокубки через чемпионат, но тут бы не вылететь. Если у "Эвертона" победы – это результат работы игроков умноженный на работу тренера, то у МЮ – это скорее положительные вспышки игр определенных футболистов. Иногда такое ощущение, что большинство игроков выходят на поле, потому что их заставили. И нет разницы, возглавляет ли команду тен Хаг, ван Нистелрой или Аморим.

Кадры гостей

Лазарет у "Ман Юнайтед" еще больше. Точно не сыграют сегодня Диалло, Эванс, Мейну, Баиндир, Мартинес, Маунт и Шоу. Под вопросом – Кольер, Эриксен и Угарте. Из травмированных обеих команд можно провести зрелищный матч формата 7х7.

Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)

12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

08.02. Эвертон – Борнмут 0:2 (Кубок Англии)

01.02. Эвертон – Лестер 4:0 (АПЛ)

25.01. Брайтон – Эвертон 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.02. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

07.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (Кубок Англии)

02.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

30.01. Стяуа – Манчестер Юнайтед 0:2 (Лига Европы)

26.01. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

01.12.24. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (АПЛ)

09.03.24. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

26.11.23. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

08.04.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

06.01.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 26 18 7 1 62-26 61 2 "Арсенал" 25 15 8 2 51-22 53 3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41-29 47 4 "Манчестер Сити" 25 13 5 7 52-35 44 5 "Борнмут" 25 12 7 6 44-29 43 6 "Челси" 25 12 7 6 47-34 43 7 "Ньюкасл" 25 12 5 8 42-33 41 8 "Фулхэм" 25 10 9 6 38-33 39 9 "Астон Вилла" 26 10 9 7 37-40 39 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 9 10 6 38-38 37 11 Брентфорд 25 10 4 11 43-42 34 12 "Тоттенхэм" 25 9 3 13 49-37 30 13 "Кристал Пэлас" 25 7 9 9 29-32 30 14 Эвертон 25 7 9 9 27-31 30 15 "Манчестер Юнайтед" 25 8 5 12 28-35 29 16 "Вест Хэм Юнайтед" 25 7 6 12 29-47 27 17 "Вулверхэмптон" 25 5 4 16 35-54 19 18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23-50 17 19 "Лестер Сити" 25 4 5 16 25-55 17 20 "Саутгемптон" 25 2 3 20 19-57 9

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Эвертон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Букмекеры определили, что фаворитом в этом противостоянии… "Эвертон". Если учесть все текущие факторы, то действительно "ириски" явно ближе к победе, чем "Манчестер Юнайтед". Однако у МЮ хорошая статистика против "Эвертона", на каком бы этапе своего развития команды ни были. Поэтому, как бы это ни парадоксально ни звучало, но шансы у “Ман Юнайтед” есть. Прогноз: Ничья.