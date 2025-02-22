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Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025

Англия

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Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 26 тур

22 февраля, 14:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Евертон - Манчестер Юнайтед
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Содержание

"Эвертон" идет выше "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице: "ириски" занимают 14 место, "красные дьяволы" идут на 15 позиции. Между командами разрыв всего в один зачетный пункт, так что подопечные Аморима уже сегодня могут обогнать команды Миколенко. Тем более что в первом круге МЮ разгромил "Эвертон" со счетом 4:0. Но сейчас это совсем другие команды с точки зрения психологии.

Новости Эвертона

Если сказать, что приход Мойес на пост главного тренера "Эвертона" оживил команду, то это будет очень скупо. Видели, как Миколенко праздновал спасительный гол "ирисок" во встрече против "Ливерпуля"? "Эвертон" настолько насытился эмоциями после пришествия шотландского тренера, что наверняка даже легенда клуба Брайан Лебоун на том свете нашел возможность подключить себе Sky для просмотра матчей своей родной команды, которой никогда не изменял.

За последние шесть поединков "Эвертон" проиграл только раз – "Борнмуту" в Кубке Англии. Против Ираолы Мойес пока бессилен. Но в том числе "ириски" победили "Тоттенхэм" и "Брайтон", одолели "Лестер" и "Кристал Пэлас". Шотландский тренер не хотел бороться за выживание – пока он очень далек от этого. Отрыв от зоны вылета составляет 13 очков. А "Ипсвич" за 25 туров набрал 17 зачетных пунктов. И это еще "Эвертон" точно не будет останавливаться, ведь эти результаты не случайно: игра команды им полностью соответствует.

Кадры хозяев

Потерь у "ирисок" немало: врачи имеют над чем работать. В лазарете находятся Коулмэн, Мангала, Макнил, Броя, Ндиае, Паттерсон, Шермити и Калверт-Льюин.

Новости Манчестер Юнайтед

Период января-февраля у манкунианцев получился нестабильным. Но в этом есть плюсы: значит, что был позитив. Это уже прогресс, ведь 2024 команда завершила четырьмя поражениями подряд. В этом году Манчестер Юнайтед в основном побеждал значительно слабее команды во внутренних английских соревнованиях, а также в Лиге Европы. Единственными, кто выделяется, являются "Фулхэм" (в АПЛ) и "Арсенал" (в Кубке Англии).

12 очков к зоне вылета, 15 пунктов – к зонк Лиги чемпионов. Вроде бы и понятно, что в следующем сезоне команда вряд ли квалифицируется в еврокубки через чемпионат, но тут бы не вылететь. Если у "Эвертона" победы – это результат работы игроков умноженный на работу тренера, то у МЮ – это скорее положительные вспышки игр определенных футболистов. Иногда такое ощущение, что большинство игроков выходят на поле, потому что их заставили. И нет разницы, возглавляет ли команду тен Хаг, ван Нистелрой или Аморим.

Кадры гостей

Лазарет у "Ман Юнайтед" еще больше. Точно не сыграют сегодня Диалло, Эванс, Мейну, Баиндир, Мартинес, Маунт и Шоу. Под вопросом – Кольер, Эриксен и Угарте. Из травмированных обеих команд можно провести зрелищный матч формата 7х7.

Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)
  • 12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
  • 08.02. Эвертон – Борнмут 0:2 (Кубок Англии)
  • 01.02. Эвертон – Лестер 4:0 (АПЛ)
  • 25.01. Брайтон – Эвертон 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 16.02. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 07.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (Кубок Англии)
  • 02.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
  • 30.01. Стяуа – Манчестер Юнайтед 0:2 (Лига Европы)
  • 26.01. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

01.12.24. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (АПЛ)

09.03.24. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

26.11.23. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

08.04.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

06.01.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 26 18 7 1 62-26 61
2

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 5"Арсенал"

 25 15 8 2 51-22 53
3

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 25 14 5 6 41-29 47
4

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 7"Манчестер Сити"

 25 13 5 7 52-35 44
5

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 8"Борнмут"

 25 12 7 6 44-29 43
6

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 9"Челси"

 25 12 7 6 47-34 43
7

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 10"Ньюкасл"

 25 12 5 8 42-33 41
8

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 11"Фулхэм"

 25 10 9 6 38-33 39
9

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 12"Астон Вилла"

 26 10 9 7 37-40 39
10

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 13"Брайтон энд Хоув Альбион"

 25 9 10 6 38-38 37
11

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 14Брентфорд

 25 10 4 11 43-42 34
12

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 25 9 3 13 49-37 30
13

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 25 7 9 9 29-32 30
14

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 17Эвертон

 25 7 9 9 27-31 30
15

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 18"Манчестер Юнайтед"

 25 8 5 12 28-35 29
16

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 19"Вест Хэм Юнайтед"

 25 7 6 12 29-47 27
17

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 25 5 4 16 35-54 19
18

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 25 3 8 14 23-50 17
19

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 25 4 5 16 25-55 17
20

Неожиданный фаворит. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.02.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 25 2 3 20 19-57 9

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед

BetKing
2.61
3.34
3.13
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Прогноз матча Эвертон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Букмекеры определили, что фаворитом в этом противостоянии… "Эвертон". Если учесть все текущие факторы, то действительно "ириски" явно ближе к победе, чем "Манчестер Юнайтед". Однако у МЮ хорошая статистика против "Эвертона", на каком бы этапе своего развития команды ни были. Поэтому, как бы это ни парадоксально ни звучало, но шансы у “Ман Юнайтед” есть. Прогноз: Ничья.

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