Манчестер Сити – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 23.02.2025

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

23 февраля. 18:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Очередная серия классического английского противостояния последних сезонов обещает быть не столь захватывающей, как было обычно. "Манчестер Сити" и близко не в оптимальной форме, чтобы давать шоу, да и "Ливерпуль" просто уже устал идти невероятными темпами, поэтому слегка затормозил.

И именно в этой точке эти коллективы встретятся между собой. Возможно, качество футбола пострадает, зато интрига никуда не девается. Давайте разбираться подробнее, с чем к этому матчу подходит каждая из команд.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы все же не идет на выздоровление и если их победа над "Ньюкаслом", где они разгромили своего соперника 4:0, могла заставить болельщиков в этом усомниться, то их катастрофическое поражение в Лиге Чемпионов против "Реала" снова напомнила, на каком уровне находится эта команда.

За последние 5 матчей на счету "горожан" 3 поражения и 2 победы. Давайте сначала рассмотрим детальнее победы. Одна из них была в Кубке Англии против низшелигового "Лейтон Ориент" (2:1), даже там хватало проблем в первом тайме, но все же выиграли. Ну и победили разгромно и без шансов "Ньюкасл" (4:0), там был бенефис Омара Мармуша и там было действительно шикарное выступление.

Однако на фоне этого "Сити" проиграл "Арсеналу" на выезде (1:5), дома проиграл "Реалу" (2:3) и на выезде повторно проиграл мадридцам (1:3). И в каждом из этих матчей они не показали почти ничего, ну за исключением первого матча со "сливочными", там боролись. Но тенденция того, что когда они встречаются с более-менее крепким оппонентом, то проигрывают, сохраняется. Матч с "сороками" здесь вынесем за скобки.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота устали. Снова. То есть у них уже зимой была серия матчей, где результаты вырывались на последних минутах и буквально на зубах, на характере. Сейчас подобная серия повторяется. Не хватает им глубины для того, чтобы давать ключевым игрокам отдыхать и это еще повезло, что команда обходится без большого количества травм.

Как бы там ни было, они остаются лучшей командой Европы в этом сезоне. Однако спад формы нужно отмечать. За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Что касается поражения, то оно произошло в матче Кубка Англии против "Плимута", тогда Арне Слот пошел на значительную ротацию, а вторым составом обыграть аутсайдеров Чемпионшипа не получилось, поэтому вылетели.

Кроме этого, была победа над "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги (4:0). Там просто без шансов. Также сыграли вничью с "Эвертоном" (2:2), в той игре явно не хватало свежести, соперник показал достойный футбол и справедливо забрал ничью. Впоследствии обыграли "Вулверхэмптон" (2:1), однако во втором тайме не смогли нанести по воротам "волков" ни одного удара, там все было на волоске. Ну и посреди недели не смогли обыграть "Астон Виллу" (2:2), правда там стоило лучше пользоваться моментами. Посмотрим, хватит ли им сил на классный перформанс против "Сити".

Турнирная таблица

Личные встречи

01.12.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 2:0

10.03.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:1

25.11.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 1:1

01.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 4:1

22.12.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 3:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в последних 22 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 6 матчах с участием "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в последних 6 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Как и раньше, Пеп Гвардиола не рассчитывает не помощь Родри и Мануэля Аканджи. Также вряд ли будет готов Оскар Бобб. Под вопросом Эрлинг Холанд и Джон Стоунз, однако, скорее всего, эти двое все же успеют восстановиться.

Что касается проблем Арне Слота, то у него в лазарете Джо Гомез и Конор Брэдли. Ну и под вопросом Коди Гакпо, все остальные готовы играть.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Хусанов, Диаш, Аке, Гвардиол — Гонсалес, Ковачич — Силва, Фоден, Мармуш — Холанд

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Жота

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Усталость "Ливерпуля" и отсутствие достаточного количества игроков для ротации накладывается на кризис "Манчестер Сити", который все еще продолжается. Здесь нужно выбирать, у кого проблемы масштабнее. Мы считаем, что у "Сити", поэтому они свой гол забьют, но мерсисайдцы все же заберут свое. Они мастеровитее и собраннее соперника, поэтому победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.