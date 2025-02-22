Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 23.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 26-й тур.
23 февраля. 18:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Очередная серия классического английского противостояния последних сезонов обещает быть не столь захватывающей, как было обычно. "Манчестер Сити" и близко не в оптимальной форме, чтобы давать шоу, да и "Ливерпуль" просто уже устал идти невероятными темпами, поэтому слегка затормозил.
И именно в этой точке эти коллективы встретятся между собой. Возможно, качество футбола пострадает, зато интрига никуда не девается. Давайте разбираться подробнее, с чем к этому матчу подходит каждая из команд.
Новости "Манчестер Сити"
Команда Пепа Гвардиолы все же не идет на выздоровление и если их победа над "Ньюкаслом", где они разгромили своего соперника 4:0, могла заставить болельщиков в этом усомниться, то их катастрофическое поражение в Лиге Чемпионов против "Реала" снова напомнила, на каком уровне находится эта команда.
За последние 5 матчей на счету "горожан" 3 поражения и 2 победы. Давайте сначала рассмотрим детальнее победы. Одна из них была в Кубке Англии против низшелигового "Лейтон Ориент" (2:1), даже там хватало проблем в первом тайме, но все же выиграли. Ну и победили разгромно и без шансов "Ньюкасл" (4:0), там был бенефис Омара Мармуша и там было действительно шикарное выступление.
Однако на фоне этого "Сити" проиграл "Арсеналу" на выезде (1:5), дома проиграл "Реалу" (2:3) и на выезде повторно проиграл мадридцам (1:3). И в каждом из этих матчей они не показали почти ничего, ну за исключением первого матча со "сливочными", там боролись. Но тенденция того, что когда они встречаются с более-менее крепким оппонентом, то проигрывают, сохраняется. Матч с "сороками" здесь вынесем за скобки.
Новости "Ливерпуля"
Подопечные Арне Слота устали. Снова. То есть у них уже зимой была серия матчей, где результаты вырывались на последних минутах и буквально на зубах, на характере. Сейчас подобная серия повторяется. Не хватает им глубины для того, чтобы давать ключевым игрокам отдыхать и это еще повезло, что команда обходится без большого количества травм.
Как бы там ни было, они остаются лучшей командой Европы в этом сезоне. Однако спад формы нужно отмечать. За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Что касается поражения, то оно произошло в матче Кубка Англии против "Плимута", тогда Арне Слот пошел на значительную ротацию, а вторым составом обыграть аутсайдеров Чемпионшипа не получилось, поэтому вылетели.
Кроме этого, была победа над "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги (4:0). Там просто без шансов. Также сыграли вничью с "Эвертоном" (2:2), в той игре явно не хватало свежести, соперник показал достойный футбол и справедливо забрал ничью. Впоследствии обыграли "Вулверхэмптон" (2:1), однако во втором тайме не смогли нанести по воротам "волков" ни одного удара, там все было на волоске. Ну и посреди недели не смогли обыграть "Астон Виллу" (2:2), правда там стоило лучше пользоваться моментами. Посмотрим, хватит ли им сил на классный перформанс против "Сити".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2
|"Арсенал"
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5
|"Борнмут"
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6
|"Челси"
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7
|"Ньюкасл"
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8
|"Фулхэм"
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9
|"Астон Вилла"
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10
|Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|12
|"Тоттенхэм"
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14
|Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17
|"Вулверхэмптон"
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18
|Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19
|"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|"Саутгемптон"
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Личные встречи
01.12.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 2:0
10.03.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:1
25.11.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 1:1
01.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 4:1
22.12.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 3:2
Цифры и факты
- "Ливерпуль" непобедим в последних 22 матчах в рамках Премьер-лиги;
- В последних 6 матчах с участием "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в последних 6 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Как и раньше, Пеп Гвардиола не рассчитывает не помощь Родри и Мануэля Аканджи. Также вряд ли будет готов Оскар Бобб. Под вопросом Эрлинг Холанд и Джон Стоунз, однако, скорее всего, эти двое все же успеют восстановиться.
Что касается проблем Арне Слота, то у него в лазарете Джо Гомез и Конор Брэдли. Ну и под вопросом Коди Гакпо, все остальные готовы играть.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Хусанов, Диаш, Аке, Гвардиол — Гонсалес, Ковачич — Силва, Фоден, Мармуш — Холанд
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Жота
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:3. Усталость "Ливерпуля" и отсутствие достаточного количества игроков для ротации накладывается на кризис "Манчестер Сити", который все еще продолжается. Здесь нужно выбирать, у кого проблемы масштабнее. Мы считаем, что у "Сити", поэтому они свой гол забьют, но мерсисайдцы все же заберут свое. Они мастеровитее и собраннее соперника, поэтому победа гостей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- По не футбольным причинам. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
- Лестер – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 21.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ