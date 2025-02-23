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Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025
Исак против Вуда
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
23 февраля, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Ньюкасл Юнайтед
- Новости Ноттингем Форест
- Последние пять матчей Ньюкасла и Ноттингем Форест
- Последние пять личных встреч между соперниками
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест
- Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football
Хотя и “Ньюкасл” идет немного ниже в турнирной таблице, чем бы того хотелось самим “сорокам”, но он все еще является реальным претендентом на зону Лиги чемпионов. То же можно и сказать против "Ноттингем Форест": команда вообще замыкает верхнюю тройку чемпионата. Разрыв между командами составляет шесть зачетных пунктов, поэтому назвать этот поединок “за шесть очков” будет не просто словами.
Новости Ньюкасл Юнайтед
Качели в расписании "сорок" продолжаются. Где-то команда выигрывает, где-то – проигрывает. Так и живет. В прошлом туре "Ньюкасл" поехал на "Этихад" и там пропустил четыре гола. В частности, три из них оформил зимний новичок "Манчестер Сити" Мармуш еще до 33 минуты – де-факто тогда игра и была закрыта. Очень бедно в атаке сыграли подопечные Хау.
Раньше же "сороки" прошли в следующий этап Кубка Англии и вышли в финал Кубка лиги – вот положительное "качание". Также раньше была и серия из шести побед подряд в АПЛ, хотя потом поочередно последовали поражения. Но благодаря такому рывку "Ньюкасл" хоть и находится на восьмом месте в турнирной таблице, но уступает четвертому "Манчестер Сити" всего тремя очками – как раз теми, которые потеряли в предыдущем туре.
Кадры хозяев
Центрбек Ботман практически вышел из лазарета, но еще будет проходить тесты прямо перед матчем. А вот Жоэлинтон и Ласселс точно вне игры. Особенно тяжела потеря бразильца.
Новости Ноттингем Форест
Тихо, спокойно, но "лесники" продолжают красться за претендентами на титул. Ну ладно, претендентом на титул и "Арсеналом". "Ноттингем" занимает третье место с отрывом от вторых "канониров" в шесть очков при матче в запасе. Преимущество над четвертым "Сити" шаткое, но есть: три зачетных пункта. Однако разница забитых-пропущенных, являющихся основополагающим фактором при равенстве баллов, лучше все же у подопечных Гвардиолы.
В прошлом туре "Ноттингем" также проиграл. Было это в выездном матче против "Фулхэма". И совершенно заслуженно. Хоть и Вуд забил свой гол, но инициатива была полностью в ногах “дачнико”в. Даже когда лондонцы вели в счете, они все равно контролировали игру, а значит, "Форест" так и не смог создать что-то такое, чтобы хотя бы сравнить цифры на табло. А перед этим были настоящие карусели: 0:5 против "Борнмута", далее – 7:0 с "Брайтоном". С "лесниками" не соскучишься: они непредсказуемы.
Кадры гостей
Не может рассчитывать Нуну Эшпириту Санту на резервного голкипера Мигела и далеко не основного нападающего Авонии. Потери есть, но они точно не страшны.
Последние пять матчей Ньюкасла и Ноттингем Форест
Последние пять встреч хозяев
- 15.02. Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)
- 08.02. Бирмингем – Ньюкасл 2:3 (Кубок Англии)
- 05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)
- 01.02. Ньюкасл – Фулхэм 1:2 (АПЛ)
- 25.01. Саутгемптон – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 15.02. Фулхэм – Ноттингем 2:1 (АПЛ)
- 11.02. Эксетер – Ноттингем 2:2 (пен. 2:4) (Кубок Англии)
- 01.02. Ноттингем – Брайтон 7:0 (АПЛ)
- 25.01. Борнмут – Ноттингем 5:0 (АПЛ)
- 19.01. Ноттингем – Саутгемптон 3:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
10.11.24. Ноттингем – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)
28.08.24. Ноттингем – Ньюкасл 1:1 (3:4) (Кубок лиги)
10.02.24. Ноттингем – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)
26.12.23. Ньюкасл – Ноттингем 1:3 (АПЛ)
17.03.23. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2
|
"Арсенал"
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3
|
Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4
|
"Манчестер Сити"
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5
|
"Борнмут"
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|6
|
"Челси"
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|7
|
"Астон Вилла"
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|8
|
"Ньюкасл"
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10
|
"Фулхэм"
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11
|
Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12
|
"Тоттенхэм"
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13
|
"Кристал Пэлас"
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14
|
Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15
|
"Манчестер Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17
|
"Вулверхэмптон"
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18
|
Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест
Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football
В первом круге "сороки" одержали волевую выездную победу над "лесниками" со счетом 3:1. Гол плюс пас на свой счет записал Александер Исак. Пока швед уступает нападающему "Ноттингема" Вуду всего одним голом в рейтинге бомбардиров, а в целом они идут на четвертом и третьем месте соответственно. Так что сегодня будет еще и дуэль голеадоров. И все же "Ноттингем" сейчас ближе к хорошей форме. Потому и идет выше в турнирной таблице, и продолжит идти после этого тура. Прогноз: "Ноттингем" не проиграет (1,85).
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