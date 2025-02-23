Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025

Английская Премьер-лига, 26 тур

23 февраля, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Хотя и “Ньюкасл” идет немного ниже в турнирной таблице, чем бы того хотелось самим “сорокам”, но он все еще является реальным претендентом на зону Лиги чемпионов. То же можно и сказать против "Ноттингем Форест": команда вообще замыкает верхнюю тройку чемпионата. Разрыв между командами составляет шесть зачетных пунктов, поэтому назвать этот поединок “за шесть очков” будет не просто словами.

Новости Ньюкасл Юнайтед

Качели в расписании "сорок" продолжаются. Где-то команда выигрывает, где-то – проигрывает. Так и живет. В прошлом туре "Ньюкасл" поехал на "Этихад" и там пропустил четыре гола. В частности, три из них оформил зимний новичок "Манчестер Сити" Мармуш еще до 33 минуты – де-факто тогда игра и была закрыта. Очень бедно в атаке сыграли подопечные Хау.

Раньше же "сороки" прошли в следующий этап Кубка Англии и вышли в финал Кубка лиги – вот положительное "качание". Также раньше была и серия из шести побед подряд в АПЛ, хотя потом поочередно последовали поражения. Но благодаря такому рывку "Ньюкасл" хоть и находится на восьмом месте в турнирной таблице, но уступает четвертому "Манчестер Сити" всего тремя очками – как раз теми, которые потеряли в предыдущем туре.

Кадры хозяев

Центрбек Ботман практически вышел из лазарета, но еще будет проходить тесты прямо перед матчем. А вот Жоэлинтон и Ласселс точно вне игры. Особенно тяжела потеря бразильца.

Новости Ноттингем Форест

Тихо, спокойно, но "лесники" продолжают красться за претендентами на титул. Ну ладно, претендентом на титул и "Арсеналом". "Ноттингем" занимает третье место с отрывом от вторых "канониров" в шесть очков при матче в запасе. Преимущество над четвертым "Сити" шаткое, но есть: три зачетных пункта. Однако разница забитых-пропущенных, являющихся основополагающим фактором при равенстве баллов, лучше все же у подопечных Гвардиолы.

В прошлом туре "Ноттингем" также проиграл. Было это в выездном матче против "Фулхэма". И совершенно заслуженно. Хоть и Вуд забил свой гол, но инициатива была полностью в ногах “дачнико”в. Даже когда лондонцы вели в счете, они все равно контролировали игру, а значит, "Форест" так и не смог создать что-то такое, чтобы хотя бы сравнить цифры на табло. А перед этим были настоящие карусели: 0:5 против "Борнмута", далее – 7:0 с "Брайтоном". С "лесниками" не соскучишься: они непредсказуемы.

Кадры гостей

Не может рассчитывать Нуну Эшпириту Санту на резервного голкипера Мигела и далеко не основного нападающего Авонии. Потери есть, но они точно не страшны.

Последние пять матчей Ньюкасла и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

15.02. Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)

08.02. Бирмингем – Ньюкасл 2:3 (Кубок Англии)

05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)

01.02. Ньюкасл – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

25.01. Саутгемптон – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.02. Фулхэм – Ноттингем 2:1 (АПЛ)

11.02. Эксетер – Ноттингем 2:2 (пен. 2:4) (Кубок Англии)

01.02. Ноттингем – Брайтон 7:0 (АПЛ)

25.01. Борнмут – Ноттингем 5:0 (АПЛ)

19.01. Ноттингем – Саутгемптон 3:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

10.11.24. Ноттингем – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)

28.08.24. Ноттингем – Ньюкасл 1:1 (3:4) (Кубок лиги)

10.02.24. Ноттингем – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)

26.12.23. Ньюкасл – Ноттингем 1:3 (АПЛ)

17.03.23. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 26 18 7 1 62-26 61 2 "Арсенал" 26 15 8 3 51-23 53 3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41-29 47 4 "Манчестер Сити" 25 13 5 7 52-35 44 5 "Борнмут" 26 12 7 7 44-30 43 6 "Челси" 26 12 7 7 48-36 43 7 "Астон Вилла" 27 11 9 7 39-41 42 8 "Ньюкасл" 25 12 5 8 42-33 41 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 10 10 6 42-38 40 10 "Фулхэм" 26 10 9 7 38-35 39 11 Брентфорд 26 11 4 11 47-42 37 12 "Тоттенхэм" 26 10 3 13 53-38 33 13 "Кристал Пэлас" 26 8 9 9 31-32 33 14 Эвертон 26 7 10 9 29-33 31 15 "Манчестер Юнайтед" 26 8 6 12 30-37 30 16 "Вест Хэм Юнайтед" 26 8 6 12 30-47 30 17 "Вулверхэмптон" 26 6 4 16 36-54 22 18 Ипсвич Таун 26 3 8 15 24-54 17 19 "Лестер Сити" 26 4 5 17 25-59 17 20 "Саутгемптон" 26 2 3 21 19-61 9

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест

Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football

В первом круге "сороки" одержали волевую выездную победу над "лесниками" со счетом 3:1. Гол плюс пас на свой счет записал Александер Исак. Пока швед уступает нападающему "Ноттингема" Вуду всего одним голом в рейтинге бомбардиров, а в целом они идут на четвертом и третьем месте соответственно. Так что сегодня будет еще и дуэль голеадоров. И все же "Ноттингем" сейчас ближе к хорошей форме. Потому и идет выше в турнирной таблице, и продолжит идти после этого тура. Прогноз: "Ноттингем" не проиграет (1,85).