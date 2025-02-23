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Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025

Англия

Исак против Вуда

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 26 тур

23 февраля, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ньюкасл Юнайтед - Ноттінгем Форест
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Содержание

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Хотя и “Ньюкасл” идет немного ниже в турнирной таблице, чем бы того хотелось самим “сорокам”, но он все еще является реальным претендентом на зону Лиги чемпионов. То же можно и сказать против "Ноттингем Форест": команда вообще замыкает верхнюю тройку чемпионата. Разрыв между командами составляет шесть зачетных пунктов, поэтому назвать этот поединок “за шесть очков” будет не просто словами.

Новости Ньюкасл Юнайтед

Качели в расписании "сорок" продолжаются. Где-то команда выигрывает, где-то – проигрывает. Так и живет. В прошлом туре "Ньюкасл" поехал на "Этихад" и там пропустил четыре гола. В частности, три из них оформил зимний новичок "Манчестер Сити" Мармуш еще до 33 минуты – де-факто тогда игра и была закрыта. Очень бедно в атаке сыграли подопечные Хау.

Раньше же "сороки" прошли в следующий этап Кубка Англии и вышли в финал Кубка лиги – вот положительное "качание". Также раньше была и серия из шести побед подряд в АПЛ, хотя потом поочередно последовали поражения. Но благодаря такому рывку "Ньюкасл" хоть и находится на восьмом месте в турнирной таблице, но уступает четвертому "Манчестер Сити" всего тремя очками – как раз теми, которые потеряли в предыдущем туре.

Кадры хозяев

Центрбек Ботман практически вышел из лазарета, но еще будет проходить тесты прямо перед матчем. А вот Жоэлинтон и Ласселс точно вне игры. Особенно тяжела потеря бразильца.

Новости Ноттингем Форест

Тихо, спокойно, но "лесники" продолжают красться за претендентами на титул. Ну ладно, претендентом на титул и "Арсеналом". "Ноттингем" занимает третье место с отрывом от вторых "канониров" в шесть очков при матче в запасе. Преимущество над четвертым "Сити" шаткое, но есть: три зачетных пункта. Однако разница забитых-пропущенных, являющихся основополагающим фактором при равенстве баллов, лучше все же у подопечных Гвардиолы.

В прошлом туре "Ноттингем" также проиграл. Было это в выездном матче против "Фулхэма". И совершенно заслуженно. Хоть и Вуд забил свой гол, но инициатива была полностью в ногах “дачнико”в. Даже когда лондонцы вели в счете, они все равно контролировали игру, а значит, "Форест" так и не смог создать что-то такое, чтобы хотя бы сравнить цифры на табло. А перед этим были настоящие карусели: 0:5 против "Борнмута", далее – 7:0 с "Брайтоном". С "лесниками" не соскучишься: они непредсказуемы.

Кадры гостей

Не может рассчитывать Нуну Эшпириту Санту на резервного голкипера Мигела и далеко не основного нападающего Авонии. Потери есть, но они точно не страшны.

Последние пять матчей Ньюкасла и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

  • 15.02. Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)
  • 08.02. Бирмингем – Ньюкасл 2:3 (Кубок Англии)
  • 05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)
  • 01.02. Ньюкасл – Фулхэм 1:2 (АПЛ)
  • 25.01. Саутгемптон – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 15.02. Фулхэм – Ноттингем 2:1 (АПЛ)
  • 11.02. Эксетер – Ноттингем 2:2 (пен. 2:4) (Кубок Англии)
  • 01.02. Ноттингем – Брайтон 7:0 (АПЛ)
  • 25.01. Борнмут – Ноттингем 5:0 (АПЛ)
  • 19.01. Ноттингем – Саутгемптон 3:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

10.11.24. Ноттингем – Ньюкасл 1:3 (АПЛ)

28.08.24. Ноттингем – Ньюкасл 1:1 (3:4) (Кубок лиги)

10.02.24. Ноттингем – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)

26.12.23. Ньюкасл – Ноттингем 1:3 (АПЛ)

17.03.23. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 26 18 7 1 62-26 61
2

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 5"Арсенал"

 26 15 8 3 51-23 53
3

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 25 14 5 6 41-29 47
4

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 7"Манчестер Сити"

 25 13 5 7 52-35 44
5

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 8"Борнмут"

 26 12 7 7 44-30 43
6

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 9"Челси"

 26 12 7 7 48-36 43
7

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 10"Астон Вилла"

 27 11 9 7 39-41 42
8

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 11"Ньюкасл"

 25 12 5 8 42-33 41
9

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 12"Брайтон энд Хоув Альбион"

 26 10 10 6 42-38 40
10

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 13"Фулхэм"

 26 10 9 7 38-35 39
11

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 14Брентфорд

 26 11 4 11 47-42 37
12

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 26 10 3 13 53-38 33
13

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 26 8 9 9 31-32 33
14

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 17Эвертон

 26 7 10 9 29-33 31
15

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 18"Манчестер Юнайтед"

 26 8 6 12 30-37 30
16

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 19"Вест Хэм Юнайтед"

 26 8 6 12 30-47 30
17

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 26 6 4 16 36-54 22
18

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 26 3 8 15 24-54 17
19

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 26 4 5 17 25-59 17
20

Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 26 2 3 21 19-61 9

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест

BetKing
1.86
4.00
3.80
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Прогноз матча Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football

В первом круге "сороки" одержали волевую выездную победу над "лесниками" со счетом 3:1. Гол плюс пас на свой счет записал Александер Исак. Пока швед уступает нападающему "Ноттингема" Вуду всего одним голом в рейтинге бомбардиров, а в целом они идут на четвертом и третьем месте соответственно. Так что сегодня будет еще и дуэль голеадоров. И все же "Ноттингем" сейчас ближе к хорошей форме. Потому и идет выше в турнирной таблице, и продолжит идти после этого тура. Прогноз: "Ноттингем" не проиграет (1,85).

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