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Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии

Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наступает момент, который для Марески в теории может стать решающим в контексте его работы в "Челси". Его команда долгое время находится в кризисе и уже скатилась на седьмое место. Игра против главного аутсайдера АПЛ должна быть реабилитацией перед собственными болельщиками за неудачные результаты. Если здесь не будет три очка для "синих", то разговоры о смене тренера на "Стэмфорд Бридж" будут крайне активными.

Содержание

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески показала небольшие изменения в игре на прошлой неделе, мы увидели небольшие улучшения по сравнению с тем, как их уничтожил "Брайтон", но результат тот же, снова поражение, поэтому об улучшении говорить точно рано.

За последние 5 матчей у лондонцев 4 поражения и только 1 победа. Вот настолько уж грустно сейчас у "синих". Это кризис только футболистов, выступающих на поле, это кризис и тренерских идей, выход из которого на данный момент вообще не видно. И единственная победа за последние 5 матчей была против "Вест Хэма" (2:1), но и там "Челси" показал печальный футбол и мог остаться без трех очков.

Кроме этого, проиграли "Манчестер Сити" на выезде (1:3), при ужасной игре. Также дважды проиграли "Брайтону", сначала в Кубке Англии, а затем и в чемпионате, проведя два бездарных матча. А в минувшие выходные проиграли "Астон Вилле" (1:2), провалив полностью второй тайм и не без ошибки от вратаря в конце игры. Сум да и только, но если не добывать результат против "Саутгемптона", то вопросов будет много.

Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 1

Новости "Саутгемптона"

Подопечные Ивана Юрича не проявляют особых признаков того, что они будут биться за выживание в этом сезоне. Команда идет ужасно и чтобы по крайней мере подумать о борьбе за выживание, там должно многое измениться и вряд ли у них будет возможность это сделать до конца сезона.

За последние 5 матчей "святые" проиграли 4 игры и выиграли одну. И единственная победа произошла как раз в рамках АПЛ, когда они приехали в гости к другому аутсайдеру лиги, "Ипсвичу". Так сказать, матч за шесть очков и свои очки они забрали (2:1). Но кроме этого, все достаточно печально.

"Саутгемптон" проиграл „Ньюкаслу“ (1:3). После этого также было поражение от "Бернли" в рамках Кубка Англии (0:1), поэтому они покинули этот турнир, не найдя аргументов против низшелиговой команды. Также белое поражение от "Борнмута" (1:3) и "Брайтона" (0:4). Во всех матчах это было практически безальтернативно. Возможно, игра против кризисного "Челси" им удастся на славу?

Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 27 19 7 1 64-26 64
2 Арсенал "Арсенал" 26 15 8 3 51-23 53
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 26 14 5 7 44-33 47
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 26 13 5 8 52-37 44
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 26 13 5 8 46-36 44
6 Борнмут "Борнмут" 26 12 7 7 44-30 43
7 Челси "Челси" 26 12 7 7 48-36 43
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 27 11 9 7 39-41 42
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 10 10 6 42-38 40
10 Фулхэм "Фулхэм" 26 10 9 7 38-35 39
11 Брентфорд Брентфорд 26 11 4 11 47-42 37
12 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 26 10 3 13 53-38 33
13 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 26 8 9 9 31-32 33
14 Эвертон Эвертон 26 7 10 9 29-33 31
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 26 8 6 12 30-37 30
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 26 8 6 12 30-47 30
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 26 6 4 16 36-54 22
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 26 3 8 15 24-54 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 26 4 5 17 25-59 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 26 2 3 21 19-61 9

Личные встречи

04.12.24 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 1:5

18.02.23 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 0:1

30.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 2:1

09.04.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 0:6

26.10.21 КАЛ "Челси" — "Саутгемптон" 1:1

Цифры и факты

  • "Саутгемптон" не смог одержать победы в 36 из последних 38 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • В последних 8 матчах Премьер-лиги с участием "Саутгемптона" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Саутгемптон" пропустил как минимум 3 гола в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у "Челси" есть немалые проблемы с травмами. Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана, Ромео Лавии, Николя Джексона, Марка Гию, Трево Чалобы и Нони Мадуэке. Также отстранен Михаил Мудрик.

Что касается кадровых проблем Ивана Юрича, то не сыграют Росс Стюарт и Тейлор Гарвуд-Беллис. Также под вопросом Райан Фрейзер, Адам Лаллана и Ян Беднарек. Также не забываем, что не сможет сыграть Лесли Угочукву, ведь он в аренде и принадлежит "Челси".

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету

"Саутгемптон", 3-4-2-1: Рамсдейл — Бри, Стивенс, Белла-Котчап — Уокер-Питерс, Даунс, Арибо, Веллингтон — Сулемана, Фернандеш — Онуачу

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.20
8.30
13.00
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Прогноз на матч между "Челси" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Мы считаем, что ужасная форма команды Марески не позволит им легко обыграть даже самую слабую команду АПЛ в этом сезоне. С натяжкой мы все же прогнозируем их победу, но это будет тяжело и это будет минимально, обязательно с нервами. Команде Ивана Юрича также будет что предложить.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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