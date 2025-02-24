Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наступает момент, который для Марески в теории может стать решающим в контексте его работы в "Челси". Его команда долгое время находится в кризисе и уже скатилась на седьмое место. Игра против главного аутсайдера АПЛ должна быть реабилитацией перед собственными болельщиками за неудачные результаты. Если здесь не будет три очка для "синих", то разговоры о смене тренера на "Стэмфорд Бридж" будут крайне активными.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески показала небольшие изменения в игре на прошлой неделе, мы увидели небольшие улучшения по сравнению с тем, как их уничтожил "Брайтон", но результат тот же, снова поражение, поэтому об улучшении говорить точно рано.

За последние 5 матчей у лондонцев 4 поражения и только 1 победа. Вот настолько уж грустно сейчас у "синих". Это кризис только футболистов, выступающих на поле, это кризис и тренерских идей, выход из которого на данный момент вообще не видно. И единственная победа за последние 5 матчей была против "Вест Хэма" (2:1), но и там "Челси" показал печальный футбол и мог остаться без трех очков.

Кроме этого, проиграли "Манчестер Сити" на выезде (1:3), при ужасной игре. Также дважды проиграли "Брайтону", сначала в Кубке Англии, а затем и в чемпионате, проведя два бездарных матча. А в минувшие выходные проиграли "Астон Вилле" (1:2), провалив полностью второй тайм и не без ошибки от вратаря в конце игры. Сум да и только, но если не добывать результат против "Саутгемптона", то вопросов будет много.

Новости "Саутгемптона"

Подопечные Ивана Юрича не проявляют особых признаков того, что они будут биться за выживание в этом сезоне. Команда идет ужасно и чтобы по крайней мере подумать о борьбе за выживание, там должно многое измениться и вряд ли у них будет возможность это сделать до конца сезона.

За последние 5 матчей "святые" проиграли 4 игры и выиграли одну. И единственная победа произошла как раз в рамках АПЛ, когда они приехали в гости к другому аутсайдеру лиги, "Ипсвичу". Так сказать, матч за шесть очков и свои очки они забрали (2:1). Но кроме этого, все достаточно печально.

"Саутгемптон" проиграл „Ньюкаслу“ (1:3). После этого также было поражение от "Бернли" в рамках Кубка Англии (0:1), поэтому они покинули этот турнир, не найдя аргументов против низшелиговой команды. Также белое поражение от "Борнмута" (1:3) и "Брайтона" (0:4). Во всех матчах это было практически безальтернативно. Возможно, игра против кризисного "Челси" им удастся на славу?

Турнирная таблица

Личные встречи

04.12.24 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 1:5

18.02.23 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 0:1

30.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 2:1

09.04.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 0:6

26.10.21 КАЛ "Челси" — "Саутгемптон" 1:1

Цифры и факты

"Саутгемптон" не смог одержать победы в 36 из последних 38 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 8 матчах Премьер-лиги с участием "Саутгемптона" проходила ставка ТБ 2.5;

"Саутгемптон" пропустил как минимум 3 гола в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у "Челси" есть немалые проблемы с травмами. Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана, Ромео Лавии, Николя Джексона, Марка Гию, Трево Чалобы и Нони Мадуэке. Также отстранен Михаил Мудрик.

Что касается кадровых проблем Ивана Юрича, то не сыграют Росс Стюарт и Тейлор Гарвуд-Беллис. Также под вопросом Райан Фрейзер, Адам Лаллана и Ян Беднарек. Также не забываем, что не сможет сыграть Лесли Угочукву, ведь он в аренде и принадлежит "Челси".

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету

"Саутгемптон", 3-4-2-1: Рамсдейл — Бри, Стивенс, Белла-Котчап — Уокер-Питерс, Даунс, Арибо, Веллингтон — Сулемана, Фернандеш — Онуачу

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Мы считаем, что ужасная форма команды Марески не позволит им легко обыграть даже самую слабую команду АПЛ в этом сезоне. С натяжкой мы все же прогнозируем их победу, но это будет тяжело и это будет минимально, обязательно с нервами. Команде Ивана Юрича также будет что предложить.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.