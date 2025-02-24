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Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 27-й тур.
25 февраля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Наступает момент, который для Марески в теории может стать решающим в контексте его работы в "Челси". Его команда долгое время находится в кризисе и уже скатилась на седьмое место. Игра против главного аутсайдера АПЛ должна быть реабилитацией перед собственными болельщиками за неудачные результаты. Если здесь не будет три очка для "синих", то разговоры о смене тренера на "Стэмфорд Бридж" будут крайне активными.
Новости "Челси"
Команда Энцо Марески показала небольшие изменения в игре на прошлой неделе, мы увидели небольшие улучшения по сравнению с тем, как их уничтожил "Брайтон", но результат тот же, снова поражение, поэтому об улучшении говорить точно рано.
За последние 5 матчей у лондонцев 4 поражения и только 1 победа. Вот настолько уж грустно сейчас у "синих". Это кризис только футболистов, выступающих на поле, это кризис и тренерских идей, выход из которого на данный момент вообще не видно. И единственная победа за последние 5 матчей была против "Вест Хэма" (2:1), но и там "Челси" показал печальный футбол и мог остаться без трех очков.
Кроме этого, проиграли "Манчестер Сити" на выезде (1:3), при ужасной игре. Также дважды проиграли "Брайтону", сначала в Кубке Англии, а затем и в чемпионате, проведя два бездарных матча. А в минувшие выходные проиграли "Астон Вилле" (1:2), провалив полностью второй тайм и не без ошибки от вратаря в конце игры. Сум да и только, но если не добывать результат против "Саутгемптона", то вопросов будет много.
Новости "Саутгемптона"
Подопечные Ивана Юрича не проявляют особых признаков того, что они будут биться за выживание в этом сезоне. Команда идет ужасно и чтобы по крайней мере подумать о борьбе за выживание, там должно многое измениться и вряд ли у них будет возможность это сделать до конца сезона.
За последние 5 матчей "святые" проиграли 4 игры и выиграли одну. И единственная победа произошла как раз в рамках АПЛ, когда они приехали в гости к другому аутсайдеру лиги, "Ипсвичу". Так сказать, матч за шесть очков и свои очки они забрали (2:1). Но кроме этого, все достаточно печально.
"Саутгемптон" проиграл „Ньюкаслу“ (1:3). После этого также было поражение от "Бернли" в рамках Кубка Англии (0:1), поэтому они покинули этот турнир, не найдя аргументов против низшелиговой команды. Также белое поражение от "Борнмута" (1:3) и "Брайтона" (0:4). Во всех матчах это было практически безальтернативно. Возможно, игра против кризисного "Челси" им удастся на славу?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2
|"Арсенал"
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3
|Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5
|"Ньюкасл"
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6
|"Борнмут"
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7
|"Челси"
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8
|"Астон Вилла"
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10
|"Фулхэм"
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11
|Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12
|"Тоттенхэм"
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13
|"Кристал Пэлас"
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14
|Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17
|"Вулверхэмптон"
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18
|Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19
|"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|"Саутгемптон"
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
Личные встречи
04.12.24 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 1:5
18.02.23 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 0:1
30.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 2:1
09.04.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 0:6
26.10.21 КАЛ "Челси" — "Саутгемптон" 1:1
Цифры и факты
- "Саутгемптон" не смог одержать победы в 36 из последних 38 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 8 матчах Премьер-лиги с участием "Саутгемптона" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Саутгемптон" пропустил как минимум 3 гола в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас у "Челси" есть немалые проблемы с травмами. Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана, Ромео Лавии, Николя Джексона, Марка Гию, Трево Чалобы и Нони Мадуэке. Также отстранен Михаил Мудрик.
Что касается кадровых проблем Ивана Юрича, то не сыграют Росс Стюарт и Тейлор Гарвуд-Беллис. Также под вопросом Райан Фрейзер, Адам Лаллана и Ян Беднарек. Также не забываем, что не сможет сыграть Лесли Угочукву, ведь он в аренде и принадлежит "Челси".
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету
"Саутгемптон", 3-4-2-1: Рамсдейл — Бри, Стивенс, Белла-Котчап — Уокер-Питерс, Даунс, Арибо, Веллингтон — Сулемана, Фернандеш — Онуачу
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Мы считаем, что ужасная форма команды Марески не позволит им легко обыграть даже самую слабую команду АПЛ в этом сезоне. С натяжкой мы все же прогнозируем их победу, но это будет тяжело и это будет минимально, обязательно с нервами. Команде Ивана Юрича также будет что предложить.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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