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Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025

Англия
Обновлено

Вулверхэмптон - Фулхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.02.25 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из претендентов на вылет "Вулверхэмптон" встретится с середняком таблицы "Фулхэмом".

С начала года "Вулвз" отыграл почти со всеми ведущими командами АПЛ, но теперь у подопечных Витора Перейры есть возможность поправить свое положение.

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 22:00

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. Вулверхэмптон. "Молинью"

Арбитр: Питер Бэнкс (Англия)

Видеотрансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Вулвергемптон - Фулгем
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Содержание

"Вулверхэмптон": последние новости

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" не в последнюю очередь благодаря удалению Ильи Забарного сумел увезти три очка из Борнмута и, таким образом, оторвался от зоны вылета на пять очков.

Как уже было сказано выше, "Вулвз" выпал крайне тяжелый календарь на первые два месяца 2025 года.

Весной "бродягам" предстоит сыграть уже с более легкими соперниками. В частности, с тремя аутсайдерами. Этот отрезок коллектив Перейры должен пройти гораздо увереннее.

В лазарете у "Вулверхэмптона" находятся аж шесть игроков: Родриго Гомеш, Хван, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес и Чивоме.

Ориентировочный состав: Са, Гомеш, Буэно, Доэрти, Семеду, Нето, Гомес, Аит-Нури, Белльгард, Кунья, Мунетси.

"Фулхэм": последние новости

В сравнении со своим будущим соперником у "Фулхэма" дела идут намного лучше. Что тут говорить, если от попадания в Лигу чемпионов "дачников" отделяют лишь 5 очков.

После победы над представителями топ-5 в виде "Ньюкасла" и "Ноттингема" лондонцы неожиданно без шансов дома уступили "Кристал Пэлас", не нанеся ни одного (!) удара в створ.

Отсутствие стабильности и тяжелый весенний календарь (еще одно отличие с "Вулвз") вряд ли позволит "Фулхэму" побороться за зону еврокубков.

Стоит отметить, что в начале февраля в стан "дачников" вернулся хорошо известный в Украине Виллиан.

Ныне недоступны для Марко Силвы из-за травм три футболиста: Уилсон, Тете и Нельсон.

Ориентировочный состав: Лено, Кастань, Бесси, Андерсен, Робинсон, Берге, Лукич, Траоре, Смит-Роу, Ивоби, Хименес.

Последние матчи

"Вулверхэмптон":

  • 22.02.25. "Борнмут - "Вулверхэмптон" 0:1 (АПЛ)
  • 16.02.25. "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 2:1 (АПЛ)
  • 09.12.25. "Блэкберн" - "Вулверхэмптон" 0:2 (Кубок Англии)

Фулхэм:

  • 22.02.25. "Фулхэм" - "Кристал Пелас" 0:2 (АПЛ)
  • 15.02.25. "Фулхэм" - "Ноттингем Форест" 2:1 (АПЛ)
  • 08.02.25. "Уиган" - "Фулхэм" 1:2 (Кубок Англии)

Последние личные встречи

  • 23.11.24. "Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 1:4 (АПЛ)
  • 09.03.24. "Вулверхэмптон" - "Фулхэм" 2:1 (АПЛ)
  • 27.11.23. "Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 3:2 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 27 19 7 1 64-26 64
2

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 5"Арсенал"

 26 15 8 3 51-23 53
3

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 26 14 5 7 44-33 47
4

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 7"Манчестер Сити"

 26 13 5 8 52-37 44
5

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 8"Ньюкасл"

 26 13 5 8 46-36 44
6

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 9"Борнмут"

 26 12 7 7 44-30 43
7

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 10"Челси"

 26 12 7 7 48-36 43
8

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 27 11 9 7 39-41 42
9

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 12"Брайтон энд Хоув Альбион"

 26 10 10 6 42-38 40
10

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 13"Фулхэм"

 26 10 9 7 38-35 39
11

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 14Брентфорд

 26 11 4 11 47-42 37
12

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 26 10 3 13 53-38 33
13

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 26 8 9 9 31-32 33
14

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 17Эвертон

 26 7 10 9 29-33 31
15

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 18"Манчестер Юнайтед"

 26 8 6 12 30-37 30
16

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 19"Вест Хэм Юнайтед"

 26 8 6 12 30-47 30
17

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 26 6 4 16 36-54 22
18

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 26 3 8 15 24-54 17
19

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 26 4 5 17 25-59 17
20

Вулверхэмптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 26 2 3 21 19-61 9

Ставки и коэффициенты

BetKing
2.70
3.40
2.68
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"Вулверхэмптон" - "Фулхэм". Прогноз от UA-Футбол

В последние годы "бродяги" с "дачниками" стабильно выдают результативные встречи. Предстоящая тоже вряд ли станет исключением, учитывая заряженность обоих коллективов на очки.

Наш прогноз - тотал больше (2,5) с коэффициентом 1,95.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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