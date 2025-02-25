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Брайтон - Борнмут. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 27-й тур.
25 февраля. 21:30. Брайтон. "Амэкс Стэдиум"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Команда Андони Ираолы в следующем матче чемпионата Англии приедет в гости к "Брайтону" без Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку в поединке прошлого тура против "Вулверхэмптона" (0:1). Посмотрим, сможет ли оборона "Борнмута" без украинца, ставшего их незаменимым лидером защиты, сдержать атаку "чаек".
Новости "Брайтона"
Подопечные Фабиана Хюрцелера в последних пяти матчах одержали три победы и потерпели два поражения. После не очень стабильного отрезка в конце прошлого года "Брайтон" набрал неплохой ход не только в чемпионате, но еще и в Кубке.
После двух тяжелых поражений от "Эвертона" (0:1) и "Ноттингема" (7:0) в Английской Премьер-лиге "чайки" очень быстро оправились и одержали три победы подряд во всех турнирах. Сперва они прошли "Челси" в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв "синих" со счетом 2:1 на своем поле, а затем, во втором домашнем матче за неделю, они одолели их в чемпионате — 3:0. В прошлом туре в АПЛ "чайки" без проблем разгромили на выезде несчастный "Саутгемптон" (0:4).
Новости "Борнмута"
Стоит отметить, что у команды Андони Ираолы идентичные результаты в последних пяти матчах во всех турнирах. Подопечные 42-летнего баска тоже выиграли трижды за этот период и дважды проиграли. В турнирной таблице АПЛ они все еще находятся выше "Брайтона". В 1/16 финала Кубка Англии "вишни" обыграли "Эвертон" (0:2) и сыграют в следующей стадии соревнований.
В чемпионате "Борнмут" неожиданно разгромил "Ноттингем" (5:0), который затем отыгрался на "Брайтоне". Позднее "вишни" проиграли "Ливерпулю" (0:2) и победили "Саутгемптон" со счетом 3:1 на выезде. Если бы не удаление Ильи Забарного в последнем матче против "Вулверхэмптона", в котором "Борнмут" дома минимально уступил "волкам", они могли бы претендовать на очки и зацепиться за победу, улучшив свое турнирное положение в Английской Премьер-лиге.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2
|"Арсенал"
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3
|Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5
|"Ньюкасл"
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6
|"Борнмут"
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7
|"Челси"
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8
|"Астон Вилла"
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10
|"Фулхэм"
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11
|Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12
|"Тоттенхэм"
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13
|"Кристал Пэлас"
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14
|Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17
|"Вулверхэмптон"
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18
|Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19
|"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|"Саутгемптон"
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
Личные встречи
23.11.24 АПЛ "Борнмут" — "Брайтон" 1:2
28.04.24 АПЛ "Борнмут" — "Брайтон" 3:0
24.09.23 АПЛ "Брайтон" — "Борнмут" 3:1
04.04.23 АПЛ "Борнмут" — "Брайтон" 0:2
04.02.23 АПЛ "Брайтон" — "Борнмут" 1:0
Цифры и факты
- "Брайтон" выиграл 3 последних домашних матча против "Борнмута" во всех турнирах;
- В течение 7 выездных матчей подряд в АПЛ "Борнмут" не терпит поражений (5 побед и 2 ничьи);
- В каждом из последних 3 матчей "Брайтона" в АПЛ было забито не менее трех голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Одной из главных проблем "Брайтона" в этом сезоне являются травмы ключевых игроков команды. В следующем матче не сможет принять участие Игор Жулио, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер, Джейсон Стил и Льюис Данк. Еще добавим, что Дэнни Уэлбек и Джоэл Велтман, которые пропустили прошлую игру, все еще остаются под вопросом на этот поединок.
В лазарете "Борнмута" находятся Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Энес Унал и Адам Смит. Как было сказано ранее, Илья Забарный пропустит следующий матч из-за дисквалификации, но "Борнмут" собирается оспорить ее срок.
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Лэмпти, Вебстер, ван Хекке, Хиншелвуд — Айяри, Балеба — Митома, Рюттер, Минте — Жуан Педро
"Борнмут", 4-2-3-1: Аррисабалага — Керкез, Хейсен, Кук, Хилл — Кристи, Адамс — Семеньо, Клюйверт, Брукс — Уаттара
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1,60. Обе команды находятся очень рядом в турнирной таблице. Между "Брайтоном" и "Борнмутом" всего три очка разницы, поэтому в очном поединке они будут бороться за место в еврокубковой зоне. Мы ожидаем, что этот матч подарит нам как минимум три гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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