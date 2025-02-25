Брайтон - Борнмут. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 21:30. Брайтон. "Амэкс Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Андони Ираолы в следующем матче чемпионата Англии приедет в гости к "Брайтону" без Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку в поединке прошлого тура против "Вулверхэмптона" (0:1). Посмотрим, сможет ли оборона "Борнмута" без украинца, ставшего их незаменимым лидером защиты, сдержать атаку "чаек".

Новости "Брайтона"

Подопечные Фабиана Хюрцелера в последних пяти матчах одержали три победы и потерпели два поражения. После не очень стабильного отрезка в конце прошлого года "Брайтон" набрал неплохой ход не только в чемпионате, но еще и в Кубке.

После двух тяжелых поражений от "Эвертона" (0:1) и "Ноттингема" (7:0) в Английской Премьер-лиге "чайки" очень быстро оправились и одержали три победы подряд во всех турнирах. Сперва они прошли "Челси" в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв "синих" со счетом 2:1 на своем поле, а затем, во втором домашнем матче за неделю, они одолели их в чемпионате — 3:0. В прошлом туре в АПЛ "чайки" без проблем разгромили на выезде несчастный "Саутгемптон" (0:4).

Новости "Борнмута"

Стоит отметить, что у команды Андони Ираолы идентичные результаты в последних пяти матчах во всех турнирах. Подопечные 42-летнего баска тоже выиграли трижды за этот период и дважды проиграли. В турнирной таблице АПЛ они все еще находятся выше "Брайтона". В 1/16 финала Кубка Англии "вишни" обыграли "Эвертон" (0:2) и сыграют в следующей стадии соревнований.

В чемпионате "Борнмут" неожиданно разгромил "Ноттингем" (5:0), который затем отыгрался на "Брайтоне". Позднее "вишни" проиграли "Ливерпулю" (0:2) и победили "Саутгемптон" со счетом 3:1 на выезде. Если бы не удаление Ильи Забарного в последнем матче против "Вулверхэмптона", в котором "Борнмут" дома минимально уступил "волкам", они могли бы претендовать на очки и зацепиться за победу, улучшив свое турнирное положение в Английской Премьер-лиге.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.11.24 АПЛ "Борнмут" — "Брайтон" 1:2

28.04.24 АПЛ "Борнмут" — "Брайтон" 3:0

24.09.23 АПЛ "Брайтон" — "Борнмут" 3:1

04.04.23 АПЛ "Борнмут" — "Брайтон" 0:2

04.02.23 АПЛ "Брайтон" — "Борнмут" 1:0

Цифры и факты

"Брайтон" выиграл 3 последних домашних матча против "Борнмута" во всех турнирах;

В течение 7 выездных матчей подряд в АПЛ "Борнмут" не терпит поражений (5 побед и 2 ничьи);

В каждом из последних 3 матчей "Брайтона" в АПЛ было забито не менее трех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Одной из главных проблем "Брайтона" в этом сезоне являются травмы ключевых игроков команды. В следующем матче не сможет принять участие Игор Жулио, Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер, Джейсон Стил и Льюис Данк. Еще добавим, что Дэнни Уэлбек и Джоэл Велтман, которые пропустили прошлую игру, все еще остаются под вопросом на этот поединок.

В лазарете "Борнмута" находятся Маркос Сенеси, Хулиан Араухо, Энес Унал и Адам Смит. Как было сказано ранее, Илья Забарный пропустит следующий матч из-за дисквалификации, но "Борнмут" собирается оспорить ее срок.

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Лэмпти, Вебстер, ван Хекке, Хиншелвуд — Айяри, Балеба — Митома, Рюттер, Минте — Жуан Педро

"Борнмут", 4-2-3-1: Аррисабалага — Керкез, Хейсен, Кук, Хилл — Кристи, Адамс — Семеньо, Клюйверт, Брукс — Уаттара

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,60. Обе команды находятся очень рядом в турнирной таблице. Между "Брайтоном" и "Борнмутом" всего три очка разницы, поэтому в очном поединке они будут бороться за место в еврокубковой зоне. Мы ожидаем, что этот матч подарит нам как минимум три гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.