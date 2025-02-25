Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025

Английская Премьер-лига, 27 тур

25 февраля, 21:30. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Крістал Пелас - Астон Вілла Смотреть трансляцию

Поединок первого круга чемпионата между этими командами подарил зрителям результативную ничью 2:2. Кроме четырех голов болельщики увидели сразу несколько сценариев поединка, смену лидера, конкурентную борьбу и даже нереализованный пенальти. В итоге "стекольщики" стали одной из немногих команд, кто смог отобрать очки на "Вилла Парк". Теперь же у Пэлас будет преимущество домашнего поля.

Новости Кристал Пэлас

За последние шесть туров чемпионата "стекольщики" победили четыре раза. Интересно, что все победы добыли в гостях благодаря одинаковому счету 2:0. В частности, в прошлом матче два гола принесли выездные три очка против "Фулхэма". Так случилось, что "дачники" не пробили ни разу в створ чужих ворот, а вот в свои – все-таки получилось. На 37 минуте Андерсен оформил автогол, а в середине второго тайма закрепил преимущество "Кристал Пэлас" Муньос.

Такие результаты лишили команду Гласнера статуса борющейся за выживание. Сейчас "Пэлас" идет на 13 месте с 33 очками в активе. Отрыв от зоны вылета составляет 16 зачетных пунктов. Здесь уже стоит считать баллы к зоне еврокубков, ведь туда путь все же меньше – 10 очков. Также с тем же гостевым счетом 0:2 “Кристал Пэлас” победил “Донкастер” и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Только команды украинцев – "Эвертон" и "Брентфорд" – за последнее время смогли остановить "стекольщиков".

Кадры хозяев

Три постоянных гости в лазарете "Пэлас": речь идет о Уорде, Риаде и Шейке Дукуре. Реальной потерей является отсутствие последнего, хотя и у Гласнера он не основной футболист.

Новости Астон Виллы

Чуть-чуть начало штормить бирмингемцев, поэтому в АПЛ они опустились ниже, чем были. Хотя очень и очень всё плотно в верхней части турнирной таблицы. Каждый тур вносит большие коррективы. Сейчас "Вилла" идет на восьмой позиции, но к зоне Лиги чемпионов всего два очка. То есть, после этого матча команда Эмери может оказаться на четвертом месте. Но только в случае победы.

В прошлом туре в богатом на моменты матча против "Челси" бирмингемцы смогли вырвать безумную волевую победу. Основными героями этих трех очков стали зимние новички команды Маркус Рашфорд и Марк Асенсио. Испанец оформил дубль, а англичанин, вышедший из скамейки для запасных после перерыва, дважды ассистировал ему. Эта победа стала первой за последние шесть туров в чемпионате. После четырех ничьих и одного поражения "львы" все же смогли одержать верх над соперником. Хотя и параллельно в Лиге чемпионов и Кубке Англии дела обстоят более чем хорошо.

Кадры гостей

Вот здесь действительно есть проблемы, ведь сразу несколько важных для Эмери игроков залечивают травмы. Бубакар Камара, Пау Торрес, Андре Онана и Росс Баркли точно не сыграют. Под вопросом участие Роджерса и Мингса, которые получили повреждения в поединке против “Челси”.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Астон Виллы

Последние пять личных встреч хозяев

22.02. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)

10.02. Донкастер – Кристал Пэлас 0:2 (Кубок Англии)

02.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

26.01. Кристал Пэлас – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

22.02. Астон Вилла – Челси 2:1 (АПЛ)

19.02. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

15.02. Астон Вилла – Ипсвич 1:1 (АПЛ)

09.02. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (Кубок Англии)

01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

23.11.24. Астон Вилла – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

30.10.24. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)

19.05.24. Кристал Пэлас – Астон Вилла 5:0 (АПЛ)

16.09.23. Астон Вилла – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)

04.03.23. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 27 19 7 1 64-26 64 2 "Арсенал" 26 15 8 3 51-23 53 3 Ноттингем Форест 26 14 5 7 44-33 47 4 "Манчестер Сити" 26 13 5 8 52-37 44 5 "Ньюкасл" 26 13 5 8 46-36 44 6 "Борнмут" 26 12 7 7 44-30 43 7 "Челси" 26 12 7 7 48-36 43 8 "Астон Вилла" 27 11 9 7 39-41 42 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 10 10 6 42-38 40 10 "Фулхэм" 26 10 9 7 38-35 39 11 Брентфорд 26 11 4 11 47-42 37 12 "Тоттенхэм" 26 10 3 13 53-38 33 13 "Кристал Пэлас" 26 8 9 9 31-32 33 14 Эвертон 26 7 10 9 29-33 31 15 "Манчестер Юнайтед" 26 8 6 12 30-37 30 16 "Вест Хэм Юнайтед" 26 8 6 12 30-47 30 17 "Вулверхэмптон" 26 6 4 16 36-54 22 18 Ипсвич Таун 26 3 8 15 24-54 17 19 "Лестер Сити" 26 4 5 17 25-59 17 20 "Саутгемптон" 26 2 3 21 19-61 9

Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Астон Вилла

Прогноз матча Кристал Пэлас – Астон Вилла от UA-Football

Букмекеры считают небольшим, но все же фаворитом поединка именно "стекольщиков". Это не удивительно, ведь “Вилла” на выезде играет очень не очень. За последние 11 матчей в гостях "львы" проиграли восемь, а в десяти пропускали (только "Эвертон" не смог забить). Однако подопечные Эмери всегда пытались сдерживать соперника. “Кристал Пэлас” тоже играет довольно осторожно. Поэтому вряд ли будет такой веселый футбол, как в первом круге. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 1,94).