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Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025

Англия

Будет ли повторение насыщенного предыдущего противостояния между командами?

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 27 тур

25 февраля, 21:30. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

Прямая трансляция: Setanta Sports +

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Трансляція матчу Крістал Пелас - Астон Вілла
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Содержание

Поединок первого круга чемпионата между этими командами подарил зрителям результативную ничью 2:2. Кроме четырех голов болельщики увидели сразу несколько сценариев поединка, смену лидера, конкурентную борьбу и даже нереализованный пенальти. В итоге "стекольщики" стали одной из немногих команд, кто смог отобрать очки на "Вилла Парк". Теперь же у Пэлас будет преимущество домашнего поля.

Новости Кристал Пэлас

За последние шесть туров чемпионата "стекольщики" победили четыре раза. Интересно, что все победы добыли в гостях благодаря одинаковому счету 2:0. В частности, в прошлом матче два гола принесли выездные три очка против "Фулхэма". Так случилось, что "дачники" не пробили ни разу в створ чужих ворот, а вот в свои – все-таки получилось. На 37 минуте Андерсен оформил автогол, а в середине второго тайма закрепил преимущество "Кристал Пэлас" Муньос.

Такие результаты лишили команду Гласнера статуса борющейся за выживание. Сейчас "Пэлас" идет на 13 месте с 33 очками в активе. Отрыв от зоны вылета составляет 16 зачетных пунктов. Здесь уже стоит считать баллы к зоне еврокубков, ведь туда путь все же меньше – 10 очков. Также с тем же гостевым счетом 0:2 “Кристал Пэлас” победил “Донкастер” и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Только команды украинцев – "Эвертон" и "Брентфорд" – за последнее время смогли остановить "стекольщиков".

Кадры хозяев

Три постоянных гости в лазарете "Пэлас": речь идет о Уорде, Риаде и Шейке Дукуре. Реальной потерей является отсутствие последнего, хотя и у Гласнера он не основной футболист.

Новости Астон Виллы

Чуть-чуть начало штормить бирмингемцев, поэтому в АПЛ они опустились ниже, чем были. Хотя очень и очень всё плотно в верхней части турнирной таблицы. Каждый тур вносит большие коррективы. Сейчас "Вилла" идет на восьмой позиции, но к зоне Лиги чемпионов всего два очка. То есть, после этого матча команда Эмери может оказаться на четвертом месте. Но только в случае победы.

В прошлом туре в богатом на моменты матча против "Челси" бирмингемцы смогли вырвать безумную волевую победу. Основными героями этих трех очков стали зимние новички команды Маркус Рашфорд и Марк Асенсио. Испанец оформил дубль, а англичанин, вышедший из скамейки для запасных после перерыва, дважды ассистировал ему. Эта победа стала первой за последние шесть туров в чемпионате. После четырех ничьих и одного поражения "львы" все же смогли одержать верх над соперником. Хотя и параллельно в Лиге чемпионов и Кубке Англии дела обстоят более чем хорошо.

Кадры гостей

Вот здесь действительно есть проблемы, ведь сразу несколько важных для Эмери игроков залечивают травмы. Бубакар Камара, Пау Торрес, Андре Онана и Росс Баркли точно не сыграют. Под вопросом участие Роджерса и Мингса, которые получили повреждения в поединке против “Челси”.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Астон Виллы

Последние пять личных встреч хозяев

  • 22.02. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
  • 15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)
  • 10.02. Донкастер – Кристал Пэлас 0:2 (Кубок Англии)
  • 02.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
  • 26.01. Кристал Пэлас – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

  • 22.02. Астон Вилла – Челси 2:1 (АПЛ)
  • 19.02. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
  • 15.02. Астон Вилла – Ипсвич 1:1 (АПЛ)
  • 09.02. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (Кубок Англии)
  • 01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

23.11.24. Астон Вилла – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

30.10.24. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)

19.05.24. Кристал Пэлас – Астон Вилла 5:0 (АПЛ)

16.09.23. Астон Вилла – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)

04.03.23. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 27 19 7 1 64-26 64
2

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 5"Арсенал"

 26 15 8 3 51-23 53
3

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 26 14 5 7 44-33 47
4

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 7"Манчестер Сити"

 26 13 5 8 52-37 44
5

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 8"Ньюкасл"

 26 13 5 8 46-36 44
6

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 9"Борнмут"

 26 12 7 7 44-30 43
7

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 10"Челси"

 26 12 7 7 48-36 43
8

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 27 11 9 7 39-41 42
9

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 12"Брайтон энд Хоув Альбион"

 26 10 10 6 42-38 40
10

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 13"Фулхэм"

 26 10 9 7 38-35 39
11

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 14Брентфорд

 26 11 4 11 47-42 37
12

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 26 10 3 13 53-38 33
13

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 26 8 9 9 31-32 33
14

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 17Эвертон

 26 7 10 9 29-33 31
15

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 18"Манчестер Юнайтед"

 26 8 6 12 30-37 30
16

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 19"Вест Хэм Юнайтед"

 26 8 6 12 30-47 30
17

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 26 6 4 16 36-54 22
18

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 26 3 8 15 24-54 17
19

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 26 4 5 17 25-59 17
20

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 26 2 3 21 19-61 9

Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Астон Вилла

BetKing
2.59
3.43
2.84
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Прогноз матча Кристал Пэлас – Астон Вилла от UA-Football

Букмекеры считают небольшим, но все же фаворитом поединка именно "стекольщиков". Это не удивительно, ведь “Вилла” на выезде играет очень не очень. За последние 11 матчей в гостях "львы" проиграли восемь, а в десяти пропускали (только "Эвертон" не смог забить). Однако подопечные Эмери всегда пытались сдерживать соперника. “Кристал Пэлас” тоже играет довольно осторожно. Поэтому вряд ли будет такой веселый футбол, как в первом круге. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 1,94).

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