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Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.02.2025
Будет ли повторение насыщенного предыдущего противостояния между командами?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 27 тур
25 февраля, 21:30. "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный арбитр: Сэмюэль Барротт
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Поединок первого круга чемпионата между этими командами подарил зрителям результативную ничью 2:2. Кроме четырех голов болельщики увидели сразу несколько сценариев поединка, смену лидера, конкурентную борьбу и даже нереализованный пенальти. В итоге "стекольщики" стали одной из немногих команд, кто смог отобрать очки на "Вилла Парк". Теперь же у Пэлас будет преимущество домашнего поля.
Новости Кристал Пэлас
За последние шесть туров чемпионата "стекольщики" победили четыре раза. Интересно, что все победы добыли в гостях благодаря одинаковому счету 2:0. В частности, в прошлом матче два гола принесли выездные три очка против "Фулхэма". Так случилось, что "дачники" не пробили ни разу в створ чужих ворот, а вот в свои – все-таки получилось. На 37 минуте Андерсен оформил автогол, а в середине второго тайма закрепил преимущество "Кристал Пэлас" Муньос.
Такие результаты лишили команду Гласнера статуса борющейся за выживание. Сейчас "Пэлас" идет на 13 месте с 33 очками в активе. Отрыв от зоны вылета составляет 16 зачетных пунктов. Здесь уже стоит считать баллы к зоне еврокубков, ведь туда путь все же меньше – 10 очков. Также с тем же гостевым счетом 0:2 “Кристал Пэлас” победил “Донкастер” и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Только команды украинцев – "Эвертон" и "Брентфорд" – за последнее время смогли остановить "стекольщиков".
Кадры хозяев
Три постоянных гости в лазарете "Пэлас": речь идет о Уорде, Риаде и Шейке Дукуре. Реальной потерей является отсутствие последнего, хотя и у Гласнера он не основной футболист.
Новости Астон Виллы
Чуть-чуть начало штормить бирмингемцев, поэтому в АПЛ они опустились ниже, чем были. Хотя очень и очень всё плотно в верхней части турнирной таблицы. Каждый тур вносит большие коррективы. Сейчас "Вилла" идет на восьмой позиции, но к зоне Лиги чемпионов всего два очка. То есть, после этого матча команда Эмери может оказаться на четвертом месте. Но только в случае победы.
В прошлом туре в богатом на моменты матча против "Челси" бирмингемцы смогли вырвать безумную волевую победу. Основными героями этих трех очков стали зимние новички команды Маркус Рашфорд и Марк Асенсио. Испанец оформил дубль, а англичанин, вышедший из скамейки для запасных после перерыва, дважды ассистировал ему. Эта победа стала первой за последние шесть туров в чемпионате. После четырех ничьих и одного поражения "львы" все же смогли одержать верх над соперником. Хотя и параллельно в Лиге чемпионов и Кубке Англии дела обстоят более чем хорошо.
Кадры гостей
Вот здесь действительно есть проблемы, ведь сразу несколько важных для Эмери игроков залечивают травмы. Бубакар Камара, Пау Торрес, Андре Онана и Росс Баркли точно не сыграют. Под вопросом участие Роджерса и Мингса, которые получили повреждения в поединке против “Челси”.
Последние пять матчей Кристал Пэлас и Астон Виллы
Последние пять личных встреч хозяев
- 22.02. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)
- 10.02. Донкастер – Кристал Пэлас 0:2 (Кубок Англии)
- 02.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 26.01. Кристал Пэлас – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч гостей
- 22.02. Астон Вилла – Челси 2:1 (АПЛ)
- 19.02. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 15.02. Астон Вилла – Ипсвич 1:1 (АПЛ)
- 09.02. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (Кубок Англии)
- 01.02. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
23.11.24. Астон Вилла – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)
30.10.24. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)
19.05.24. Кристал Пэлас – Астон Вилла 5:0 (АПЛ)
16.09.23. Астон Вилла – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)
04.03.23. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2
|
"Арсенал"
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3
|
Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4
|
"Манчестер Сити"
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5
|
"Ньюкасл"
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6
|
"Борнмут"
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7
|
"Челси"
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8
|
"Астон Вилла"
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10
|
"Фулхэм"
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11
|
Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12
|
"Тоттенхэм"
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13
|
"Кристал Пэлас"
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14
|
Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15
|
"Манчестер Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17
|
"Вулверхэмптон"
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18
|
Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Астон Вилла
Прогноз матча Кристал Пэлас – Астон Вилла от UA-Football
Букмекеры считают небольшим, но все же фаворитом поединка именно "стекольщиков". Это не удивительно, ведь “Вилла” на выезде играет очень не очень. За последние 11 матчей в гостях "львы" проиграли восемь, а в десяти пропускали (только "Эвертон" не смог забить). Однако подопечные Эмери всегда пытались сдерживать соперника. “Кристал Пэлас” тоже играет довольно осторожно. Поэтому вряд ли будет такой веселый футбол, как в первом круге. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 1,94).
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